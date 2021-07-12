Çocuklarda yoğun ekran kullanımı uykuyu bozuyor

Özellikle yaz döneminde çocukların ekrana daha çok bağımlı kaldıklarını ifade eden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, ekran kullanımına ilişkin kuralları anlatarak tavsiyelerde bulundu.

Çocuk ve ergenler yoğun bir şekilde ekrana maruz kalıyor, hatta neredeyse ekran karşısında büyüyorlar.

Teknolojik ilerlemelerle birlikte ekranların televizyon, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gibi pek çok farklı formda hayatımızın her alanına girdiğine dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocukların ekranda maruz kaldıkları içeriğin duygu, düşünce ve davranışlarını etkilediğini söyledi.

Bu nedenle ebeveynlerin ekran kullanımıyla ilişkili kurallarının olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Özellikle yaz döneminde çocuklar ders ve okulla daha az haşır neşir olurken, ekrana daha çok bağımlı kalmaktadır. Çocuklarımızı havanın güzelliğinden faydalandırıp aile eşliğinde aktivitelere yönlendirmeli, beraber vakit geçirmeli ve ekran kullanımından olabildiğince uzak tutmalıyız” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA EKRAN KULLANIMI KURALLARI

Çocukların 0-2 yaş arası dönemde hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, 2-6 yaş arası dönemde ise günlük en fazla 1 saat ebeveyn gözetiminde kullanım izni verilmesi gerektiğini söyledi.

6 yaşından büyük çocuklar için de ekran karşısında geçirilecek süre ile ilgili net sınırlar olması gerektiğini belirten Yıldırım, "Ekran kullanımının çocuğunuzun yeterli uyku almasını engelleyecek, fiziksel aktivitesini azaltıcı veya başka davranışsal sorunları tetikleyici etki gösterecek yoğunlukta olmadığından emin olun. Çocuklarınızın güvenliği için internet kullanımlarını kontrol edin. Çocuklar ödevleri yaparken ekrana maruz kalmamalıdır. Ailecek birlikte TV-bilgisayar-tablet-telefonların kapalı olduğu zamanlar planlayın. Akşam yemeklerinde telefonların ve televizyonun kapalı olmasını sağlayın. Ayrıca uyku saatinden 1 saat öncesinden itibaren de ekran kullanımı önlenmelidir” şeklinde konuştu.

Ekran kullanımının aşırı olmasının özellikle uykuyu bozucu etkileri olduğunu ifade eden Yıldırım, bu alanda yapılan çalışmaların tutarlı olarak yoğun teknolojik alet kullanımının uykuya dalma saatini geciktirdiğini ve uyku süresini kısalttığını ve dolaylı olarak da dikkat ve davranışsal alanlarda soruna yol açtığını ortaya koyduğunu söyledi.

DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

Uykuda geçirilecek vaktin ekran karşısında geçiriliyor olmasının, toplam uyku süresini azalttığını, maruz kalınan içerikle ilişkili olarak psikolojik ve fizyolojik uyanıklığa yol açtığını söyleyen Yıldırım, "Sosyal etkileşimde olunması uykuya dalmayı geciktirici etki gösterebilir. Ekrandaki ışık seviyesi sebebiyle biyolojik saatimiz olumsuz etkilenmekte, özellikle 2 saat ve üzeri ekran kullanımı hallerinde melotonin salınımı baskılanmaktadır. Ek olarak yoğun ekran kullanımı; obezite, internet oyun bağımlılığı, okul başarısında düşme, uygunsuz içeriğe maruz kalınması, depresyon gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Tüm bu olumsuz etkilerden çocuklarınızı korumanız için ekran kullanımına ilişkin kurallar uygulanmalıdır.” ifadelerini kullandı.