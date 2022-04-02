Çörekotu yağı kullanımının mucizevi 8 etkisi

Çörek otu siyah kimyon olarakta bilinen küçük siyah tanecikli bir bitkidir. Bitkinin anavatanı olduğu Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'da çörek otu düzenli olarak tüketilir.

Bitkinin tohumları bir baharat olarak faydalıdır ve yemeklere kekik ve tuzlu notalarla güçlü bir şekilde eterik bir ceviz aroması verir. Kendi bölgesinde, çörek otu tohumları 3000 yılı aşkın bir süredir yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve tıpta özel bir rol oynamaktadır.

Tohumlardan elde edilen yağ, sağlığa faydalı özellikleri nedeniyle alternatif tıp alanında da kullanılır ve sağlıklı sindirimi desteklediği söylenir.

-Çörek otu yağında;

-Amino asitler

-A vitamini

-Biyotin

-Doymamış yağ asitleri

-C vitamini

-Demir

-Kalsiyum gibi önemli besinler yer alır.

Çörek otu yağını diyetinize dahil ederseniz, sağlığa faydalı birçok etkiden yararlanabilirsiniz. Anti-inflamatuar ve antihipertansif yağa artık kolayca erişilebiliyor, süpermarketlerde, eczanelerde ve sağlıklı gıda mağazalarında bulmak mümkün.

Satın alırken, yağın rengine ve soğuk pres olmasına özellikle dikkat edin. Çörek otu yağı ne kadar hafif olursa, o kadar sağlıklı yağ asitleri içerir. Ayrıca çörek otu yağını besin takviyesi olarak kapsül şeklinde de alabilirsiniz.

Çörek otu yağı, içeriğini ve tadını korumak için her zaman karanlık ve serin bir yerde, ışıktan korunarak saklanmalıdır. Diğer yağlara kıyasla çörek otu yağını katılaşmadığı için buzdolabında saklayabilirsiniz. Yağınızın şişesinin her zaman sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Oksitlenip hava ile temas ettiğinde koyulaşır ve tadı ekşir.

İşte çörek otu yağının 8 mucizevi etkisi;

1. ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ

Çörekotu yağı, sadece serbest radikalleri nötralize etmekle kalmayıp aynı zamanda anti inflamatuar ve antibakteriyel etkiye sahip olan etkili antioksidan timokinon içerir. Sonuç olarak, çörek otu yağı vücuttaki iltihapla savaşabilir ve romatoid artrit hastalarında ağrıyı gidermede potansiyel olarak yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Antioksidan içeren besinler genellikle hücre sağlığımız üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir. Çevreden gelen serbest radikaller, vücudumuzdaki hücrelere bağlanan ve orada oksidasyona neden olan agresif oksijen bileşikleridir. Bu, hücrelere ve hücre DNA'sına zarar verir. Timokinon gibi antioksidanlar, vücudumuzdaki bu oldukça reaktif serbest radikalleri zarar vermeden önce temizlerler.

2. SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ SAÇLAR

Çörek otu tohumlarından elde edilen yağ, içerdiği çeşitli maddeler sayesinde sağlıklı ve parlak saçlar için harici ve dahili kullanım için idealdir. Yağ, vücudumuzun keratin oluşumuna yardımcı olan Biotin açısından zengindir. Bu saçların sağlıklı uzamasını sağlar ve saç dökülmesini önler.

Çörekotu yağında bulunan B vitaminleri saç büyümesini teşvik edebilirken, A vitamininin saç dökülmesini önlemeye ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olduğu görülmüştür. Çörek otu yağı, saç derisi masaj rutininizin bir parçası olarak kullanıldığında saç sağlığı üzerinde de faydalı etkilere sahip olabilir. Baştaki birkaç damla yağ, cildi ve saçı besleyici aktif maddelerle beslemek için yeterlidir.

3. KAN BASINCI VE KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜZENLER

İlk inceleme çalışmalarında çörek otu yağının kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin düzenlenmesi üzerindeki olası olumlu etkileri incelenmiştir. Araştırmacılar, yağın pozitif tansiyon düşürücü etkisinin mümkün olduğu sonucuna vardılar.

Ayrıca artere zarar veren LDL kolesterolün kan seviyelerinin düştüğü de bulundu. Çörek otu yağı da içeren dengeli bir diyet, yüksek tansiyondan etkilenenler için sağlığa faydalı etkilere sahiptir.

4. SAĞLIKLI SİNDİRİMİ DESTEKLER

Anti inflamatuar ve antibakteriyel etkileri olan doymamış yağ asitleri ve birçok ikincil bitki maddesi özellikle gastrointestinal şikayetler için faydalıdır. Çörek otu uçucu yağları sakinleştirici ve dezenfekte edici bir etkiye sahip olabilir. Gaz, şişkinlik, ishal veya mide krampları gibi belirtiler çörek otu yağı ile hafifletilebilir.

5. CİLDE FAYDALIDIR

Çörek otu yağında bulunan antioksidan aktif maddeler, küçük iltihap odaklarıyla savaşarak cilt sağlığına katkıda bulunur. Yağda bol miktarda bulunan ve vücudumuzda A vitaminine dönüştürülen beta karoten özellikle cilt hücrelerinin güçlenmesi için avantajlıdır. Esansiyel omega-3 ve omega-6 yağ asitleri , doku ve cilt hücrelerini önemli linoleik asitlerle besler ve cildin dokusunu netleştirmeye yardımcı olabilir.

6. ASTIM HASTALARINA FAYDALIDIR

Çörek otu yağındaki uçucu yağlar bronşlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar, çörek otu yağının solunmasının astım önleyici etkileri olduğunu kanıtlamıştır. Çalışmanın sonuçları umut vericidir, ancak çalışma sadece 15 denekle yapıldığından sonuçlar henüz temsili değildir. Çörek otu yağını kendiniz solumak istiyorsanız, sıcak suya iki çay kaşığı yağ ekleyin ve yatıştırıcı buharları bir havlu altında içinize çekin.

7. KAN ŞEKERİ ÜZERİNDE ETKİLİDİR

Çörek otu yağı kan şekeri seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Etkisinin insanlarda ne kadar net olduğu karşılaştırmalı çalışmalarda henüz gözlemlenmedi, ancak kanıtlar, çörek otu yağının diyabette dengeli beslenmenin önemli bir parçası olabileceğini gösteriyor.

8. MANTAR ÖNLEYİCİ ETKİSİ VARDIR

Çörek otu yağındaki timokinon ve timol gibi özellikle güçlü antioksidan maddeler, sadece bir anti-inflamatuar etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda bir antifungal mantar karşıtı etkiye de sahiptir. Bu mantar önleyici etki, örneğin tırnak mantarı için kullanılabilir.

Ilık su ve birkaç çay kaşığı çörek otu yağı ile yapılan el veya ayak banyoları , yağ masajları veya güçlü yağ içeren sargılar ve pedler mantar istilasının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalarda çörek otu yağının mantar önleyici etkisi gözlemlenmiştir.