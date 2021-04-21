Covid-19 sonrası koku kaybına doğal tedavi

Koronavirüs sonrası tat ve koku kaybının her 10 hastadan 1'inde daha uzun süreye yayıldığını ifade eden Dr. Yusuf Muhammed Durna, koku kaybı için doğal formül paylaştı.

Koronavirüse yakalanan kişilerin en büyük sorunlarından biri de geçmeyen tat ve koku kaybı halne geldi. Bu sorun hastalıktan sonraki 6 ayda kokuları farklı algılama olarak da görülebiliyor.

Her 10 koronavirüs hastasının 1'inde koku problemlerinin daha uzun süreye yayıldığını anlatan Dr. Yusuf Muhammed Durna, koronavirüs nedeniyle koku kaybı yaşayan ve bunun sonucunda hastaneye başvuran hasta sayısının bir hayli fazla olduğunu belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

KOKU KAYBINA KARŞI DOĞAL FORMÜL

Koku kaybı sonrasındaki iyileşme döneminde hastaların kokuları karıştırabildiğini ifade eden Dr. Durna, hastanın farklı kötü kokular alabildiğini ve bu süreçte hastalara koku egzersizleri önerdiklerini dile getirdi. Kokunun yeniden kazandırılmasına bu egzersizlerin yardımcı olabileceğini söyleyen Durna, "Hastaların tarifi ise şöyle oluyor; hocam yumurta kokusuna dayanamıyorum, ortamda et pişiyor bu kokudan rahatsız oluyorum gibi. Her kokuyu benzer bir koku olarak algılıyorlar ve genelde de belirttikleri ne kokarsa koksun kişilerin midesini bulandıracak derecede kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Koku problemlerinin genellikle koronavirüs sonrası ilk 2 haftada yüzde 70 ila 80 oranında düzeldiğini anlatan Durna, tedavi edilemeyen kokular için koku egzersizinin yapılabileceğini ve egzersizlerin duruma göre yaklaşık 12 haftaya kadar sürebildiğini söyledi.

Egzersizde özellikle keskin kokuların kullanılması gerektiğini ifade eden Durna, bunların limon, kekik, nane yağı, karanfil, okaliptus gibi uçucu yağlar olabileceğini söyledi.

Koku egzersizlerinin gün içerisinde 2-3 kez 10 ila 30 saniye boyunca yapılmasını öneren Durna, "Bu koklama esnasında burnunda nefes almasını istediğimi için sonrasında havanın tekrar burundan verilmesi gerekiyor. Aynı havayı dışarı vererek o bölgeyi çalıştırmayı amaçlıyoruz. Tedavide sabırlı olmak gerekiyor. Yüzde 10'luk koku problemi yaşayan kesimin iyileşebilmesi için uzun bir dönem gerekiyor. 6 aya kadar koku hiç alamayan hastalarımız mevcut. Egzersizlerimizi uygulayan düzenli şekilde yapan olumlu sonuçlar alan hastalarımız mevcut. Genelde birinci ayın sonunda olumlu sonuç alınıyor." şeklinde konuştu.