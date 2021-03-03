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    Çorapla uyumanın zararları

    Kış aylarında, geceleri ayaklarını sıcak tutmak için çorapla uyumayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak çorapla uyumanın sağlığa zararlı olduğunu bilmeniz de fayda var.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 16:11
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    Çorapla uyumanın zararları

    Çorapla uyuduğunuzda, çorap lastikleri uzun süre bacaklarınıza baskı yapar. Bunun sonucunda da 'periferik' dolaşım olumsuz etkilenir, yani o bölgedeki kan dolaşımı bozulur.

    Kan dolaşımının bozulması da ayakta morarmalar, derinin kuruması ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozuklukları gibi sorunları beraberinde getirir.

    DERİ VE AYAK SAĞLIĞI İÇİN ÇORAPSIZ UYUYUN

    Çorapla uyuduğunuzda, ayaklarınız terleyip havasız kalacağı için ayakta mantar enfeksiyonları oluşabilir. Bunun yanı sıra ayaklarınızda nasır, egzama, tırnak batması ve benzeri rahatsızlıklar baş gösterebilir.

    Eğer çoraplarınızda deterjan artıkları kalmışsa, uzun süreli temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olarak ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle çorapsız uyumak, deri ve ayak sağlığı açısından oldukça önemlidir.

    Çorapla uyumanın zararları #1

    PAMUKLU ÇORAPLAR TERCİH EDİN

    Sadece yatarken değil, günlük hayatta da çorap kullanımına özen göstermelisiniz. Ayağı terletmeyen pamuklu çoraplar tercih etmeli ve çorapları sık sık değiştirmelisiniz. Çorapların yıkandıktan sonra iyice durulandığına da emin olmalısınız.

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