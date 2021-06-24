Çocuklarda boy uzamasına yardımcı olabilecek besinler

Gıda, vücudun büyümesine ve her yaşa uyum sağlamasına yardımcı olmada önemli bir rol oynar ve özellikle çocukluk döneminde uygun beslenme, yaşamın ilerleyen evrelerinde vücut kompozisyonunu belirler.

Birçok ebeveyn için çocuklarının ideal boylarına ulaşmasına yardımcı olmak genellikle büyük bir endişe kaynağıdır. Boy, büyük oranda genetiğe bağlıdır ancak birçok araştırma, sağlık beslenme ve egzersiz gibi faktörlerin özellikle gelişme çağlarında çocukların boyunu etkileyebileceğini göstermektedir.

Boy için genel olarak diyet, yaşam tarzı ve genetik olarak 3 önemli faktör vardır. Genetik yapı değiştirilemezken, diyet ve yaşam tarzına özen gösterilmesi ile boy uzamasına yardımcı olmak mümkündür ve genleriniz ne kadar güçlü olursa olsun, yetersiz beslenmenin çocuğunuzun büyümesini engelleyebileceğini unutmamak gerekir.

İnsan vücudu sürekli değişir ve yaşamın her aşamasının farklı ihtiyaçlarına sürekli uyum sağlar. Bu uyumun anahtarı sağlıklı beslenmedir. Doğru yiyecek seçimi, özellikle yaşamın ilk yıllarında sadece çocuklukta değil, yetişkinlikte ve yaşlılıkta da büyüme ve genel sağlık için çok önemlidir.

BOY UZAMASI VE BESLENME

Kalsiyum, demir, proteinler ve vitaminler vücudun büyümesine yardımcı olan temel besinlerdir, bu nedenle bu besinleri içeren tüm gıdalar gelişmeye yardımcı olur.

Hem fiziksel hem de zihinsel olarak vücudun doğru gelişiminin anahtarının çeşitli ve dengeli bir beslenmedir ve her şeyden önce besinlerin yeterli miktarlarda tüketilmesi çok önemlidir.

Büyüme, genetikle yakından bağlantılıdır. Boyumuzu büyük oranda genetik belirler. Bir kişinin ergenlikten sonra boyunu artırabileceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak vücudun dokuları onarmasına, yenilerini oluşturmasına, kas uzamasını iyileştirmesine ve kemikleri güçlendirmesine yardımcı olan doğru beslenme yönergeleri izlemek çok önemlidir.

Çocuğun sahip olacağı boy büyük ölçüde genetik tarafından belirlenir, ancak kötü alışkanlıklar veya diyet eksikliği çocukların ideal boylarına ulaşmasını engelleyebilir. Her çocuğun sadece zihinsel ve duygusal düzeyde değil, aynı zamanda fiziksel düzeyde de gelişim zamanları vardır. Bu gelişimin biraz yavaş olması mutlaka bir hastalık belirtisi değildir. Çeşitli hastalıklar dışında, bu gelişim yavaşlığını tersine çevirmek için diyet güçlendirilmelidir.

Büyümenin ve boy uzamasının anahtarı kaslarda ve kemiklerdedir. Bu nedenle büyümelerine yardımcı olmak için özellikle kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin bir diyet şarttır. Daha karmaşık besinler olarak proteinler ve karbonhidratlar da vücudun büyümesini sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Çocukların boy uzaması için beslenmelerinde eksik olmaması gereken besin grupları şu şekilde sıralanabilir:

Proteinler

Proteinler büyüme için gereklidir, ne bir çocuğun ne de bir yetişkinin günlük diyetinde asla eksik olmamalıdır. Et, tavuk, balık, süt ürünleri, baklagiller ve yumurta gibi protein açısından zengin besinler hayati öneme sahiptir. Proteinin ana işlevi yeni doku oluşumudur, ancak aynı zamanda amino asitler açısından zengin besinler olduklarından, büyüme hormonunu uyarmaktan sorumludurlar.

Karbonhidratlar

Bu gıda grubu, vücuda enerji sağlamaktan ve işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için proteinleri korumaktan sorumludur. Yavaş emilimli karbonhidratlar olan kompleks karbonhidratlar (tam tahıllar, baklagiller, sebzeler) ve meyveler gibi anında enerji sağlayan daha sağlıklı karbonhidratların tüketimi tavsiye edilir.

Doymamış Yağlar

Yağlar, kalp ve damar sağlığının korunmasından sorumlu oldukları ve organları çevreleyen zarların bir parçası oldukları için vücut için önemlidir. Kuru yemişlerdeki yağlar, zeytin veya bitkisel yağlar ve her türlü yağlı tohumun tüketilmesi tavsiye edilir.

Su

Su, yaşam kaynağıdır. Susuz yaşam imkansızdır ve ayrıca, kasları büyürken besler. Genel olarak günde 1,5 ila 2,5 litre su tüketimi tavsiye edilmektedir.

Vitaminler

Vitaminler, doku onarımından büyük ölçüde sorumludurlar. Enerji metabolizmasına katılırlar (enerji elde ederler) ve ayrıca kolajen sentezinde görev yaparlar. Düzgün büyümeden sorumlu ana vitaminler ve en iyi kaynakları genel olarak şu şekildedir:

- C vitamini kaynağı narenciye gibi besinler,

- A vitamini kaynağı sebzeler,

- E vitamini kaynağı zeytinyağı,

- B vitamini kaynağı et, süt ve yoğurtlar,

- D vitamini kaynağı yumurta ve balık.

Mineraller

Kalsiyum, fosfor ve demir iyi büyüme için gereklidir. Kalsiyum süt ve süt ürünleri, baklagiller, balık ve kuru yemişlerde bulunur. Fosfor aynı gıdalarda ve ette bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, et ve kepekli tahıllarda iyi miktarda demir bulunur.

Bu gıdaları diyete dahil etmeye çalışmanın yanı sıra tütün ve alkolden uzak durmak çok önemlidir. Sigara ve alkollü içeceklerin hormonal büyüme ve gelişmeyi engellediği kanıtlanmıştır.

BOY UZAMASINA YARDIMCI OLABİLECEK BESİNLER

Çocuklarınızın daha güçlü büyümesine ve boy uzamasına yardımcı olabilecek öne çıkan 8 gıdayı listeledik:

Yumurta

Yumurtalar proteinle doludur ve bir çocuğun fiziksel gelişiminin yapı taşıdır. Çoğu uzmana göre yumurta en önemli beslenme faktörüdür. Yumurtada bulunan kaliteli protein ve birçok besin ögesi, vücuttaki kas ve dokuların oluşmasına, gelişmesine ve korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yumurta yemek, çocukları tok tutabilir ve konsantrasyonlarını artırabilir.

Süt ve Yoğurt

Süt ve yoğurt protein, kalsiyum, D vitamini ve çinko bakımından yüksektir. Yoğurt ayrıca probiyotikler içerir. Probiyotikler, bir çocuğun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur ve bağırsaklarını sağlıklı tutar.

Havuç

A vitamini açısından zengin olan havuç, çiğ olarak veya pişirilerek yenebilen tatlı bir sebzedir. Gevrek ve lezzetli olmasının yanı sıra, bu parlak turuncu ve kırmızı renkli sebze, B vitamini, C vitamini, K vitamini, biyotin, niasin, molibden, fosfor ve lif ile doludur ve sağlığa birçok faydası vardır.

Tam Tahıllar

B vitamini, magnezyum, selenyum, çinko, demir ve ayrıca kalsiyum açısından zengin oldukları için çocuğunuzun diyetine tam tahıllar eklemek faydalı olacaktır. Bu bileşenler kemik sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur.

Kuru Yemişler

Kuru yemişler, vitaminler ve minerallerle doludur ve eski zamanlardan beri çocukların büyümesi ve gelişmesi için önemli oldukalrı bilinmektedir. Kuruyemişler, ayrıca çocukların kemikleri için faydalı olan omega 3 yağ asitleri açısından zengindir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Sadece çocuklar için değil, yeşil yapraklı sebze yemek hem çocuklar hem de yetişkinler için harikadır. Yeşil yapraklı sebzelerin günlük olarak tüketilmesi, yeterli kalsiyumun alınmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, yaşa göre değişen kemik erimesini dengeler. Ispanak, lahana veya brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, günlük diyete mutlaka dahil edilmelidir.

Balık

Balık, çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi ile bağlantılı olan zengin bir omega 3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega 3 dışında balık, insanlarda boy uzamasında kilit rol oynayan amino asitler, vitaminler ve mineraller açısından da zengin bir kaynaktır. Somon, ton balığı ve sardalya gibi yağlık balık çeşitlerinin çocukların ideal boylarına ulaşması için çok faydalı olduğu düşünülmektedir.

Meyveler

Meyveler, çocuğunuzun boyunun uzamasına yardımcı olabilecek güçlü beslenme merkezleridir. Her meyvenin D, B1, B2, C, E vb. gibi temel vitaminlerden ve büyüme sürecini destekleyebilecek kalsiyum, demir, çinko, magnezyum vb. minerallerden oluşan benzersiz bir beslenme profili vardır. Bir meyveye bağlı kalmak yerine, çocuklara ananas, elma, muz, mango, kivi gibi mevsimlik çeşitler vermeyi deneyin. Diyet lifini kaçırmamak için çocuğunuzu sadece meyve suları yerine bütün meyveleri yemeye teşvik edin.