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    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri

    Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bu günlerde az veri mevcut olmasına rağmen Omicron'un alt varyantlarının daha sık semptomlar ürettiği ve akciğerleri yeniden enfekte edebileceği görüldü...
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 18:28
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    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri

    Dünya çapında yeni bir pandemi dalgası gelebileceği düşünülüyor. Son haftalarda artan sayıda enfeksiyon ve aynı zamanda hastaneye yatışlar gözlemleniyor. Önlemler dünya çapında gevşetildiği için bu veriler özellikle endişe verici olarak görülüyor.

    Yeni koronavirüs dalgasının ana suşları ise Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan iki yeni alt varyantı olarak görülüyor. Omicron'un ilk alt varyantlarında olduğu gibi bu iki varyantta da en çok etkilenen kişiler ileri yaştakiler ve bağışıklığı baskılanmış kişiler olarak ön plana çıkıyor. Ancak, hastaneye yatışlardaki artış ve aşıların sağladığı bağışıklıktan ve ayrıca doğal bağışıklıktan kaçıyor gibi görünmeleri endişe verici olarak görülüyor. Bu varyantların, pandeminin başlangıcından bu yana bağışıklıktan en fazla kaçan varyantlar olduğu tahmin ediliyor.

    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri #1

    Yeni belirtiler ortaya çıkabiliyor

    Bbu yeni varyantların belirtileri hakkında henüz çok az veri var. Bununla birlikte, dünya çapında çeşitli sağlık otoriteleri BA.4 ve BA.5 ile enfekte hastaların en sık görülen semptomlarını yayınladı. İlk olarak, hastaların yüzde 75'inde gözlenen yorgunluk, ardından öksürük ve ateş, ardından baş ağrısı ve son olarak, hastaların burun akıntısı belirtilerinin görüldüğü biliniyor.

    Hastalığın en sık görülen semptomları, daha önceki koronavirüs varyantlarına benzer şekilde ortaya çıkıyor. Ancak, genel olarak yeni varyantların daha fazla semptom ürettiğini gözlemledi. BA.4 ve BA.5 varyantları ile enfekte olanların, bir önceki varyanta kıyasla daha azının asemptomatik olduğu görüldü.

    Buna ek olarak, bu semptomların ortalama süresinin 7 gün olduğu biliniyor. Kısacası, bu yeni alt varyantların önceki dalgalardan tanıdık gelmelerine rağmen, daha fazla sayıda semptoma neden olmaları dikkat çekiyor.

    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri #2

    Akciğerde tehlike oluşturabiliyor

    Omicron'un ilk varyantlarının akciğerlere göre burunda daha iyi tutunabilmeleri nedeniyle, enfekte olanlar üzerinde daha az hasar verdikleri ortaya çıkmıştı. Yani bu organlarda daha az enfeksiyona ve komplike hastalıklara neden olurlar. Bununla birlikte, en son BA.4 ve BA.5 varyant virüslerinin, akciğerlerde daha etkili bir şekilde çoğalma ve dolayısıyla hastalığı akciğerlerde yayma yeteneği olabileecği görüldü.

    Uzmanlara göre, bu bulgu hayvan çalışmalarında gözlemlendi ve bağışıklığı baskılanmış savunmasız insanlar için tehlike oluşturuyor. Aşılanmamış ve bağışıklığı hastalık veya yaş nedeniyle azalmış olanlar risk altında görülüyor.

    Covid-19: Uzmanların uyardığı yeni BA.4 ve BA.5 varyantlarının belirtileri #3

    Bir önceki varyanta göre farklar neler?

    BA.4 ve BA.5 varyantlarının BA.2'den daha iyi yayılabileceği biliniyor. Ayrıca bu varyantların aşılardan daha iyi kaçtığı tahmin ediliyor. Bu da virüsün aynı zamanda aşılardan kaçabilen evrimsel kapasitesini gösteriyor. Ancak, semptomların daha şiddetli olmayacağı konusunda birçok uzman hemfikir.


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