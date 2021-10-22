Çok fazla yeşil çay tüketmenin olumsuz 5 etkisi

Vücudunuzdaki zararlı radikalleri uzaklaştırmak ve kilo verme hızını desteklemek için tükettiğiniz yeşil çayda aşırıya kaçtığınızda başınıza gelebilecekleri öğrenmeye ne dersiniz?

Sabah ve akşam fincanımızın yerini alan sağlıklı bir içecek yeşil çaydır. Antioksidanlar ve besinlerle dolu yeşilin insan vücudu için birçok faydası vardır. Aslında, sadece sağlığınızı değil, aynı zamanda cildinizi ve saçınızı da iyileştirebilir.

Yeşil çay demlenmesi oldukça basit bir çay olsa da, kendi çayınızı demlerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. Özellikle, her gün içtiğiniz yeşil çay bardağı sayısına dikkat etmeniz gerekir. Yeşil çay tüketirken miktarını önemsememeniz sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları sizler için sıraladık…

GÜNDE KAÇ FİNCAN YEŞİL ÇAY TÜKETİLEBİLİR?

Yeşil çay binlerce yıldır ve iyi bir sebeple tüketilmektedir. Uzmanlar, günde 2-3 bardak civarında içilmesi tavsiye ediliyorlar. Faydalarından daha çok yararlanmak adına tüketilen yeşil çayın ise, tersine vücutta hasar bırakabileceğine dikkat çekiyorlar.

Yeşil çayın faydalarını hakkında yapılan araştırmalar, her gün tüketilmesi gereken doğru miktarda yeşil çayın farklı kanıtlarını gösteriyor. Ancak tüm bu araştırmalar, çok fazla yeşil tüketmenin yarardan çok zarar verebileceğini gösteriyor. Yani ortalama olarak çoğu insan için günde üç fincan yeşil çay yeterli olacaktır. Aşırıya kesinlikle kaçmamalısınız!

YEŞİL ÇAYI FAZLA TÜKETTİĞİNİZDE KARŞILAŞABİLEĞİNİZ DURUMLAR

Aşırı yeşil çay tüketiminin zararlı etkileri, esas olarak kafein içeriğinden, alüminyumun varlığından ve çay polifenollerinin demir biyoyararlanımı üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. İşte, fazla tüketildiği takdirde en çok karşılaşılan yan etkiler;

1. ANEMİ

Yeşil çay, insan vücudundaki demir emilimini engelleyen antioksidanlar içerir. Yapılan bir araştırma, bu yan etkinin, demir eksikliği bulunan anemi veya diğer hastalıklardan muzdarip insanlar için özellikle tehlikeli olabileceğini göstermiştir. Bu yan etkiyi önlemek için çayınıza limon ekleyin. Limondaki C vitamini, bu yan etkiyi ortadan kaldırarak demir emilimini arttırır. Alternatif olarak yeşil çayı yemekten bir saat önce veya sonra tüketebilirsiniz. Bu, vücudunuza tanenlerin neden olduğu inhibisyon olmadan demiri emmesi için zaman verir. Önlem olarak, kansızlığınız varsa yeşil çaydan kaçının.

2. KEMİK ERİMESİ

Aşırı yeşil çay tüketimi, hassas kişilerde osteoporoz gibi kemik hastalıkları riskini artırır. Yeşil çaydaki bileşikler kalsiyum emilimini engelleyerek kemik sağlığının bozulmasına neden olur. Kemik hastalığına yatkınsanız, alımınızı 2 ila 3 fincan yeşil çay ile sınırlayın. Bundan daha fazlasını tüketiyorsanız, kemik sağlığını desteklemek için bir kalsiyum takviyesi aldığınızdan emin olun.

3. KANAMA BOZUKLUKLARI

Aşırı yeşil çay tüketimi kanama bozukluklarını tetikleyebilir. Yeşil çaydaki bileşikler, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir protein olan fibrinojen seviyelerini azaltır. Yeşil çay ayrıca, daha ince kan kıvamına yol açabilen yağ asitlerinin oksidasyonunu da önler. Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, yeşil çay içmekten kaçının.

4. KARACİĞER HASARI

Yeşil çayın belirli bir süre aşırı tüketimi, karaciğer hücreleri üzerinde sitotoksik etki gösterebilir ve karaciğere zarar verebilir. Hamile ve emziren anneler, doğum kusurları riskinin artması nedeniyle aşırı tüketime karşı dikkatli olmalıdır.

5. BAŞ AĞRISI

Yeşil çay kafein içerdiğinden bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir. Migreni olan kişiler ara sıra yeşil çay tüketebilir. Ancak günlük baş ağrısı çekiyorsanız her gün yeşil çay içmekten kaçınmalısınız. Kafein hassasiyetiniz varsa yeşil çay içmekten kaçının.