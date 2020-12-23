Çörek otu yağı nedir, faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Binlerce yıldır alternatif tıp tedavilerinde şifa olarak kullanılan çörek otu tohumu ve yağı, sağlığa faydaları etkileri olan bitkilerdendir. Peki çörek otu yağının faydaları nedir, nasıl kullanılır?

Kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığına ve sinüzite iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunan çörek otu yağı, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının iştahını kabartıyor.

Aktarlarda da sıkça göze çarpan çörek otu yağı, birçok hastalığın tedavisinde tercih ediliyor. Peki bu mucizevi bitki nasıl tüketilmeli? İşte merak edilen tüm detayları ile çörek otu yağı...

ÇÖREK OTU NEDİR

Çörek otu, tarih boyunca tıbbın en gözde bitkilerinden biri olmuştur. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen bu şifalı bitki hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çörek otu, mavi ve beyaz çiçekleri olan küçük bir bitkinin (Nigella sativa’nın) siyah tohumlarıdır. Bu siyah tohumlar ve bu tohumlardan elde edilen yağı binlerce yıldır doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır.

Kral Tutankamon’un mezarında bile bulunan çörek otunun, Kleopatra tarafından güzellik için ve Hipokrat tarafından karaciğer hastalıkları için kullanılmıştır. Bolca içerdiği ‘timokinon’ maddesi antikanserojenik etkileri ile bilinmektedir.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun geçmişte baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı, bağırsak kurtları, parazitler ve konjonktivite için kullanıldığı bilinmektedir.

Günümüzde gaz, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroit gibi çeşitli bağırsak hastalıklarında kullanılmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarında yaygın olarak kullanılan çörek otu şişkinliği azaltır ve mideyi rahatlatır.

Zengin besin içeriği ile öne çıkan çörek otu iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Sağlıklı yağlar açısından da oldukça zengin içeriğe sahiptir. Linoleik asit ve palmitik asit, yağ içeriğinin çoğunu oluşturur.

Çörek otu yağının bileşenleri arasında en önemlisi timokino'dur. Uçucu yağların en önemli biyoaktif bileşenlerinden biri olan timokuinonun birçok yararlı etkisi vardır.

Bununla ilgili laboratuvar çalışmaları, timokinonun kanserli farelerde tümör büyümesini yavaşlattığını göstermektedir. Ayrıca kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan radyasyon tedavilerinin neden olduğu doku hasarını önlemede etkilidir.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın.

Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.