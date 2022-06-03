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    Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor

    Sarımsakların sap ve kabuklarını çöpe gönderenlerdenseniz, artık iki kere düşüneceksiniz. İşte sarımsak kabuğunun sağlığa inanılmaz faydaları ve kullanım alanları...
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 16:10
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    Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor

    Bir numaları doğal antibiyotik kaynağı sarımsak, vücudumuzda inanılmaz faydalara eşilk ediyor.

    Hem çiğ hem pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini arttıran ve ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor.

    Dişlerini ayırıp sapını ve kabuklarını çöpe attığımız sarımsak, aslında dışında da bir o kadar şifa barındırıyor.

    Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte bilmeniz gerekenler...

    Sarımsak kabuğunun faydaları

    Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları ve sapları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip

    Uzmanlar, kabukların atılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Sarımsağın kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

    Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan "quercetin, yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunarak iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı oluyor.

    Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor #1

    Sarımsak kabuklarını değerlendirme yolları

    Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin bir çok farklı yöntemi var.

    • Sarımsak kabuğu çayı demleyebilirsiniz.

    • Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz.

    • Sarımsak kabuklarını kaynatıl süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz

    • Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

    Çöpe atan bin pişman! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor #2


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