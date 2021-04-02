Çocukluk çağı obezitesini önlemek için ipuçları

Çocuklukta kazanılan kötü beslenme ve hareketsizlik gibi alışkanlıklar bir ömür boyu sürebilir. Bu yüzden çocuklara obezitenin etkilerinden kaçınmak için nasıl yaşayacaklarını öğretmen çok önemlidir.

Obez çocukların obez yetişkinler olma ve diyabetten kansere kadar obezite ile gelen tüm sağlık sonuçlarını geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun çevresinin en büyük etkileyicisisiniz ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturan olumlu alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Obeziteye sahip çocukların sayısının arttığı ve aynı zamanda daha fazla çocuğun durumlarından dolayı zorbalık, düşük özgüven ve kronik sağlık sorunları ile karşılaşma riski altında olduğu düşünüldüğünde, çocukluk çağı obezitesi gerçek bir sorundur.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

Obeziteye sahip çocukların yetişkin olarak obez olmaya devam etme olasılıkları daha yüksektir, Obezite onları kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve çeşitli kanser türleri gibi ciddi sağlık koşullarına daha duyarlı hale getirir.

Çocukluk çağı obezitesinin hızlı büyümesinin bir sorun olduğu açıktır, ancak çocukluk çağı obezitesini önlemenin en iyi yöntemini belirlemek zordur. Çocukluk çağı obezitesi kötü beslenme ve fiziksel davranışlardan kaynaklanabilirken, genetik, metabolizma, uyku alışkanlıkları ve hatta içinde yaşanılan toplum gibi genellikle çocuğun kontrolünde olmayan başka faktörler de vardır. Ek olarak, şeker ve tuz oranı yüksek olan fast food, şekerleme veya atıştırmalıklara kolay erişim, çocukların daha sağlıklı beslenme seçeneklerine ulaşmasını zorlaştırabilir.

Yine de, yetişkinlerin, çocukların ve sağlık uygulayıcılarının bu büyüyen salgınla mücadele etmek ve çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için atabilecekleri adımlar vardır.

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİYLE MÜCADELE İÇİN İPUÇLARI

Çocukluk çağı obezitesi yaygın bir sorundur. Obeziteye sahip çocuklar için, sahip oldukları en iyi kaynaklar arasında kendi ebeveynleri veya güvendikleri yetişkinler vardır. İşte ebeveynlere yardımcı olacak bazı ipuçları.

Tamamen yasaklamaktan kaçının

Kendi çocukları için çocuklukta obeziteyi önlemeye çalışırken, bir ebeveynin verebileceği ilk doğal karar, çocuklarının hep birlikte daha az besleyici yiyecekler yemesini engellemektir. Ancak, bir fast food yemeği veya şekerleme, bir çocuğun daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesini engellemeyecektir. Çok daha sorunlu olan şey, bu tür yiyeceklerin tekrar tekrar tüketilmesidir.

Ebeveynler, çocuklukta obeziteyi ele alırken sağlıksız yiyecekleri yasaklamak söz konusu olduğunda anahtarın ölçülü olmak olduğunu hatırlamalıdır. Çocukların ara sıra hamburger veya sandviç yemelerine izin verirken, çeşitli besinler içeren yiyecekleri kullanmak, uzun vadede obezite ile karşı karşıya kalan çocuklar için çok daha faydalı olabilir.

Kalorileri dengelerken besinlerin önemini vurgulayın

Çocuklar büyüdükçe, uygun günlük kalori alımları değişecektir. Bu nedenle, öğünleri besin açısından zengin olsa bile, kalorileri çok yüksek olabilir ve bu da kilo almaya neden olabilir. Ancak kalori dengelemenin, bir çocuğun gün boyunca yediği her belirli öğenin kalori sayısını araştırmak kadar şiddetli olması gerekmez.

Yağsız etler ve kümes hayvanları gibi daha sağlıklı protein seçeneklerini seçmek, tatmin edici ancak makul porsiyonlar sunmak ve şeker oranı yüksek içecekleri azaltırken su alımını artırmak da dahil olmak üzere sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızın en sevdiği yemeği servis ederken daha sağlıklı seçenekler veya alternatifler bulabilirsiniz. Ek olarak, çocuklarınızı alışverişe dahil edebilir veya sağlıklı seçenekler seçip önermelerine izin verebilirsiniz.

Çocuğunuzu egzersiz ve sağlıklı faaliyetlere katılmaya teşvik edin

Sağlıklı bir diyet sürdürmek, çocuklukta obezitenin önlenmesinde en önemli adımlardan biridir. Bir diğeri ise, bir çocuğun gün boyunca sağlıklı ve aktif olmasını sağlayan egzersizdir. Çocuğunuzla birlikte bir fiziksel aktiviteye dahil olarak, onun dışlanmış hissetmesine engel olabilirsiniz. Bu, bir basketbol maçından mahallede yürüyüşe kadar her şey olabilir.

Ek olarak, çocuklarınız için egzersizi daha eğlenceli hale getirmenin yollarını da bulabilirsiniz. Çocuğunuzun o gün nasıl egzersiz yapmak istediklerini seçmelerine izin verebilir veya potansiyel olarak egzersiz dışında bir oyun oynayabilirsiniz. Egzersizin tutarlı bir şekilde tekrarlanması ve aile katılımı, obezite ile karşı karşıya olan bir çocuğun daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.

Çocuklara egzersiz ve sağlıklı beslenmenin faydalarını öğretin

Ebeveynler, sağlıklı beslenmeyi ve egzersizi teşvik etmenin ötesinde, çocuklarının bu alışkanlıkların neden yararlı olduğunu anlamalarına yardımcı olarak çocuklukta obezitenin önlenmesine etkili bir şekilde katkıda bulunabilir. Eğer bir çocuğun kendine saygısı düşükse veya kötü beslenme kararları verdiği için kendini kötü hissediyorsa, ebeveynler çocuklarına daha sağlıklı yiyeceklerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabileceğini gösterebilir. Aşırı kilolu veya obez bir çocuk kendini stresli veya endişeli hissediyorsa, ebeveynler fiziksel aktivitenin rahatlamalarına ve daha iyi hissetmelerine yardımcı olabileceğini uygun bir dille açıklayabilir.

Sağlıklı alışkanlıkları modelleyin

Çocuklar her zaman ebeveynlerini dinlemezler. Ancak, ebeveynleri gibi olmamak için aktif olarak çabaladıklarında bile, genellikle davranışlarını modellerler. Bu nedenle, çocuklarınıza sağlıklı alışkanlıklar öğretmek için yapabileceğiniz en iyi şey onlara göstermektir. Çevre, obezite üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Besleyici yiyecekler ve aktif yaşam tarzı seçimleri mevcut olduğunda, daha sağlıklı seçimleri teşvik ederler. Bu alışkanlıklar çocuklara yerleşir ve yetişkinlik dönemlerini etkiler.

Makul porsiyonlarda dengeli öğünler hazırlayın

Yemeği evde hazırladığınızda, malzemeler, besin içeriği ve porsiyonlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz. Dengeli bir öğün, yarı meyve ve sebzelerden, yarı protein ve tam tahıllardan oluşur. Çocuklar, yetişkinlerle aynı miktarda kaloriye ihtiyaç duymazlar, bu nedenle porsiyonları daha küçük olmalıdır. Bu özellikle küçükler ve seçici yiyiciler için önemlidir. Tabağına daha küçük porsiyonlar koyarak onları dengeli öğünler yemeye teşvik edebilirsiniz.

Şeker ve diğer sağlıksız seçenekleri sınırlayın

Her ebeveyn rahatlığın sever ve önceden paketlenmiş atıştırmalıklar hayatınızı kolaylaştırır. Ve marketler her yaştan çocuk için atıştırmalık seçenekleriyle doludur. Ancak genellikle ilave şeker, yüksek yağ içeriği, sodyum veya üçünün karışımı ile doldurulurlar. Şeker, çocuklar için özellikle sorundur ve çocukluk çağı obezitesine, zayıflamış bağışıklık sistemine ve gelecekteki hastalıklara katkıda bulunur. Şeker yememenin en iyi yolu gerçek, bütün gıdalar tüketmektir. Elma suyu yerine elmaları düşünün. Kuru yemiş karışımı, kuru üzüm, şekersiz tahıllar ve meyve veya sebzeler gibi sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak kendi kullanışlı seçeneklerinizi oluşturun. Şekerli yiyecekleri gözden uzak ve ulaşılamayacak bir yerde saklayın.

Ekran süresine sınırlar koyun

Ekran süresi hareketsizlik demektir. Bu, fiziksel aktivitenin yerini aldığında, kilo sorunlarına yol açabilir ve ömür boyu sürecek alışkanlıklar oluşturabilir.

Çocukların ekran sürelerini bebeklik dönemine kadar sıfır, anaokulunda bir saatten az ve okul çağında en fazla iki saat olarak ayarlayın. Araştırmalara göre, ekran süresi fazla olan çocuklarda aşırı kilo veya obezite riski oldukça yüksektir.

İyi bir gece uykusuna öncelik verin

Uyku, çocukluk çağı obezitesinde başka bir faktördür. Uykusunu yeterince alamayan çocukların obez olma olasılığı daha yüksektir. Uyku eksikliği, çocukları daha az aktif hale getiren gündüz uyuşukluğuna yol açar. İştahı kontrol eden hormonları bozarak daha aç hissetmelerine ve uyanma saatlerinde daha fazla yemelerine neden olabilir.

Çocuklarınızın daha iyi dinlenmesine yardımcı olmak için ekran süresi sınırlarınızda uyku vaktine yakın kısıtlamalar getirib. Yaşlarına göre doğru miktarda uyku almalarını sağlamak için yatma saatlerini ayarlayın.

Uzmanlara göre uyku saatleri; 5 yaş ve altı çocuklar için gecede 11 saat, 5-10 yaş arası çocuklar için en az 10 saat ve 10 yaş ve üstü çocuklar için en az 9 saat olmalıdır.