Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?

Çok fazla çay içmek kötü mü? Günde ne kadar çay içilir?

Birçok kişinin her gün çok fazla tükettiği çay, bazı durumlarda sağlığa zararlı hale gelebiliyor. İşte çay çeşitlerinin içerikleri ve günlük alınması gereken miktar...

Antioksidanlar, kateşinler ve L-theanine açısından zengin olan çaylar sağlığa oldukça yararlıdır ve bazı hastalıkların önlenmesinde, metabolizmayı hızlandırmada ve beyin fonksiyonunu iyileştirmede önemlidir.

Peki, çok fazla çay içerseniz ne olur? Günde ne kadar çay içilir?

Çayın biyolojik olarak aktif bileşenleri

Çay yaprakları biyolojik olarak aktif bileşiklerden oluşan bir bitkidir. En az 2000 tane aktif bileşen mevcut olduğuna inanılmaktadır. Bunlar arasında polifenoller, karotenoidler ve klorofil, kafein ve teofilin gibi maddeler ve ayrıca L-theanine gibi özel amino asitler bulunmaktadır. Küçük miktarlarda vitamin ve mineraller de vardır.

Taze çay yapraklarında bulunan polifenoller başlıca flavonoidlerdir. Çayda, kaempferol, kersetin ve mirisetin gibi flavonoller de çok miktarda bulunur. Çay yaprakları ayrıca litre başına 40 ila 300 mg arasında değişen değerlerle kafein içerir. Diğer uyarıcılar teofilin ve teobromindir. Bunlar, merkezi sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkisi iyi bilinen maddelerdir. Kuru ağırlık içeriği kahve çekirdeklerinde bulunandan daha fazla olmasına rağmen, farklı işleme teknikleri nedeniyle çayda bulunan uyarıcılar içecekte daha küçük bir miktarda bulunur. Bir fincan çay, eşit miktarda kahvenin yarısı kadar kafein içeriğine sahiptir. Ancak gün içerisinde çok fazla çay tüketiyorsanız bu miktar göz ardı edilmemesi gereken bir miktardır.

Çay yaprakları, çeşide bağlı olarak litre başına 1 ila 2 mg arasında değişen değerlerle büyük miktarlarda florür içerir. Florürün günlük tolere edilebilir alım değeri yaklaşık 10 mg'dır.

Çay yaprakları, kuru ağırlığına göre yüzde 1-2'den fazla L-theanine içerir. Bu madde, ince bağırsakta tamamen emilen, kan-beyin bariyerini geçebilen ve glutamata benzer yapısı sayesinde nöroprotektif aktiviteye sahip bir amino asit içerir. L-theanine ayrıca çayın tadından sorumludur, tat verir ve rahatlatıcı etkisiyle çayda bulunan uyarıcıların etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çay yapraklarında enzimatik etkiden türetilen 600'den fazla uçucu bileşik vardır. Bunlar, çayın sadece bir içecek olmadığını, sağlığın en iyi destekleyicilerinden biri olduğunun göstergesidir. Bunlar, özellikle siyah çayda bol miktarda bulunan farklı özellikleri olan bileşiklerdir.

Çok fazla çay içerseniz neler olabilir?

Pek çok insan çaya mevcut tatların çeşitliliği veya kahveye alternatif olarak yaklaşır ve çok fazla tüketmek oldukça kolaydır. Peki, çok fazla çay içmek sağlığınız için kötü mü?

Her şeyde olduğu gibi, çayda da asla aşırıya kaçmamalısınız. Çay sağlığınız için iyidir, ancak aşırı miktarlarda tüketildiğinde yan etkileri olabilir. Aşırı tüketimi, özellikle sağlık sorunlarına yol açabilecek bazı çay türleri de vardır. Genellikle yeşil çayın sağlık için mucizevi bir içecek olduğu ve çoğu zaman daha fazla içildiğinde daha iyi hissettireceği düşünülür. Ancak yeşil çay aşırı tüketilirse birçok yan etkiye sahiptir. Kafein içeriği nedeniyle siyah çay da aşırı tüketildiğinde zararlıdır.

Ne zaman çay içmek kötüdür? Günde ne kadar çay içebilirsiniz? Hangi çaylar zararlı? İşte ayrıntılar...

Çayın yararları

Çay, dünyada en çok tüketilen üçüncü içecektir. Zihne, kaslara, kalbe ve hafızaya iyi geldiğini bilinmektedir. Özellikle Asya'da antik çağlardan beri halk, faydalı etkileri için çay içmiştir ve bu içecek hala zihin ve beden için gerçek ritüeller olan 'çay törenlerinin' merkezinde yer almaktadır.

Bazı araştırmalara göre, çay beyin fonksiyonlarına iyi gelir, özellikle içeriğindeki L-theanine ve kateşinler güçlü antioksidan etkiye sahiptir ve serbest radikallerle mücadelede ve hücresel yaşlanmada faydalıdır.

Çay, metabolizmanın işleyişine yardımcı olur ve bakteriyel enfeksiyonların önlenmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte, faydalarına rağmen, aşırı çay tüketimi her zaman iyi değildir ve genellikle onu sağlıklı bir içecek yapan faydalı maddeler aşırı tüketim nedeniyle çeşitli yan etkilere neden olabilir.

Fazla çay içmenin zararları

Açıklığa kavuşturulması gereken ilk nokta, çayın genellikle tein içerdiği ve bu nedenle sadece bağımlılık yapmakla kalmayıp, gün içinde aşırı çay tüketiminin "çay sarhoşluğu" denilen duruma neden olabileceğidir.

Çaydaki kafein içeriği çayı güçlü bir uyarıcı yapar ve özellikle çok yüksek düzeyde tein içeren çaylar vardır, bunların tüketimi kahve gibi migren başlangıcını tetikleyebilir, uykusuzluğa neden olur ve uyku bozukluklarını kötüleştirir, ayrıca sinirlilik, endişe duygularını artırır. Hatta bazı durumlarda çay tüketii çarpıntı, mide bulantısı, mide ağrısı ve kusmaya neden olacak kadar ileri gidebilir.

Yeşil çay, beyaz çaylar ve bazı siyah çaylar gibi tein açısından özellikle zengin olan çaylar ve yararlı özellikleri nedeniyle sıklıkla büyük miktarlarda tüketilen matcha çayı çeşitli yan etkilere neden olabilir. Genellikle siyah çayların tein içeriği için kötü olduğu düşünülür, ancak birçok siyah çayın tein içeriği yeşil çaylardan daha düşüktür.

İşte aşırı çay tüketiminin sağlığa zararları.

Mideye zararlı

Bazı çaylar fazla tüketilirse, içeriğindeki tein nedeniyle veya daha 'ham' çaylar oldukları için mideye zararlı olabilir. Bazı çaylardaki kafein konsantrasyonu, sindirime dahil olan asit miktarını arttırdığı için mide bulantısına veya mide ağrılarına neden olabilir.

Kalp sağlığını tehdit ediyor

Yeşil çay tüketimi, kateşin içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. Öte yandan çay, kafein içeriği nedeniyle tansiyonu artırabilir ve kalp atışlarını hızlandırabilir, kalp ve damar sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca sinir sistemini uyarabilir ve kaygı, sinirlilik ve stres durumlarını kötüleştirebilir. Kalp damar rahatsızlıkları, kalp yetmezliği ve anksiyete sorunu yaşayan kişilere aşırı çay tüketimi önerilmemektedir.

Demir emilimini bozabilir

Demir, sağlıklı bir metabolizma için temel bir mineraldir. Hemoglobin üretimi için gereklidir, ancak çay gibi gıdalar tanenler açısından zengin olduğu için demir emilimini engeller. Tanenler demir ile emilimi engelleyen çözünmeyen kompleksler oluşturur. Çayda bulunan tanenleri azaltmak için demlenme süresinin azaltılması önerilir. Ancak bu aynı zamanda yararlı maddelerin ve kafeinin içeriğini de azaltacaktır. 4-5 dakika boyunca hafif demlenmiş bir çayın tanen içeriği azaltacaktır. Demir emiliminin sağlıklı olması için yemeklerden en az 20 dakika sonra çay içilmesi tavsiye edilir.

Hamilelikte sorunlara neden olabiliyor

Hamilelik sırasında, özellikle yeşil çay gibi kafein ve kateşin içeriği nedeniyle folik asidin etkisine müdahale edebilecek aşırı çay tüketiminden kaçınılması tavsiye edilir. Özellikle hamilelikte günlük yeşil çay ve siyah çay alımı, bebekte kalp hızı artışı veya uykusuzluk gibi rahatsızlıklara yol açabileceğinden önerilmez.

İlaçlarla etkileşime girebilir

Bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği ve etkinliklerini tehlikeye atabileceği için ilaç alanlar için aşırı çay tüketimi önerilmez.

Günde ne kadar çay içilebilir?

Ne kadar yeşil çay içebilirsiniz? Günlük çay dozu nedir? Bunlar günlük çay tüketimi hakkında en sık sorulan sorulardan sadece birkaçı. Diğer kafeinli içecekler gibi aşırı çay tüketimi asla iyi bir fikir değildir. Peki, günde ne kadar çay içilebileceğinin bilinen bir sınırı var mı?

Güne eşlik edecek bir fincan sıcak çay keyfi büyük bir rahatlama ve keyif kaynağı olabileceği bilinir ancak içerdiği kafein kaygı, sinirlilik, tansiyonun yükselmesi ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilir.

Peki günde ne kadar çay içilebilir? Cevap, birçok farklı duruma bağlıdır. Bazı araştırmalar günde 10 bardak kadar çay içilebileceğini söylemektedir. Aslında içtiğiniz çaydaki kafein içeriği önemlidir. Uzmanlar kilo başına en fazla 3 mg'a kadar kafein alınmasını öneriyor ve bu alımın akşamdan önce yapılması gerektiğini söylüyor. Akşamları alınan kafein vücudu etkileyebilir ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olabilir.

Kimi uzmanlar ise günde 400 mg'a kadar kafein alımının sağlıklı olduğunu bildiriyor. Bu miktarlara göre, çayların içeriği genellikle fincan başına 15 ila 70 mg arasında değiştiğinden, günde birkaç fincan çayı kolayca tüketebilirsiniz.

Günde daha fazla bardak çay içebilmek için ikinci demleme çayları içebilirsiniz. Çünkü ilkinde yapraklar çok fazla teini serbest bırakır. Ayrıca, kısa süreler için demlenmeye bırakılan yaprakları küçük dozlarda günde birkaç bardak içmekle başlayarak, vücudun teine ​​karşı direncini anlayabilirsiniz.

Çay ne zaman içilir?

Genel bir kural olarak, çayı aşırı tüketmemek ve tüketimi önerilen dozlarda tutmak, ayrıca vücudunuzu ve içeceğe verdiği tepkileri de dinlemek iyidir. Peki, çay içmek için en iyi zaman nedir?

Çaydaki tein içeriği, yan etkilerin ana suçlularından biridir ve çayı uyarıcı hale getirir. Bu nedenle, uykusuzluk çekiyorsanız, akşamları veya öğleden sonraları çay tüketmekten kaçının. Ancak sabahları veya öğleden sonraları çay içmekte fayda var. Demir emiliminin azalması gibi durumları engellemek için çayların öğün aralarında içilmesi tavsiye edilir.

Çok fazla yeşil çay içmek kötü mü?

Birçok insan yeşil çayı sağlığa yararları için içer. Yeşil çay sağlığın mükemmel bir destekleyicisidir. Güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve kalp ve damar sağlığı için faydalıdır. Ancak aşırı miktarda içmek vücuda yardımcı olmaz ve tam tersi etki gösterebilir.

Birçok kişi daha az kafein içerdiğine inanarak yeşil çayı tercih eder, ancak siyah çay veya beyaz çaydan önemli ölçüde daha yüksek tein içeriğine sahip yeşil çaylar vardır. Bu nedenle yeşil çay içmek bile vücutta aşırı miktarda kafeine yol açabilir.

Günde 5 bardak yeşil çay dozunu asla aşmamanız önerilir. Yeşil çayın ana yan etkileri arasında demir emilimini azaltması bulunur. Bu etkiyi azaltmak için öğün aralarında yeşil çay içilmesi tavsiye edilir. Yeşil çay ayrıca tırnak ve kemik sağlığı için faydalı olan ancak vücutta aşırı miktarlarda bulunduğunda kemik sisteminin çeşitli hastalıklarına neden olabilen florür içerir.