Çocuklarda dikkat edilmesi gereken 5 koronavirüs belirtisi

Burun akmasından hafif ateşe kadar her ebeveynin bilmesi gereken, çocuklarda yaygın görülen koronavirüs ve Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) belirtilerini derledik.

Koronavirüs insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Bazıları hafif ila orta şiddette semptomlar geliştirirken, bazıları ölümcül virüs saldırısının şiddetli semptomlarını yaşayabilir.

Şimdiye kadar ülkemizde, çocuklarda yetişkinlere göre çok daha az koronavirüs enfeksiyonu vakası bildirildi. Bazı çocuklar, virüs bulaştıktan birkaç hafta sonra, vücudun her yerinde iltihaplanmanın neden olduğu semptomlar yaşarlar. Buna çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) denir. MIS-C belirtileri arasında ateş, karın ağrısı, kusma veya ishal, boyun ağrısı, kızarmış gözler, yorgunluk hissi, çatlamış dudaklar ve şişmiş eller veya ayaklar bulunur. MIS-C ile koronavirüs belirtileri birbirine karıştırılmamalıdır.

İşte her ebeveynin bilmesi gereken çocuklarda koronavirüs semptomlarından bazıları:

ATEŞ VE TİTREME

Çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerinden biri vücut sıcaklığındaki artıştır. Bir çocuğun ortalama normal vücut ısısı yaklaşık 36.5 - 37°C'dir. Çocuğunuzun ateşinde ani bir yükselme ile birlikte kas ağrısı, titreme, öksürük, baş ağrısı veya aşırı yorgunluk gibi başka belirtiler fark ettiğinizde, çocuğunuzu hemen bir doktora götürün ve kontrolünü yaptırın.

BURUN AKMASI

Koronavirüsün sürekli mutasyonları ile uzmanlar, bu ölümcül enfeksiyonun dikkat edilmesi gereken bazı yeni semptomları olduğunu belirtti. Bunlardan biri burun akıntısıdır. Çocuğunuz bir günden uzun süredir boğaz ağrısı, tıkanıklık gibi soğuk algınlığı semptomlarının eşlik ettiği bir burun akıntısı çekiyorsa, bir doktora başvurmakta fayda var.

NEFES ALMADA SORUN

Delta varyantında hastalar arasında fark edilen ölümcül koronavirüs enfeksiyonunun yaygın semptomlarından biri, nefes almada zorluk veya vücudun oksijen seviyesinde keskin bir düşüş oldu. Benzer şekilde, bir çocuk da koronavirüs tarafından enfekte olduğunda nefes alırken sorun yaşayabilir. Bunun nedeni, virüsün akciğerleri etkileyerek solunum sorunlarına yol açmasıdır.

KOKU VE TAT KAYBI

Koronavirüs testi pozitif çıkan birkaç çocuk, enfeksiyonun ilk aşamalarında koku ve tat kaybından şikayet edebilir. Uzmanlara göre, koronavirüs olan çocuklarda koku ve tat kaybı yetişkinlerden daha fazla. Çocuğunuzda baş ağrısı ve ateş gibi grip benzeri belirtilerle birlikte koku ve tat kaybı olduğunu fark ederseniz, çocuğunuzu doktora götürmelisiniz. Ancak Delta varyantında tat ve koku kaybının sık görülen semptomlar arasında olmadığını unutmayın.

İSHAL

Her ebeveynin bilmesi gereken bir diğer önemli semptom ishaldir. Çocuğunuz karın ağrısı, karın krampı, sulu dışkı ve ishal gibi belirtiler gösteriyorsa, bunu ciddiye almalı ve bir doktora gitmeyi düşünmelisiniz. İshal ayrıca su kaybına, göz kuruluğuna ve daha az enerjiye neden olabilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen semptomlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda çocuğunuzu koronavirüs için kontrol ettirmenin önemli olduğunu unutmayın.