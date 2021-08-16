Çocuklarda koronavirüs hakkında ebeveynlerin bilmesi gerekenler

Koronavirüsün çocuklarda bulaşıcılığı ve enfeksiyonun şiddeti, salgının başından beri büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İşte vakaların arttığı bu günlerde dikkat edilmesi gerekenler.

Koronavirüs salgını 2020'nin başından beri, yenidoğanlardan ergenlere kadar çocukların vücudundaki etkileri hakkında endişe kaynağı oldu. Koronavirüsün çocukları nasıl etkilediğiyle ilgili en sık karşılaşılan endişelerden bazılarına yanıt aradık.

Ama önce, çocuklar hastalığı yetişkinlerle aynı şekilde mi geliştirir? Çocuk popülasyonu koronavirüs enfeksiyonunu geçirebilir, ancak yetişkinlerdeki hastalığın ciddiyetine kıyasla farklı bir şiddettedir. Bu vakaların yüzde 1'den az olan küçük bir yüzdesinin ciddileşebildiği ve vücudun birçok organında bozulmalara yol açabileceği gözlemlenmiştir. Ancak çocukların yetişkinlere göre daha az belirti ve komplikasyon yaşamasına rağmen yine de tehlikeli bir hastalık olduğunu unutamayız.

ÇOCUKLARDA RİSK FAKTÖRLERİ

Çocuklarda koronavirüsün şiddetini ve daha büyük komplikasyonlar geliştirme riskini artıran faktörler vardır:

- Daha büyük çocuklar (12 yaşından büyük),

- Kronik akciğer hastalığı,

- Kalp-damar hastalığı,

- Diyabet,

- Obezite,

- Kronik hastalık,

- Bağışıklık baskılanması veya organ nakli yapılan çocuklar.

Salgın hepimizi şaşırttı. Milyonlarca insanın yaşam tarzının değişmesi ve kısıtlamalar, evde miniklerle günün 24 saati giderek artan bir gerilim, sanal sınıflardaki çocuklar ve çoklu görevleri olan ebeveynler...

Kısıtlamalar nedeniyle stres seviyesi arttı ve bu durum çocukların ruh sağlığını da şüphesiz etkiledi. Peki, onlara nasıl yardım edilir? Açık havada egzersiz ve diğer eğlence etkinlikleri için programların belirlenmesi, elbette tüm biyogüvenlik ve kişisel korunma önlemlerine uyulması esastır. 2 yaşından büyük çocuklarda maske kullanımını ve hijyen kurallarını unutmayın.

KORONAVİRÜSLE BAĞLANTILI HASTALIKLAR GELİŞEBİLİR

Koronavirüsten sonra çocuklarda MIS-C hastalığının görülmesinin ardından şimdi, koronavirüs ile ilişkili Pediatrik Multisistemik İnflamatuar Sendrom (PMIS) adı verilen ve aşağıdaki semptomlara işaret eden bir sendrom daha ortaya çıktı:

- 3 günden fazla yüksek ateş,

- Vücudun her yerinde çatlaklar gibi cilt değişiklikleri,

- Ayakların, ellerin, ağız, burun ve derinin konjonktivit veya iltihabı,

- Kusma, ishal veya şiddetli karın ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar.

Bu değişiklikleri olan bir çocuk, gerekli tetkiklerin yapılması ve hastanın genel durumunun değerlendirilmesi gerektiğinden hemen acil servise götürülmelidir. Bu kriterlerle, inatçı kusma, sürekli ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptomların çocuklarda koronavirüs enfeksiyonunun ilk belirtileri olabileceğini unutmayın.

SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT EDİN

Çocuğunuzda koronavirüs olduğundan şüpheleniyorsanız ve çocuğun durumu stabilse, solunum sıkıntısı veya genel durumunu bozan değişiklikler yoksa ve herhangi bir büyük uyarı işareti yoksa, koronavirüsü tespit etmek için test yapılmalıdır. Bu durumda, genel önlemler ve telefonla klinik tablonun takibi ile evde bir tedavi istenir.

Çocuğun ek oksijen ihtiyacı, solunum sıkıntısı, belirgin su kaybı, bilinç değişiklikleri gibi uyarı işaretleri varsa ve acil servisteki doktor taburcu için uygun olmadığını belirlerse, çocuk hastanede tedavi edilir.

Koronavirüsü ortadan kaldırmak için tek bir etkili panzehir yoktur, enfeksiyonun yönetimi hastanın yaşadığı değişikliklere bağlıdır. Tüm ebeveynler herhangi bir semptoma karşı dikkatli olmalıdır. Karın ağrısı, ishal, solunum semptomları varsa, 3 günden uzun süredir ateşi varsa veya nefes almada zorluk veya yediği her şeyi kusma gibi hızlı bir bozulma tespit edilirse, acile başvurmak önemlidir.

Son olarak, içinde bulunduğumuz bu zor salgın günlerinde "böyle bir virüs yok" gibi efsaneler olsa da, gerçek şu ki virüs var ve insanlar virüs nedeniyle ölebilir. Daha bilinçli olmak, kalabalık yerlere gitmekten kaçınmak, aile toplantılarında dikkatli olmak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak önemlidir. Çocukların koronavirüsü taşıması ve yaşlı akrabalarına bulaştırması da söz konusu olabilir. Sağlık söz konusu olduğunda, her hamlenin çok önemli olduğunu unutmayın.