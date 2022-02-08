Yiyeceklerdeki aşırı miktarda tuz, kalp hastalığı ve felç gelişiminde önemli bir faktör olan yüksek tansiyona yol açar ve gizli tuz kaynaklarına dikkat etmek genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirir.

Birçok uyarıya rağmen hala çok fazla tuz tüketiyoruz ve çoğu zaman sağlıklı beslendiğimizi düşündüğümüzde bile birçok gıda yoluyla çok fazla tuz alıyoruz. Genel olarak önerilenden 2-3 kat daha fazla tuz tüketildiği tahmin ediliyor. Günde en fazla 5 gram tüketilmesi öneriliyor ve ülkemizde ortalama tüketim 12 gram olarak ön plana çıkıyor.

Birçok ürün çok fazla gizli tuz içerir. Ortalama 150 gram ağırlığındaki sadece üç dilim ekmeğin, önerilen günlük tuz alımının neredeyse yarısı olan yaklaşık 3 gram tuz içerdiği biliniyor. Uzmanlar tuz, şeker ve yağ asitlerinin alımının ne kadar zararlı olduğunu giderek daha fazla vurguluyor.

Yiyeceklerdeki yüksek miktarda tuz, yüksek tansiyona yol açar ve kalp hastalığı ve felç gelişiminde önemli bir faktördür. Ayrıca yiyeceklerdeki tuzu azaltmak, daha kolay kilo vermenize yardımcı olabilir çünkü tuz, sıvı tutulmasına neden olur ve şişkinlik oluşturabilir.

Gizli tuz içeren yiyecekler günümüzde büyük bir sorundur ve bu yiyeceklerin birçoğu sağlıklı beslenme listelerinde yer almaktadır. Bu nedenle gizli tuz içeren yiyecekleri bilmek ve en azından miktarlarını azaltmak iyi olacaktır.

İşte çok miktarda gizli tuz içeren 5 popüler gıda:

EKMEK

Çoğu insan her gün birkaç kez ekmek yer. Kahvaltıda yumurtayla, öğle yemeğinde bir sandviçle ve akşam yemeğinde bir yemekle birlikte ekmek alınabilir. Ancak ekmek ve hamur işleri çok miktarda tuz içerir.

İnsanlar çoğu zaman ekmeğin tuzla dolu olduğunu bilmezler ve üreticiler daha lezzetli olsun diye daha fazla tuz koyabilirler. Özellikle çok beyaz ekmek yerseniz vücudunuza çok fazla tuz girer.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

İşlenmiş et ürünleri tuzla doludur ve bazı peynir türleri de bu grupta yer alır. Salam, jambon, sucuk ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri sevenler dengeli tüketime mutlaka dikkat etmelidir. Bu yiyecekleri tüketiyorsanız (tüketimleri çok fazla tavsiye edilmez), peyniri azaltıp mümkün olduğunca çok sebze yemeniz önemlidir.

ÇEŞİTLİ YAN ÜRÜNLER

Turşu, zeytin, soya sosu ve benzeri yan ürünler de tuzla doludur. Turşu ve benzeri salamura sebzeler tuz miktarını azaltmak için suda yıkanabilir. Zeytin ve diğer ürünlerde de durum böyledir.

1 yemek kaşığı soya sosu yaklaşık 800 miligram tuz içerir. Az tuzlu soya sosu bile çok tuzludur ve su ile seyreltilebilir. Çeşitli salata sosları da çok fazla tuz içerir.

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler son derece sağlıklıdır, ancak çoğu ekstra tuzludur. Kuru yemişler sağlıklı yağlar içerir, ancak içerdikleri tuza dikkat etmek çok önemlidir.

Tuzsuz, hafif tuzlu veya az tuzlu kuru yemiş ürünleri tercih edin. Tuzsuz ürün bulamazsanız, bir kağıt havluyla tuzu ovarak kuru yemişlerden uzaklaştırabilirsiniz.

HAZIR ÇORBALAR

Çorbalar ev yapımı olmalıdır. Tuz oranı düşük olanları satın almadığınız sürece, hazır çorbalarda genellikle çok fazla tuz içerir. Mümkün olduğunca taze yiyecekleri kullanmak ve pişirirken tuzu azaltmak en iyisidir.

Tuz miktarını azaltmak, yemeklerin tatsız olacağı anlamına gelmez. Lezzet tomurcuklarının yeni tatlara alışması 20 ila 30 gün sürer. Tuzsuz tatlara alıştıktan sonra sebzelerin, meyvelerin ve tahılların gerçek tadını hissedersiniz.