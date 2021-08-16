Çocuklarda kırmızı yanak beşinci hastalık belirtisi olabilir

‘Kırmızı yanak’ hastalığı olarak bilinen ve bulaşıcı olan beşinci hastalık hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, hastalığın belirtilerini sıralayarak uyarılarda bulundu.

Çocuklarda çok sık görülen ve ‘kırmızı yanak’ hastalığı olarak adlandırılan beşinci hastalık hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, bu hastalığın oldukça yaygın ve bulaşıcı bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Beşinci hastalığın, parvovirüsün sebep olduğu çok bulaşıcı ve yaygın bir çocuk hastalığı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Taşkın, "Parvovirüs enfeksiyonu veya yanaklarda oluşan kızarıklıktan dolayı kırmızı ya da tokatlanmış yanak hastalığı olarak da bilinir. Çocukların birçoğu hastalığı hafif geçirip tedaviyle sağlıklarına kavuşurlar. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi sorunlara yol açabilir.” dedi.

BEŞİNCİ HASTALIK BELİRTİLERİ

Bebeğin iki yanağında da parlak, kırmızı renkli, sıcak ve kabartılı lekeler varsa, beşinci hastalığa yakalanmış olabileceğini belirten Uzm. Dr. Taşkın, beşinci hastalığa yakalanmış bir bebekte, daha sonraki birkaç gün içinde, kollarında, gövdesinde, kalçasında ve uyluklarında pembe, dantele benzeyen hafif kabarık döküntülerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Döküntünün, genellikle hastalığın sonlarına doğru bulaşıcılık dönemi geçtikten sonra oluştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Taşkın, "Çocukların bazılarında, döküntü başlamadan önce, boğaz ağrısı, hafif ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterebilir. Başlangıç belirtilerinin arasında kaşıntı da olabilir. Bu döküntüleri, diğer viral veya herhangi bir ilaçtan kaynaklanan belirtilerle karıştırmak da mümkündür. Döküntü, üç hafta boyunca bir geçer, sonra tekrar gelebilir. Bebek sıcak ortama veya güneşe de maruz kaldığı zaman, döküntü daha da çoğalabilir.” şeklinde konuştu.

"GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMİNE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMELİ"

Hamile kadınların bu hastalığı geçirmekte olan çocuklarla temastan kaçınmaları gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Taşkın, bebekte orak hücre anemisi hastalığı yoksa veya bağışıklık sistemi zayıf değilse, beşinci hastalığı hafif geçireceğini belirterek, "Ama böyle bir durum söz konusuysa, daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Parvovirüsün, gebe kadınlara olumsuz etkisi olabilir. Bu sebepten dolayı, hasta bir bebeği gebe kadınlardan (özellikle de gebeliğin ilk üç aylık döneminde olanlardan) uzak tutmak gerekir. Bir kadın gebelik döneminde parvovirüs enfeksiyonu geçirirse, bebeği de bu enfeksiyondan etkilenebilir." ifadelerini kullandı.

Döküntülerin evde teşhis edilmesinin her zaman kolay olmayabileceğini belirten Uzm. Dr. Taşkın, bu nedenle beşinci hastalık şüphesi olduğu durumlarda en iyisi, tedavi gerektiren başka bir hastalığı olup olmadığından emin olmak için doktora muayeneye götürmek olduğunu söyledi.

Alınması gereken önlemlerin başında bol sıvı tüketiminin olduğunu belirten Uzm. Dr. Taşkın, ateşi düşürmek ve hafif ağrı ve sancıları dindirmek için parasetamol grubu ateş düşürücülerin kullanılabileceğini söyledi.