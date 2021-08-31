Çocuklardan PCR testi istenecek mi? Anne ve babalar beklediğiniz açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu genelge gönderdi. Bunun akabinde, "Çocuklardan PCR testi istenecek mi?" sorusu özellikle anne ve babalar tarafından araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmayanlara ilişkin, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan yine düzenli PCR testi isteyeceğiz." açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge geldi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek, PCR testleri hakkında bilgilendirme yaptı ve yaş gurubunu duyurdu.

Küçük çocukları olanlar ve PCR testinin nasıl yapılacağını merak edenler ise "Çocuklardan PCR testi istenecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Çocuklardan PCR testi istenecek mi?

ÇOCUKLARDAN PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

Genelgeye göre; aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.