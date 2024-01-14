Çok çocuklu ailelerdeki kardeşler daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşıyor Kardeş sayısı ile ruh sağlığı arasındaki ilgiyi ölçen bir araştırmanın sonucu yayınlandı. Çin ve ABD'de, kardeşi olmayan ya da bir kardeşi olan çocukların daha fazla kardeşi olanlara göre daha iyi ruh sağlığına sahip olduğu saptandı.

AA

Hiç kardeşi olmayan, tek kardeşi olan, çok kardeşi olan ve üvey kardeşi olan çocukların ruh sağlığı konusunda ayrıştığı görüldü.

Uzmanlar bu ayrışmayı, çok kardeşli ortamda ailenin çocuklara olan ilgisinin dağılmasına bağladı.

Çin ve ABD'de yapılan bir araştırmada, çok çocuklu ailelerdeki kardeşlerin daha fazla ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabildiği tespit edildi.

The Week Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları, Çin ve ABD'deki çocuklardaki kardeş sayısı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Yaş ortalaması 14 olan öğrenciler arasında yapılan araştırmada, her iki ülkedeki araştırmacılar, çocuklara ruh sağlığıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

Çin ve ABD'de tek kardeşi olanların ruh sağlığı daha iyi

Araştırmada, Çin ve ABD'de, kardeşi olmayan ya da bir kardeşi olan çocukların daha fazla kardeşi olanlara göre daha iyi ruh sağlığına sahip olduğu saptandı.

Üvey kardeşi olanların ruh sağlığı daha kötü

Öte yandan, üvey kardeşi olanların da olmayanlara göre daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşadığı görüldü.

Kardeşler arısında yaş farkı azsa

Araştırmada, ayrıca, yaş farkının az olduğu kardeşlerde de ruh sağlığı sorunlarının daha belirgin olduğu kaydedildi.

Aile'nin ilgisinin dağılması

Bilim insanlarından Dr. Doug Downey, bulgulara dair şu değerlendirmede bulundu:

Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünürseniz, bir çocuk tüm pastayı (ilgisini ve kaynaklarını) alıyor demektir. Ancak daha fazla kardeş olduğunda, her çocuk ebeveynlerinden daha az kaynak ve ilgi görür ve bunun ruh sağlıkları üzerinde bir etkisi olabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)