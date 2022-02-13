Çocuklarda Omicron'un oluşturduğu sağlık riskleri

Dünya çapında baskın varyant haline gelen ve oldukça büyük vaka patlamalarına yol açan Omicron varyantı, çocuklarda da sağlık tehlikelerine neden olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar.

Omicron dünya çapında yayılmaya devam ediyor ve giderek daha fazla çocuk karantinaya alınıyor.

Hastanelere çoğunlukla üst solunum yolu sorunları olan çocuklar başvuruyor. Ancak bronşlarla ilgili sorunlar (bronşiolit, bronşit) özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda tehlike oluşturuyor. Solunum sistemi henüz tam olarak tamamlanmamış olan ve bronşların yapısının özellikleri nedeniyle bebekler de tehlike altındadır ancak pnömoni bebeklerde daha az yaygındır.

Şu anda 5 yaşın altındaki çocuklarda en ciddi komplikasyon Kawasaki sendromu gelişimi olarak biliniyor. Bu, anevrizma oluşumuna yol açan bir sorundur.

5 yaşından büyük çocuklarda en ciddi komplikasyon, bir veya birkaç organı aynı anda etkileyebilen çoklu sistem iltihabı sendromudur (multisistem enflamatuar sendrom, MIS-C).

SEMPTOM OLMASA DA MIS-C OLUŞABİLİYOR

Ne yazık ki, bir çocukta koronavirüs asemptomatik olsa bile MIS-C oluşabiliyor. Örneğin, tüm aile hiç bilmeden hastalanmış, belirti yaşamamış olsa bile, iki veya üç hafta sonra çocukta keskin bir yüksek ateş ve vücudun iki veya daha fazla organında çoklu sistem iltihabı oluşabiliyor. Bu, acil hastaneye yatış gerektiren bir durumdur.

Her üç çocuktan birinin post covid sendromuna sahip olduğu ve hafıza ve konsantrasyon bozukluğu ve kötü uyku gibi durumlar yaşadığı tahmin ediliyor.

Omicron'un çocuk organizmaları üzerinde nasıl bir etki yapacağını tahmin etmek hala zor, çünkü henüz bilinmiyor. Bu varyantın vücudu tam olarak nasıl etkilediği ve ne gibi sonuçlara yol açtığına dair kesin bir veri yok.

Çocuğun yaşına bağlı olarak, Omicron"un sonuçları sinüzit (uzun süreli ateşle birlikte burun akıntısı), bronşit ve orta kulak iltihabı olarak ön plana çıkıyor. Çocuk ne kadar küçükse, kulak iltihabı riski o kadar yüksektir. Bu, birçok viral hastalığın gecikmiş bir özelliğidir ve Omicron'dan sonra da görülebilir.

BU DURUMLARA DİKKAT EDİN

Belirtilerin her zaman bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Ebeveynlerin acil yardım için en çok dikkat etmesi gereken belirtiler şunlardır:

- 38.5 dereceye kadar yüksek ateş. Azalmaz ve giderek büyüyebilir. Çoğu vakada üçüncü günün sonunda ateş yükselmez ancak düşmeye de başlamaz.

- Durdurulması zor olan ishal. Bu, 5 yaşın altındaki çocuklarda bu çok yaygın bir Omicron belirtisidir.

- Nefes darlığı ve göğsün çökmüş gibi görünmesi.

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Çocuklarda genel olarak Omicron'un ana belirtileri boğaz ağrısı, ses kısıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve özellikle bebeklerde sıklıkla dışkı bozukluğudur.

Birçok insan yorgunluk da yaşar. Ancak çocuklarda tat ve koku kaybı çok daha az görülür.

Ergenlerde belirtiler biraz farklıdır. İngiltere merkezli belirti toplama uygulaması olan ZOE Covid Study projesinden elde edilen verielre göre 12-18 yaş arası çocuklarda Omicron'un en yaygın belirtileri şunlardır:

- Tükenmişlik

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Hapşırma

- Yüksek ateş

- Öksürük