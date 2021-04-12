Covid-19 sonrası koku bozukluğu: Parosmi nedir?

Tat ve koku alma duyusunu kaybetmek, koronavirüs belirtileri arasında en sık görülenlerden birisi.. Parosmi adı verilen koku bozukluğu, koronavirüs sonrasına kalıcı olarak kalabiliyor.

Vücudun hemen her noktasını etkileyen koronavirüs, en büyük hasarlardan birini de buruna veriyor.

Enfeksiyon sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Pek çok insan koronavirüse yakalandığını bu sayede fark ediyor. Hastalık sırasında kaybolan koku kaybı bazen sonrasında da geri gelemeyebiliyor yada farklı halde ortaya çıkabiliyor.

Covid-19 sonraıs koku bozukluğu olarak görülebilen Parosmi nedir? Parosmi belirtileri nelerdir? İşte detaylar..

KOKU BOZUKLUĞU: PAROSMİ NEDİR?

Koku duyusunda oluşan bozukluklar ya havanın koku bölgesine ulaşmasının engellenmesi, ya da koku hücreleri ya da koku merkezinin hastalanması ile oluşur.

Parosmi, koku alma duyunuzu bozan sağlık koşullarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Parozmi hastasıysanız, koku yoğunluğunda bir kayıp yaşayabilirsiniz, bu da çevrenizdeki tüm kokuları algılayamayacağınız anlamına gelir.

Bazen parosmi, her gün karşılaştığınız şeylerin güçlü, hoş olmayan bir kokusu varmış gibi görünmesine neden olur. Örneğin, taze pişmiş ekmeğin hoş kokusu, hafif ve tatlı yerine aşırı güçlü ve çürük kokabilir.

PAROSMİ BELİRTİLERİ

Parozminiz varsa, ana semptomunuz, özellikle yiyecek varken, kalıcı bir kötü koku hissetmek olacaktır.

Ayrıca, koku alma nöronlarınızdaki hasarın bir sonucu olarak çevrenizdeki bazı kokuları tanımakta veya fark etmekte güçlük çekebilirsiniz.

Hoş bulduğunuz kokular artık aşırı güçlü ve dayanılmaz hale gelebilir. Size kötü kokan yiyecekler yemeye çalışırsanız, yemek yerken mide bulantısı veya hasta hissedebilirsiniz.

PAROSMİ TEDAVİSİ

Koku rahatsızlıkları önemli ve ihmal edilmeyecek konulardır. Çünkü bu rahatsızlık farklı durumların belirtisi olabilmektedir. Bu durumda erken teşhis önemlidir. Dikkat edilmesi durumunda koku duyusu geri kazanılabilmektedir.

Eğer hastada fiziksel olarak burun eti büyümesi, kemik eğriliği gibi durumlar var ise cerrahi işlemler de yapılmaktadır.

Fiziksel olarak bir sorun olmadığında beyin MR istenir. Bu şekilde beyinsel bir rahatsız olup olmadığına bakılır. Bu aşamalar sırasında da kişiye koku egzersizleri yapılmaktadır. Bu egzersizlerde her gün 30 saniye boyunca farklı kokular hastaya koklatılır ve koku alma eğitimleri verilir.