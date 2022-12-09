Çocuklarda tuvelet eğitimi ne zaman başlamalı?

Çocuğu küçük olan anne ve babalar, tuvalet eğitimi konusunda sorun yaşayabiliyor. Bazıları aileler, bu konu hakkında çocuklarına karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini kestiremiyebiliyor.

Çocukları küçük olan anne - babalar, belirli süreçlerden geçer. Çocuğun ilk kez konuşması, yürümesi, hastalanması ve ilk kez tuvalete çıkması gibi.

Yukarıda saydıklarımız arasında ise en zoru çocuğun tuvalet çıkma dönemidir. Bu süreçte ailelerin üzerine büyük bir sorumluluk düşer.

Anne- babalar sabırla çocuklarının tuvalet eğitimine destek olmalı ve ona doğru bir şekilde yaklaşmalı. Tuvalet eğitimi sürecinde yapılan hatalar ileride çocuğun kişiliğini olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

Bu kapsamda ebeveynlerin bilinçli davranması, çocuğu vaktinden önce zorlamaması ve yanlış uygulamalar ile süreci daha zora sokabilecek davranışlardan uzak durması gerekiyor.

Bunu başaramayan anne - babalar ise mutlaka bir uzmandan yardım almalı ve çocuklarına bu yardımdan sonra yaklaşmaya çalışmalı.

Yardım almak istemeyen anne - babalar, yine internet sitelerinde konuya ilişkin makalleleri okuyabilir. Bu makaleler, yol gösterici olabilir.

Çocuğun tuvalete eğitiminin kaç yaşında başlaması gerektiğini merak edenler ise "Çocuklarda tuvalet eğitimi kaç yaşında başlar?" sorusunu da gündeme getirdi.

Peki, Çocuklarda tuvalet eğitimi kaç yaşında başlar? İşte yanıtı....

Çocuklarda tuvalet eğitimi kaç yaşında başlar?

Çocukların tuvaletlerinin geldiğini fark etmeleri ve bunu söylemeleri için, belirli fiziksel ve duygusal gelişime ulaşmış olmaları gerekiyor.

Büyük tuvaletlerini tutabilmeleri en erken 18. ayda, küçük tuvaletlerini tutabilmeleri ise en erken 24. ayda gerçekleşir.

Bu nedenle bu yaşlardan önce tuvalet eğitimi için zorlanmaları yanlış olur. Kızlar tuvalet eğitimini erkeklere göre birkaç ay daha erken başarabilirler.

Tuvalet eğitiminde uygulanacak yöntemler

DOĞRU ZAMANI BELİRLEMEK

HAZIR OLDUĞUNU ANLAMAK

TUVALETİ TANITMAK

POZİTİF OLMAK

HİJYEN KURALLARINI ÖĞRETMEK