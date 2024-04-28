Çocukları olanlar dikkat: Aşılar ihmal edilmemli... Çocuklar dünyaya geldikten hemen sonra dahil edildikleri aşı takvimi sayesinde birçok olası hastalıktan korunmuş oluyor.

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Çocukluk çağı aşılarının önemi oldukça büyüktür.

Çocukluk çağı aşıları, genel olarak çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.

Bu nedenle, çocuk sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptirler.

İşte bazı nedenler:

Hastalıkların Önlenmesi:

Çocukluk çağı aşıları, çocukları birçok enfeksiyon hastalığına karşı korur. Kızamık, suçiçeği, kabakulak, difteri, tetanos, boğmaca gibi ciddi hastalıkların aşılarla önlenebilir olması, çocuk sağlığını korumak açısından son derece önemlidir.

Toplum Sağlığının Korunması:

Aşılar sadece bireysel çocukları değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığını da korur. Toplumda yeterli oranda aşılama yapıldığında, hastalıkların yayılma potansiyeli azalır ve salgınlar engellenir.

Ciddi Komplikasyonların Önlenmesi:

Birçok çocukluk çağı hastalığı ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin, kızamık bazen zatürree veya beyin iltihabına neden olabilir. Aşılar bu tür ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu:

Hastalıkların tedavisi, hastane yatışları ve uzun süreli bakım maliyetlidir. Aşılar, hastalıkların önlenmesiyle hem ailelere hem de sağlık sistemlerine maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

Bağışıklık Kazanma:

Aşılar, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede çocuklar, gelecekte karşılaşabilecekleri hastalıklara karşı daha dirençli olurlar.