Çok fazla şeker yediğinizi gösteren 7 işaret

Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar birçok ciddi sağlık sorununu tetikleyebilen aşırı şeker tüketimi vücutta farklı belirtilere neden olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 7 işaret.

Tüm dünyada rafine şeker tüketimi son yıllarda onlarca kat arttı. Bunun nedeni olarak ilave şeker tüketimine çok küçük yaşlarda başlanması görülüyor.

Bir uyuşturucu gibi şeker de hem fiziksel hem de zihinsel olarak bağımlılık yapar. Bu bağımlılıktan kurtulmak zordur çünkü şeker, hemen hemen tüm paketli gıdalarda bulunur.

Gazlı içeceklerin ve çikolataların şeker içerdiğini herkes biliyor, ancak şekerin konserveler veya hazır yemekler gibi tuzlu gıdalara bile çok sık eklendiğinin çoğu kişi farkına varmıyor.

Birçok hastalığı tetikliyor

Çok sayıda çalışma, şekerin diyabet ve obeziteye ek olarak birçok hastalığı tetikleyebileceğini gösteriyor. Şeker, kandaki trigliserit ve kolesterol seviyesini artırarak hipertansiyon ve kalp ve damar hastalıkları risklerini artırır. Şeker ayrıca belirli kanserlerin gelişimini de tetikler. Kolon, mide, pankreas, rahim ve meme kanserleri şeker tüketimi nedeniyle gelişebilir.

Rafine şekerler ayrıca bağırsakta bakteri florasına saldırarak bağışıklığı zayıflatır. Şeker ayrıca bağırsak fermantasyonunu tetikler ve bağırsakta kanser hücrelerinin gelişmesine elverişli bir ortam yaratır. Şeker, cilt dahil tüm vücut dokularının erken yaşlanmasına neden olur.

Fazla şeker tüketimini gösteren 7 işaret

Genel olarak çok fazla şeker sağlığınız için kötüdür. Aşırı şeker tüketimi tüm vücudu etkiler. İşte fazla şeker tükettiğinizi gösteren 7 işaret.

Yorgunluk

Çok fazla şeker tüketmek enerji seviyelerini önemli ölçüde azaltır ve geçmeyen yorgunluğa neden olur. Tatlı ürünler enerjiyi artırsa da bu his geçicidir. Şeker seviyesi düştüğünde, yorgunluk daha da yoğunlaşır. İlave şeker eklenmiş ürünler kan şekeri düzeyinde büyük dalgalanmalara neden olur. Ani artışlar, ani ve aşırı düşüşlerle sonuçlanır ve bu da yorgunluğu artırırken aynı zamanda tekrar tatlı isteğine neden olan bir kısır döngü yaratır.

Sürekli tatlı isteği

Sürekli olarak canınız tatlı bir şeyler çekiyorsa, bu diyetinizde çok fazla şeker olduğunun ve aynı zamanda şeker bağımlılığının bir işareti olabilir. Çeşitli araştırmalara göre şeker, kokain gibi sert uyuşturuculardan daha fazla bağımlılık yapabiliyor. Tatlılar, gazlı içecekler ve şekerli ürünler olmadan yapamıyorsanız, bağımlısı olabilirsiniz.

Tekrarlayan hastalıklar

Aşırı şeker tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklarla savaşma yeteneğini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle, tekrarlayan enfeksiyonlar, aşırı şeker tüketiminden kaynaklanabilir.

Konsantrasyon eksikliği

Şekerin fazla tüketilmesi durumunda bir kısır döngü oluşur. Bu kısır döngü, kan şekerinin artması ve ardından hızla düşmesi ve daha sonra şeker ihtiyacına neden olmasıdır. Bu durum beyin kapasitesini ve konsantrasyonu etkiler.

Tat tomurcuklarında sorunlar

Tat tomurcuklarındaki bir bozukluk, çok fazla şekerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bunun nedeni şeker toleransı arttıkça, vücudun tadına bakmak için daha fazla ilave şekere ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle şeker alımınızı azaltmazsanız hem zevk almayacak hem de bırakmanız zorlaşacaktır.

Cilt sorunları

Şekerin vücut üzerinde iltihabi bir etkisi vardır, bu yüzden cildi etkileyebilir. Bu nedenle egzama, aşırı kuruluk veya akne yüksek şeker alımına işaret edebilir. Ayrıca araştırmalar, şekerin ayaklar üzerinde iltihaplı bir etkiye sahip olduğunu ve topuk ve ayak tabanında keskin ağrı ile kendini gösteren plantar fasiite neden olduğunu gösteriyor.

Kilo alımı

Bu, fazla şeker tüketiminin kesinlikle en bariz kanıtlardan biridir. Günlük olarak fazla şeker alınması genellikle fazla kalori anlamına gelir çünkü şeker vücut için protein, lif veya önemli besinleri içermez, sadece boş kalori verir. Bu da kilo alımına neden olur. Ayrıca, çoğu gıda zaten doğal şeker içerir. Şeker, vücut ağırlığında hayati bir rol oynayan bir hormon olan insülin salınımını tetikler. Çok fazla şeker tüketimi insülin direncine ve dolayısıyla kilo alımına neden olabilir.

Şeker nasıl kesilir?

Rafine şekerler yerine kompleks karbonhidratlar tüketilmelidir. Sebze ve özellikle kepekli tahılların tüketimini artırarak rafine şeker tüketimini kesebilirsiniz. Canınız çok fazla şeker istiyorsa, çeşitli mineral ve vitamin ve şeker içeren kuru meyveleri tüketebilirsiniz. Kahvenizi tatlandırmak istiyorsanız, esmer şekeri tercih edin. Tatlılarınız için de öyle, çünkü beyaz şekerin aksine, esmer şeker vitamin ve minerallerini korur. Vücudunuzu rafine şekerden arındırmak için egzersiz yapmayı unutmayın.

Şekeri kademeli olarak bırakmayı da deneyebilirsiniz. 1 hafta boyunca genellikle günlük tükettiğiniz tatlı ürünleri (şekerler, kekler, gazlı içecekler) ikiye bölerek tüketin. 1 hafta boyunca 2 günde 1 gün tatlı ürün tüketmeyin. Tatlı zevkinizi haftada bire düşürün ve son olarak, eğer yapabiliyorsanız sadece ara sıra tatlı tüketin. Bu şekilde şekerin tadını daha çok alacak ve hepsinden önemlisi paketli endüstriyel ürünlerin ne kadar fazla şeker içerdiğini çok daha iyi hissedeceksiniz.

Sakızlar, meyve suları, reçeller, konserveler, hazır yemekler, soslar, ve hatta ilaçlar gizli şekerler bakımından zengindir. Bu nedenle besin etiketlerini mutlaka kontrol edin. Besin etiketlerinde karamel, esmer şeker, şeker, beyaz şeker, pudra şekeri, sakaroz, glikoz, fruktoz, maltoz, akçaağaç şurubu, mısır şurubu, hurma şekeri, tatlandırıcı, dekstrin, manitol, polioller, laktoz, malt şurubu ve ham şeker içeriklerinin tümü şekeri belirtir.