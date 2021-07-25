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    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi

    Burun akmasından hafif ateşe kadar her ebeveynin bilmesi gereken, çocuklarda yaygın görülen koronavirüs ve Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) belirtilerini derledik.
    • Özel İçerik
    • 25.07.2021 - 16:58
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    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi

    Koronavirüs insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Bazıları hafif ila orta şiddette semptomlar geliştirirken, bazıları ölümcül virüs saldırısının şiddetli semptomlarını yaşayabilir.

    Şimdiye kadar ülkemizde, çocuklarda yetişkinlere göre çok daha az koronavirüs enfeksiyonu vakası bildirildi. Bazı çocuklar, virüs bulaştıktan birkaç hafta sonra, vücudun her yerinde iltihaplanmanın neden olduğu semptomlar yaşarlar. Buna çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) denir. MIS-C belirtileri arasında ateş, karın ağrısı, kusma veya ishal, boyun ağrısı, kızarmış gözler, yorgunluk hissi, çatlamış dudaklar ve şişmiş eller veya ayaklar bulunur. MIS-C ile koronavirüs belirtileri birbirine karıştırılmamalıdır.

    İşte her ebeveynin bilmesi gereken çocuklarda koronavirüs semptomlarından bazıları:

    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi #1

    ATEŞ VE TİTREME

    Çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerinden biri vücut sıcaklığındaki artıştır. Bir çocuğun ortalama normal vücut ısısı yaklaşık 36.5 - 37°C'dir. Çocuğunuzun ateşinde ani bir yükselme ile birlikte kas ağrısı, titreme, öksürük, baş ağrısı veya aşırı yorgunluk gibi başka belirtiler fark ettiğinizde, çocuğunuzu hemen bir doktora götürün ve kontrolünü yaptırın.

    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi #2

    BURUN AKMASI

    Koronavirüsün sürekli mutasyonları ile uzmanlar, bu ölümcül enfeksiyonun dikkat edilmesi gereken bazı yeni semptomları olduğunu belirtti. Bunlardan biri burun akıntısıdır. Çocuğunuz bir günden uzun süredir boğaz ağrısı, tıkanıklık gibi soğuk algınlığı semptomlarının eşlik ettiği bir burun akıntısı çekiyorsa, bir doktora başvurmakta fayda var.

    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi #3

    NEFES ALMADA SORUN

    Delta varyantında hastalar arasında fark edilen ölümcül koronavirüs enfeksiyonunun yaygın semptomlarından biri, nefes almada zorluk veya vücudun oksijen seviyesinde keskin bir düşüş oldu. Benzer şekilde, bir çocuk da koronavirüs tarafından enfekte olduğunda nefes alırken sorun yaşayabilir. Bunun nedeni, virüsün akciğerleri etkileyerek solunum sorunlarına yol açmasıdır.

    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi #4

    KOKU VE TAT KAYBI

    Koronavirüs testi pozitif çıkan birkaç çocuk, enfeksiyonun ilk aşamalarında koku ve tat kaybından şikayet edebilir. Uzmanlara göre, koronavirüs olan çocuklarda koku ve tat kaybı yetişkinlerden daha fazla. Çocuğunuzda baş ağrısı ve ateş gibi grip benzeri belirtilerle birlikte koku ve tat kaybı olduğunu fark ederseniz, çocuğunuzu doktora götürmelisiniz. Ancak Delta varyantında tat ve koku kaybının sık görülen semptomlar arasında olmadığını unutmayın.

    Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi #5

    İSHAL

    Her ebeveynin bilmesi gereken bir diğer önemli semptom ishaldir. Çocuğunuz karın ağrısı, karın krampı, sulu dışkı ve ishal gibi belirtiler gösteriyorsa, bunu ciddiye almalı ve bir doktora gitmeyi düşünmelisiniz. İshal ayrıca su kaybına, göz kuruluğuna ve daha az enerjiye neden olabilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen semptomlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda çocuğunuzu koronavirüs için kontrol ettirmenin önemli olduğunu unutmayın.

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