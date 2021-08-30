Nadir olmasına rağmen, bazı kanser türleri çok agresif hale gelebilir, bu nedenle zamanında hareket edebilmek için erken teşhis şarttır. İşte çok az bilinen 5 kanser türü ve belirtileri.

Kanser, vücuttaki hücrelerin durmadan bölünmeye başladığı ve vücut dokularını etkilediği bir hastalıktır. Bu durumun en yaygın türleri arasında meme kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri bulunur. Ancak, çok yaygın olmayan bazı kanser türleri de vardır ve erken teşhis için bilinmesi son derece önemlidir.

Nadir görünen kanser türlerini gözden kaçırmamak için onları bilmek büyük önem taşıyor.

İşte çok az bilinen 5 kanser türü ve belirtileri.

AYAK KANSERİ

Ayakları genellikle kanser kelimesiyle ilişkilendirmesek de ayak kanseri vardır. Normalde ayaklarda başlayan tümörler genellikle kolaylıkla fark edilmez. Bu nedenle tehlikeli olabilirler. Bu uyarı işaretlerinden önce doktora gitmeniz önemlidir:

- Garip hisler,

- Topaklar,

- Sakarlık.

Bu kanser türünü belirlemek için kemik kanseri, sinir kanseri veya damar kanseri olup olmadığını değerlendirecek bir ayak hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle ayakta ortaya çıkan kanser türleri arasında en sık görüleni cilt kanseridir.

Genellikle sandalet giyiyorsanız veya ayaklarınızı uzun süre boyunca güneşe maruz bırakıyorsanız, güneş kremi sürmelisiniz.

VAJİNAL KANSER

Çok az kişinin bildiği kanser türlerinden ikincisi vajinal kanser, çok nadirdir. Kadınların sadece yüzde 1'inin bunu yaşadığı tahmin edilmektedir. Menopoza giren kadınlar daha yüksek risk altındadır. İnsan papilloma virüsü gibi zührevi hastalık öyküsü olanlar özel dikkat göstermelidir.

İyi haber şu ki, tümörler çok küçüktür ve ameliyatla kolayca çıkarılabilir. Bu sorunu önlemek için daha iyi bir şansa sahip olmak için, jinekoloğunuzla yıllık kontrole gitmenizi öneririz.

TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ

Tükürük bezleri tarafından üretilen enzimler, yiyeceklerin uygun şekilde sindirilmesi ve enfeksiyonlardan kaçınmak için gereklidir. Çok az kişinin bildiği kanser türlerinin üçüncüsü, bu organı doğrudan etkiler ve sadece 100 bin kişide 1 geliştiği tahmin edilmektedir.

Tükürük bezi kanserinin belirtileri şunlardır:

- Kulakta yumrular,

- Yanakta küçük şişlikler,

- Ağız bölgesinde ve çevresinde topaklar.

Bu kanser türü, tedavisi için genellikle kemoterapi ve ameliyat gerektirir, ancak erken teşhis edilirse başarı şansı yüzde 90'dır.

KORDOMA

Çok az kişinin bildiği bir sonraki kanser türü kordomadır. Kordoma, kemikler içinde gelişir ve ağırlıklı olarak omurgada görülür. Görülme oranı milyonda 1'dir.

Doktorlar, kordomaların, kişi henüz anne karnındayken düzgün gelişmeyen küçük kıkırdak artıklarından büyümesiyle geliştiğini belirtiyorlar.Kordomaların yavaş ama agresif bir şekilde büyüdüğü bilinmektedir.

İlişkili semptomlar arasında şunlar vardır:

- Yoğun baş ağrısı,

- Boyun ağrısı,

- Çift görme,

- Bağırsak ve mesane fonksiyonunun kaybı,

- Kollarda ve bacaklarda karıncalanma.

Kordomalar genellikle radyasyon tedavisi, kemoterapi ve yaygın ilaçlara karşı çok dirençlidir. Bu nedenle, her zaman mümkün olmasa da olağan tedavi genellikle cerrahidir. Bir başka nokta da, kordomanın tamamının çıkarılmasının çok zor olması, dolayısıyla yüksek düzeyde nüks riski taşımasıdır.

MEZENKİMAL KONDROSARKOM

Çok az kişinin bildiği kanser türlerinin sonuncusu kıkırdakta oluşan mezenkimal kondrosarkomdur. 1959'dan beri sadece bin vaka bildirilmiştir ve çok nadirdir.

Nadir olması iyi bir haber çünkü çok agresif bir türdür ve diğer organlara geçişi kolaydır. Kayıt altına alınan vakaların üçte ikisinin omurga, kaburga ve çene kemiklerinden kaynaklandığı, yağ dokusu ve kaslarda meydana geldiği tespit edilmiştir.

Mezenkimal kondrosarkom, vücudun herhangi bir yerinde başlayabildiğinden semptomlarını tespit etmek ve görmek zordur. Bu kanser türü omurganın yakınında meydana geldiğinde, duyu kaybından felce neden olabilir. Mümkün olan en iyi tedavi cerrahi ve kemoterapidir.

Tüm kanserleri tehlikeli yapan şeyin geç teşhis olduğunu unutmayın. Bu nedenle, sağlığınızda garip bir şey tespit ettiğinizde doktora gidin.