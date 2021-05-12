Çocuklarda parmak emme alışkanlığı diş yapısını bozuyor

Uzun yıllar devam eden parmak emme alışkanlığının çocuklarda ağız ve diş yapısında kalıcı sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, önemli uyarılarda bulundu.

Parmak emme alışkanlığının 3-4 yaşından sonraki zamanlarda devam etmesi uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor. Ancak 9-10 yaşa kadar devam eden bu alışkanlık, ağız ve diş yapısında bozukluklara ve dişlerin sıralanmasında düzensizliklere yol açabiliyor.

Sürekli dış dünya ile temas eden ellerin ağza götürülmesinin, çocuğun mikroplara maruz kalmasına da neden olabileceğini ifade eden Çocuk Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, ilerleyen yaşlarda bu alışkanlığın devam etmesinin bunun bir psikolojik vaka olduğunu gösterdiğini belirtti.. Münevveroğlu, parmak emen çocukta emilen parmaklarda ciddi tahriş ve yapısında bozulma, dişlerde ve ağız yapısında bozulma, buna bağlı olarak ses ve konuşmalarda bozulmaların görülebileceğini söyledi.

PSİKOLOJİK KÖKENLİ BİR PROBLEM

Parmak emme davranışının psikolojik kökenli bir problem olduğunu anlatan Doç. Dr. Münevveroğlu, uygulanacak tedavi planında birden fazla uzmanın birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Birincisi diş hekimin yürüteceği fiziksel ya da tıbbi tedavi; ikincisi bu davranışın altında yatan psikolojik alt yapının çalışıldığı psikoterapatik tedavidir. Fiziksel tedavi, sıklıkla iki farklı konsepti içermektedir" dedi.

FAZLA KULLANILAN EMZİK, AĞIZ YAPISINI BOZUYOR

Bebeklerde emzik kullanımının çok önemli olduğunu belirten Münevveroğlu, emziğin büyüklüğünün ağzın yapısına uygun olması gerektiğini, damaksız emziklerin, damağa baskı yaparak damak yapısını bozabilecekleri için bir yaşından sonra önerilmediğini ve emziklerin şekerli ürünlere batırılarak kullanım şeklinin diş çürüklerine yol açabileceği uyarısına bulundu.

3-4 yaşa kadar emzik kullanma alışkanlığının ağız ve diş yapısına zarar verebileceğini ifade eden Münevveroğlu, üst dişlerin öne, alt dişlerin içeriye doğru konumlanmasına, damak yapısında belirgin bir daralmaya (V şeklinde damak), 'açık kapanış' denilen alt ve üst çeneler arasında kapanış bozukluklarına ve konuşma bozukluklarına, çene bozukluğuna veya diş dizilim problemlerine bağlı kötü kapanış (malokluzyon), diş yüzeylerinde aşınmalara, çiğneme, fonksiyonunda zorluklara ve dişleri destekleyen kemik ve diş eti yapılarında aşırı yük birikimine neden olabileceğini söyledi.

Tedavi edilmediğinde, birçok problemin zamanla daha ciddi hale dönüşerek, daha komplike tedavi gereksinimi doğurabileceğini belirten Münevveroğlu, "Pedodonti, ortodonti (tel tedavisi) ve cerrahi branşların uygulayacağı tedavilerle düzenlenebilmektedir. Tedavinin ayrıntısından ziyade burada önemli olan problemin erken teşhisidir. O yüzden sizce bir şikâyeti olsun ya da olmasın çocuğunuzu diğer diş sorunlarının haricinde 6-7 yaşlarında bir uzmana muayene ettirmenizde fayda var." şeklinde konuştu.