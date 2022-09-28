Çok fazla sarımsak yemek zararlı mı?

Sarımsak, kalp ve damar sistemi üzerindeki faydalı etkileri, antioksidan ve antiviral özellikleri ile çok sağlıklıdır. Peki, ne kadar sarımsak tüketilmeli? Çok fazla tüketmek zarar verir mi?

Sarımsak tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenlediği için kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde yararlı özellikleri ile bilinen bir gıda ve doğal ilaçtır. Ayrıca kan sulandırıcı etkisi vardır ve güçlü bir antioksidandır.

Sarımsağın özellikleri, içeriğindeki prebiyotik lif, alliin (allisin'e dönüşür), dialil disülfid, ajoen, s-allilsistein vb. gibi kükürt bileşikleri ve uçucu yağlardan gelir.

Çiğ sarımsak tüketin

Birçok insan yemeklere sarımsak eklemeyi sever, ancak pişmiş sarımsak bazı özelliklerini kaybeder. Bu nedenle sarımsakları tedavi edici veya önleyici olarak kullanmak isteyenler çiğ sarımsak veya sarımsak tozuna yönelebilirler.

Pişirirken özelliklerinin en azından bir kısmını korumanın en iyi yolu, önceden ezmek ve pişirme işlemine eklemeden önce 30 dakika bekletmektir. Bu, alliin ve allinazın daha sonra ısıya direnen allisini oluşturmak üzere karışmasını sağlar.

Ne kadar sarımsak zehirli olabilir?

Hiçbir yerde ne kadar sarımsak tüketmenin uygun olduğu yazmaz, ancak en sağlıklı yiyeceklerde bile aşırı dozlar her zaman mümkündür. Sarımsak, özellikle bazı durumlarda çeşitli sorunlara neden olabileceğinden dikkatli olmak gerekir.

Sarımsak, kan sulandırıcı ilaçları etkileyebilir ve hasta kişilerde kanamayı tetikleyebilir. Ayrıca ameliyat sırasında kanamayı önlemek için genellikle ameliyattan birkaç gün önce sarımsak yenmemesi önerilir. Ancak, ilaç alırken bile bu kontrendikasyonları gösteren çok az vaka raporu vardır.

Laboratuar hayvanları ile yapılan çalışmalarda, vücut ağırlığının kilogramı başına 0,5 gr'dan fazla sarımsağın karaciğer hasarına neden olabileceği belirlenmiştir. Güvenli bir miktar, kilo başına 0.25 gr sarımsak olarak görülmektedir. 70 kg'lık bir kişi için maksimum miktar 17,25 gr, yani 6 diş sarımsak olacaktır.

Çalışmalar, aşırı dozda sarımsak tüketiminin karaciğerde hasara neden olabileceğini gösterse de, orta dozlarda bu organ için faydalıdır. Haftada iki veya daha fazla çiğ sarımsak yiyenlerin, daha az sıklıkta yiyen veya hiç çiğ sarımsak yemeyenlere göre karaciğer kanseri riski daha düşüktür.

Sarımsak ayrıca karaciğer yağlanması riskini de azaltır. Çiğ sarımsak haftada 4 ila 6 kez yenildiğinde yağlı karaciğer hastalığı riski daha düşüktür. Bununla birlikte, sarımsak 7 kez veya daha fazla yeniliyorsa, risk tekrar artmaya başlayabilir.

Sarımsakları bütün halinde yutmayın

Asla yapmamanız gereken şey, sarımsak dişlerini bütün halinde yutmaktır. Bu uygulama, bazı uzmanlar tarafından sarımsak kokusundan kaçınmak için tavsiye ediliyor.

Bütün olarak yutmanın sarımsak kokusunu engellememesine ek olarak, susuz olarak bir seferde bir bütün sarımsak başına kadar olan miktarlarda bütün sarımsak dişlerini yutan kişiler tarafından halihazırda birçok ciddi yemek borusu yaralanması vakası olmuştur. Etkilenenlerin neredeyse tamamı ameliyat olmak zorunda kalmaktadır.

Öte yandan ezilmiş sarımsak da ciltle temas ederse tahriş edebilir. Bazı insanlar soğuk algınlığını tedavi etmek için göğsüne lapa olarak uygular. Ancak temas uzun süre devam ederse yanık meydana gelebilir.