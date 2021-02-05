Çocuklarda grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilebilir

Bir yıl önce çocuğunuzdaki burun akıntısı veya ateş çok fazla endişeye neden olmayabilirdi, ancak şimdi bu belirtiler, koronavirüs korkusunu tetikleyebilir. Peki, hastalıklar nasıl ayırt edilebilir?

Çocuklar, özellikle kış aylarında kuru hava ve evde daha sık zaman geçirme nedeniyle çok çeşitli solunum yolu hastalıkları riski altındadır. Bu nedenşe ebeveynlerin grip ve koronavirüs hakkında temel bilgilere sahip olmaları ve ne zaman yardım almaları gerektiğini bilmeleri önemlidir.

Grip ve koronavirüs, her yaştan çocuğu etkileyebilecek oldukça bulaşıcı hastalıklardır. Koronavirüsün ilk çıktığı dönemden bu yana, semptomlar, ciddiyet ve hastalığın nasıl yayıldığı hakkında her gün daha fazla şey öğreniyoruz. Uzmanların şu ana kadar paylaştıklarına dayanarak grip ve koronavirüs arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları sizin için derledik.

GRİP VE KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Grip semptomları tipik olarak enfekte olduktan 1 ila 4 gün sonra başlar. Koronavirüs semptomları ise genellikle enfeksiyondan 5 ila 6 gün sonra başlar, ancak 2 gün kadar erken ve 14 gün kadar geç de olabilir. Her iki durumda da, herhangi bir hastalığın semptomlarını geliştirmeden önce bulaşıcı olabileceğinizi unutmayın.

Hem Grip Hem de Koronavirüsde Görülen Belirtiler

- Ateş/titreme

- Nefes darlığı, nefes almada zorluk

- Öksürük

- Aşırı yorgunluk veya geçmeyen yorgunluk

- Kas ağrısı veya vücut ağrıları

- Baş ağrısı

- Burun tıkanması, akıntısı

- İştahsızlık

- Boğaz ağrısı

- Kusma ve ishal (çocuklarda daha sık)

Burun akıntısı ve tıkanıklık gibi üst solunum yolu semptomları, koronavirüse göre grip, mevsimsel alerjiler ve soğuk algınlığında daha yaygın görülür. Ancak, koronavirüslü bazı insanlar bu semptomları yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Hastalık sırasında yeni tat veya koku kaybı son dönemlerin en yaygın erken koronavirüs belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Grip ve koronavirüsün aynı anda olması mümkün mü?

Ne yazık ki evet. İçinde bulunduğumuz grip mevsiminde hem grip hem de COVID-19 virüslerinin dolaşımda olacağı göz önüne alındığında, bu senaryoyu en iyi şekilde önlemek için önlem almak gerekiyorsa grip aşısı olmak çok önemlidir.

Çocuğunuz için ne zaman koronavirüs veya grip testi yaptırmalısınız?

Grip ve koronavirüs arasındaki büyük benzer semptomlar nedeniyle, çocuğunuzun yaşadığı belirtilerin kaynağını belirlemek için test yapılması gerekebilir. Test ihtiyacını ve grip ve/veya koronavirüs testi için mevcut seçenekleri gözden geçirmek için en iyi kaynak sizsiniz.

Sonuçları yorumlamaya yardımcı olması için çocuk doktoruna danışmanız da önemlidir. Grip veya koronavirüs testi negatif olsa bile, çocuğunuzun doktoru yine de koronavirüs şüphesi ile semptomlar için tedavi veya karantina önerebilir. Bir doktora başvurmak çok önemlidir çünkü bazı testler diğerlerinden daha doğru sonuçlar verebilir ve çocuğunuz yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuç gösterebilir.

Çocuğum ne kadar bulaşıcı olacak?

Grip, semptomların başlamasından sonraki yedi güne kadar bulaşıcı olabilir. Koronavirüs için bulaşıcı olma riski, semptomlar başladıktan yaklaşık 10 gün sonra azalır. Her iki durumda da, çocuğunuzun ne zaman bulaşıcı olmadığı konusunda bir doktora başvurmalısınız.

Grip ve koronavirüs nasıl tedavi edilir?

Her iki hastalık için de en önemli tedavi "destek tedavisi" olarak adlandırılır. Susuz kalmamak ve ateşi kontrol altında tutmak önemlidir. Çoğu öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları semptomlara çok az yardımcı olur ve bu nedenle, özellikle küçük çocuklar için yaygın olarak önerilmemektedir.

Doktor önerisinde kullanılabilecek bazı ilaçlar özellikle hastalığın erken döneminde verilirse, gribin seyrini kısaltabilir. Bu, küçük çocuklar ve ağır hastalık riski daha yüksek olanlar için daha önemlidir.

Ciddi koronavirüs hastalığı olan hastalara yardımcı olabilecek tedaviler ve müdahaleler de vardır. Ancak bu tedavilerin çoğu hala deneyseldir. Her iki hastalığın da ciddi vakaları hastaneye yatmayı gerektirebilir.

Kim daha ciddi hastalık riski altındadır?

Grip için en yüksek riske sahip olanlar:

- Küçük çocuklar

- Hamile kadınlar

- Yaşlı insanlar

- Kronik sağlık sorunları ve/veya bağışıklık sistemi baskılanması olan kişiler

Koronavirüs için en yüksek riske sahip olanlar:

- Daha yaşlı yetişkinler (65 yaş üstü)

- Kalp, akciğerler ve diğer büyük sistem tıbbi rahatsızlıkları olanlar

- Fazla kilolu ve obez kişiler

- Hala öğrenecek çok şeyimiz olsa da çocuklar, koronavirüsün nadir fakat ciddi bir komplikasyonu olan MIS-C açısından daha yüksek risk altındadır.

Yardım için nereye gitmeli?

Grip veya koronavirüs semptomları devam ederse veya çocuğunuz için tipik değilse, ilk adım bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Çocuğunuz yüz yüze derslere katılıyorsa, çocuğunuzun okulu ile de iletişime geçtiğinizden emin olun, böylece okul aileleri herhangi bir potansiyel maruz kalma riskinden haberdar edebilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana veya kendi doktorunuza danışın.