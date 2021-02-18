Çocukların sebze yemelerini sağlamak, onlarca yıldır süren zor bir konu gibi görünse de doğru ipuçlarıyla başarıya ulaşabilmek mümkün.

Çocuklar sebzelerin tadını sevmiyor gibi görünebilir, ancak birkaç taktik çocuğunuza doymak bilmez bir sebze iştahı verebilir. İşte çocuklarınızın sebze yemesini sağlamanın 6 yolu.

SEBZELER ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, bize sürekli olarak sebzelerin sağlığımız için önemli olduğunu söylüyor. Sebzelerin hastalığı önlemeye ve vitamin ve mineral alımını artırmaya yardımcı oldukları kanıtlanmıştır. Tabaklarımıza yeteri kadar sebze yerleştirmek bir yetişkin olarak da yeterince zor olabilir. Ancak, küçük seçici yiyicilerimiz için özellikle önemlidirler.

Günlük diyete sebze dahil etmek, çocuğunuzun bazı kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya, obezite ile mücadeleye, büyüme ve gelişmeyi desteklemeye yardımcı olur. Sebzeler, potasyum, lif, folat, A vitamini ve C vitamini gibi birçok besin maddesinin önemli kaynaklarıdır. Bunlar ayrıca kemiklerin güçlü kalmasına, bağışıklığın artmasına ve yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur.

ÖNERİLEN SEBZE MİKTARI NEDİR?

Önerilen sebze miktarı yaşa, cinsiyete ve fiziksel aktivite düzeyine bağlıdır. İki ila üç yaşındaki çocuklar günde bir porsiyon kadar sebze almalı ve dört ila sekiz yaşındaki çocuklar yaklaşık bir buçuk porsiyon kadar sebze yemelidir. Sebzeler tuz veya şeker eklenmemesi halinde çiğ, pişmiş, taze, dondurulmuş, konserve veya kurutulmuş halde olabilir.

İşte çocuklarınızın sebze yemesini sağlamak için 6 numara.

EĞLENCELİ ŞEKİLLERDE KESİN

İçsel yaratıcılığınızı kucaklayın ve sebzelerle eğlenceli şekiller yaparak çocuklarınızın yemekleriyle oynamasına izin verin. Tek ihtiyacınız olan çeşitli renkli sebzeler, bir bıçak, bir kesme tahtası ve tabaktır. Sebzeleri farklı şekil ve boyutlarda kesin, ardından çocuğunuzun sanatçı olmasına izin verin. Örneğin brokoli, bir manzara için ağaçlar veya bisiklet tekerleği olarak kabak dilimleri için iyi çalışır.

HER ÖĞÜNDE SEBZE BULUNDURUN

Araştırmalar, öğünlerde çocuklara daha fazla sebze sunulduğunda çocukların onları yemesinin daha muhtemel olduğunu göstermektedir. Çocuklarınıza sebzeleri farklı şekillerde tanıtmaya devam edin. Farklı hazırlama ve pişirme yöntemlerini deneyin ve bunları çocuklarınızın sevdiği yemeklere dahil edin.

Sağlıklı yiyecekler içeren yemek pişirmeyi izleyen çocukların, sağlıksız yiyecekler içeren bir yemek pişirmeyi izleyen çocuklara kıyasla bunları atıştırmalık olarak seçme olasılığının iki kat daha fazla olduğu öne sürülmektedir. Yani, daha fazla sebze pişirirseniz davranışınızı modelleyeceklerdir.

BİRLİKTE YEMEK YAPIN

Seçici yiyiciler için, alışılmadık yiyecekleri yemek korkutucu olabilir. Çocuğunuzu, dokunma veya koku gibi diğer duyuları kullanarak yiyecekleri keşfetmeye teşvik ettiğinizde, olumlu çağrışımlar yaratmaya yardımcı olursunuz. Aynı zamanda aile geleneklerini devirmek için bir fırsat sağlar.

ROL MODEL OLUN

Çocuklarınız sizi sebze yerken görürlerse, onları kendileri deneme olasılıkları daha yüksek olur. Sağlık ve büyüme için biyolojik ve davranışsal ihtiyaçların bir sonucu olarak yaşamın ilk birkaç yılında yeme davranışları gelişir. Araştırmalar, çocukların yeme alışkanlıklarının ebeveynlerinden büyük ölçüde etkilendiğini göstermiştir.

Çocuğunuzla birlikte dikkatli bir şekilde yemek yemek, onların daha fazla sebze yemelerine gerçekten yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi ve aile bağını teşvik etmek için bir fırsat sunar.

SEVDİĞİ YİYECEKLERE KARIŞTIRIN

Çocuklarınızın yemeklerinde sebzeleri kamufle etmek, tüketecekleri toplam miktarı arttırmanın harika bir yoludur. Küçük bir çalışmada, püre haline getirilmiş sebzeler ile çocukların günde yaklaşık iki kat daha fazla sebze yediği gösterilmiştir.

Sebzeleri meyve ve diğer malzemeleri içeren smoothie'lerle karıştırmak acı tadı maskelemeye yardımcı olabilir. Güzel renkler için ıspanak, lahana ve havuç veya pancarı deneyin.

Havuç, soğan ve domates makarna sosuna gizlice girmek için mükemmeldir. Bunları doğramayı ve sotelemeyi deneyin, ardından domates veya dolmalık biber bazlı bir sosa ekleyin.

SEBZE ÇORBASI YAPIN

Okul sonrası atıştırmalık olarak klasik bir domates çorbası ve sandviçi hiçbir şey yenemez. Az yağlı peynir ve tam tahıllı ekmek kullanarak daha sağlıklı hale getirerek bile çok şeyi değiştirebilirsiniz. Çocuğunuz erişte çorbası gibi kalın çorbaları tercih ederse, soğan, mantar, havuç, kereviz veya pırasa gibi ekstra sebzeleri doğrayın.