Çoğu kişi yanlış biliyor! Terlemek kilo verdirir mi?

Pek çok insan ne kadar çok terlerse o kadar fazla kilo verdiklerine inanır. Terleme çoğu durumda yağ kaybı veya kilo vermeyle bir tutulur. Peki, terleme gerçekten zayıflamaya yardımcı olur mu?

Terleme, egzersiz ve dinlenme sırasında vücut ısısını ayarlamak için gereklidir. Yüksek sıcaklık nedeniyle veya yoğun egzersiz sırasında vücut ısısı yükseldiğinde, vücudun ter bezleri vücut ısısını 36,5°C'de tutmak için devreye girer.

Beyinde hipotalamus adı verilen bir termostat vardır. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde, hipotalamus ter salgılamak için ter bezi aktivitesini tetikler. Ter ile su, sodyum klorür ve diğer elektrolitlerin bir karışımı salınır.

Yüksek sıcaklıklarda veya bir efor sırasında vücudun ideal sıcaklığı korumasının en etkili yolu terlemektir. Ter, cildin gözeneklerini terk ettiğinde buharlaşarak havaya karışır ve beraberinde bir miktar ısı da alır. Aslında vücudu soğutan bu buharlaşmadır.

Ter üretimi ve dolayısıyla sıvı kaybı, artan ortam sıcaklığı ve nemi ve ayrıca yapılan eforun yoğunluğu ile orantılı olarak artar. Terlemeyi düzenleyen sadece vücut ısısı değildir. Efor sırasında, kalp atış hızı artar ve tansiyon yükselir, bu da vücudu daha fazla ter üretmeye zorlar.

Bazı insanlar kilolu oldukları için çok terlediklerini düşünür, ancak bu alakasızdır. Herkes vücut ısısını farklı şekilde düzenler ve bazı insanların vücudu daha fazla terleyerek sıcaktan kurtulmada daha etkili olabilir.

Terlemek iyi midir?

Belirli bir efor sırasında terlemenin faydası, vücudun aşırı ısınmasını önlemek ve soğumasına yardımcı olmaktır. Egzersiz ve yüksek sıcaklıklar vücudunuzu ısıtır ve vücut ter üreterek tepki verir. Egzersiz sırasında vücut sıcaklığını düzenleyebilmek, özellikle sıcak havalarda çok önemlidir.

Ter, vücudunuzun doğal soğutma sıvısıdır. Bir damla terin yaklaşık yüzde 99'u su, geri kalanı ise üre, ürik asit, amonyak, laktik asit, C vitamini ve diğer maddelerden oluşur.

Terlemek sadece faydalı değil, her şeyden önce gereklidir. Vücut terlemeseydi, sıcaklığını 36,5°'de tutamazdı.

Terlemek sıcak çarpması, anksiyete veya çeşitli hastalıklar gibi diğer sorunlarla da ilişkilidir. Bunlar dışında, egzersiz yapmak ve saunada terlemek gibi aktiviteler sağlıklıdır. Yani, terlemenin sağlıklı olup olmadığını belirleyen şey, arkasındaki nedenin ne olduğudur.

Yoğun egzersiz veya yüksek sıcaklıklar sırasında olduğu gibi terlendiğinde bu, vücut için oldukça faydalıdır. Terleme organ, kas ve dokulardaki kan dolaşımını artırır. Cilt, vücut detoksuna yardımcı olmak için terleme sırasında belirli toksinleri serbest bırakır. Tuzun ter yoluyla atılması böbrek taşı oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Uzun süreli terleme, susuzluğun artmasına ve daha fazla su içme ihtiyacına yol açar, bu da böbrek taşı riskini azaltmada ve genel olarak yeterli su içilmesini teşvik etmede yardımcı olur. Terleme sırasında ayrıca cilt gözenekleri açılır ve toksinler serbest bırakılır, ciltteki bakteri yoğunluğu azalır.

Terlemek kilo verdirir mi?

Büyük ölçüde sudan oluşan ter, harcanan kaloriyi yansıtmaz. Uzun vadeli bir kilo verme hedefine ulaşmak için, bu kendi başına işe yaramaz.

Teknik olarak terleme kilo verdirmez. Yoğun bir egzersiz sırasında muhtemelen çok fazla terlersiniz, ancak bu yağ yaktığınız anlamına gelmez. Oturup güneşleniyor ve terliyorsanız, bu da kilo verdiğiniz anlamına gelmez. Yağ yakımı metabolik bir süreçtir, egzersiz yaptığınızda vücudunuz karbonhidratları ve yağları parçalayarak vücudunuzun kullandığı enerji olan adenozin trifosfat (ATP) üretir.

Terleme bir soğutma işlemidir. Vücut ısınız, egzersiz veya sıcaklıklar nedeniyle yükseldiğinde, beyniniz vücuda ter salması için sinyal verir. Ter cildinizden buharlaştıkça beraberinde bir miktar ısı alır ve bu da sıcaklığın düşmesini sağlar. Ancak, terleme yağ yakmasa da, iç soğuma süreci kalori yaktığınızın bir işaretidir. Egzersiz sırasında terlememizin ana nedeni, harcadığımız enerjinin iç ısı üretmesidir.

Terlemek için yeterince çalışırsanız, bu süreçte doğal olarak kalori yakarsınız. Ancak kilo vermek ve yağ yakmak için günlük harcadığınızdan daha az kalori tüketmelisiniz, kilo vermek için sadece terlemek yetersizdir.

Çok fazla terlemek, geçici olarak birkaç kilo vermenize yardımcı olabilir. Ancak, su içtiğinizde, verdiğinizi sandığınız kilolar hemen geri döner ve bu süreçte çok az kalori yakılır. Bu nedenle terleme, kilo vermek ve yağ yakmak için etkili bir teknik değildir.