Covid-19 kolu nedir, belirtileri nelerdir? Hangi aşı Covid-19 koluna neden olur?

Covid-19 kolu nedir, belirtileri nelerdir? Hangi aşı Covid-19 koluna neden olur?

ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği korona virüs aşısını yaptıran bazı kişilerin kolunda 7-10 gün içinde kırmızı bir şişlik görüldüğü açıklandı. Uzmanlar bu duruma Covid-19 kolu adını verdi.

Geliştirilen koronavirüs aşıları oldukça az yan etki ile insanları korumaya devam ediyor.

ABD'de uygulanan Moderna şirketinin koronavirüs aşısı, bazı insanların kollarında kızarıklık ve şişmeye yol açtı. Endişe yaratan bu durumla ilgili uzmanlardan açıklama geldi.

Covid-19 kolu adı verilen semptomun, korkulacak bir durum olmadığı açıklandı.

Peki Covid-19 kolu nedir, belirtileri nelerdir? İşte koronavirüs aşısı yaptıranların merak ettiği konuyla ilgili bilgiler..

COVİD-19 KOLU NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

“Covid-19 kolu” adı verilen semptomun görüldüğü kişiler, şişliğe dokunduklarında ağrı hissettiklerini, zaman kaşıntı, kızarıklık ve döküntünün eşlik ettiğini söyledi. Doktorlar durumun olağandışı olmadığını belirterek, buz ve ateş düşürücü ilaçlarla birkaç gün içinde tedavi edilebileceğini açıkladı.

Yan etkinin kaynağının henüz bilinmemesine rağmen semptomun dermatologlar ve alerjistler tarafından “gecikmiş kutanöz (aşırı duyarlılık)” şeklinde tanımlandığını belirtti. Şimdiye kadar, küresel çapta yalnızca Moderna aşısını yaptıran 14 kişi kişide Covid-19 kolu oluştuğu açıklandı.

Massachusetts General Hastanesi’nin dermatoloji bölümü direktörü Doktor Esther Freeman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, endişelenecek bir durum olmadığını ifade etti.

Buz ve ateş dürücü ilaçların kullanımıyla şişlik ve kızarıkların birkaç gün içinde tedavi edilebileceğini söyleyen Freeman, “İnsanlara bunun bilinen bir fenomen olduğuna dair güvence vermek istiyoruz. Birkaç gün kolunuzda büyük bir kırmızı leke olması eğlenceli olmayabilir, ancak gerçek şu ki paniğe gerek yok ve ikinci doz aşınızı yaptırmamak için bir neden yok” dedi.

MODERNA AŞISI KULLANAN ÜLKELER

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafında acil kullanımı 19 Aralık’ta onaylanan Moderna aşısı şu anda ABD dışında, Kanada, AB ülkeleri ve İsrail’de kullanılıyor.