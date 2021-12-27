Çocuklarda işitme kaybını anlamanın yolları

İşitme kaybı yaşayan çocuklarda gözlenen 4 davranışı sizler için derledik. Ebeveynler, özellikle 6'ncı aya dikkat...

İşitme kayıplı birey sayısı son yıllarda artış gösterirken, bu problemin bebek ve çocuklarda da görülme olasılığı ciddi oranlarda yükselişe geçti.

Bildiğiniz üzere insanlarda arasındaki en önemli iletişim aracı konuşmadır. Bir bebeğin konuşmayı öğrenebilmesi için ise sağlıklı bir işitme sistemine sahip olması gerekir.

İşitme kaybı belirtilerinin bebek ve çocuklarda fark edilmesi ise yetişkinlere oranla daha zordur. Peki bu belirtiler nelerdir?

SESLERE TEPKİ VERMEZLER

Gürültülü bir ortamda uyanmaması, sesli oyuncaklara tepkisiz kalması,seslendiğinizde dönüp bakmamaması veya size geç tepki vermesi ciddi işitme kaybı belirtilerinden birkaçıdır. Sizi duymadıkları için verdiğiniz komutları yerine getirmekte de zorlanacaktır.

SESSİZLEŞİRLER

Her çocuk 6 aya kadar çeşitli sesler çıkarır fakat 6. aydan sonra bebeğin çıkardığı seslerde azalma olması veya seslerin tamamen kesilmesi işitme kaybının önemli bir belirtisidir.

KONUŞAMAZLAR

Bu çocuklar yaşıtlarına oranla daha geç konuşmaya başlarlar veya hiç konuşamazlar. Kimi zaman da kendi yaşındaki çocuklarla iletişim kuramadıkları için yaşıtları tarafından dışlanabilirler. Bu durum çocuğun psikolojik olarak yıpranmasına da neden olur.

DİNLEMEYİ YÜKSEK SESLE YAPARLAR

Çok yüksek sesli müzik dinlemesi, televizyonun sesini sonuna kadar açması durumunda da işitme kaybından şüphelenebilirsiniz.

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden onu bir sağlık kuruluşuna götürerek işitme testi yaptırmanızı tavsiye ederiz. Unutmayın ki işitmeyen bir çocuk konuşamaz, konuşamayan çocuklar için ise hayat gerçekten zordur. Çok geç olmadan çocuğunuzun testlerini yaptırarak önlem almanızda fayda var.