Covid-19, grip ve nezlede görülen farklı semptomlar

Mevsimsel bir salgın hastalık olan gribal enfeksiyonun sıkça görülmeye başlandığı bu dönemde, grip ve nezleyi Kovid-19'dan ayıran belirtileri sizler için hazırladık.

Dünya genelinde koronavirüsün dördüncü hatta bazı ülkelerde beşinci dalga paniği başlamışken, kışın yaklaşmasıyla birlikte nezle, grip gibi hastalıklar da daha sık görülmeye başladı.

Geçirilen herhangi bir hastalıkta gösterilen her belirti, "Acaba koronavirüs mü oldum?" tedirginliğiyle değerlendirilirken, paniğe kapılmamak ve vücudun gösterdiği tepkileri sakin bir şekilde gözlemlemek de oldukça önemli.

COVİD-19, GRİP VE NEZLENİN BELİRTİLERİ

Evde endişeye düşmeden ve her belirtide hastanelere yüklenmeye başlamadan önce, hangi hastalıkta hangi belirtilerin görüldüğünü hatırlatmak için sizlere küçük bir tablo hazırladık.

SIK RASTALANAN KOVİD-19 VE GRİP BELİRTİLERİ

Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla olsa da ayırt edebilmenizi sağlayacak bazı farklılıklar da var. Ama öncelikle bu ayrımı rahat yapabilmeniz için hastalıkların belirtilerine bir göz atalım.

Kovid-19’da sık rastlanan belirtiler şu şekilde;

- Yüksek ateş,

- Öksürük,

- Aşırı halsizlik,

- Mide ve bağırsak rahatsızlıkları,

- Koku ve tat alma bozukluğu,

- Eklem ağrıları,

- Dengeyle ilgili problemler.

Gribal enfeksiyonda ise genel olarak şu belirtiler baskın olarak kendini gösteriyor;

- Yüksek ateş

- Baş ağrısı,

- Yorgunluk hissi,

- Kuru öksürük,

- Boğaz ağrısı,

-· Burun akıntısı,

- Adale ağrıları.

KOVİD-19 VE GRİP ARASINDAKİ MUHTEMEL FARKLILIKLAR

Grip vakalarında genellikle Kovid-19'da görülen yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumlarla karşılaşılmıyor. Hatta benzer belirtilere bakıldığında önceden grip olmuş bir kişi koronavirüs olduğunda bu ayrımı kolaylıkla yapabiliyor. İşte, Kovid-19 ve grip arasındaki farkı anlamanızı sağlayacak bazı ipuçları:

- Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görülüyor.

- Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok rastlanmıyor.

- Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok karşılaşılan bir durum değildir.

PCR TESTİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımını oldukça yaygın olarak görülmektedir. Viral enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik kullanılması uygun değildir. Antibiyotik kötü bakteriler üzerinde etkili bir ilaçtır; virüsleri yok edemez.

Viral enfeksiyonlar ortaya çıktığı zaman özellikle kas ve eklem ağrıları veya yüksek ateş durumu varsa bunları gidermek amacıyla bazı ilaçları kullanmak tabi ki mümkün. Ancak hem Kovid-19 hem de gribal enfeksiyonlar benzer semptomlar gösterdiği için öncelikle PCR testi yaptırarak, Kovid-19 olmadığınızı anlamanızda fayda var. Unutmayın, koronavirüs ya da gripte her bireyin göstermiş olduğu belirtiler farklılık gösterebilir.

Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin!