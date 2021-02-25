Covid Seyahat Kartı nedir? Covid Seyahat Kartı ne zaman ve nerede kullanılacak?

Covid Seyahat Kartı nedir? Covid Seyahat Kartı ne zaman ve nerede kullanılacak?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) dijital Covid Seyahat Kartı'nın birkaç hafta içinde çıkacağını söyledi. Peki Covid seyahat kartı nedir? İşte Covid seyahat kartına dair bilgiler..

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği sektörlerden birisi de seyahat ve turizm oldu. Sınırların kapanması, uçakların ve planların iptali ile birlikte virüsün yayılmasını kontrol altına almak gerekliydi.

Seyahat tutkunları, normalleşmeye dair gelişmeleri merak ederken, yeniden gezebilmek için gereken şartları da araştırıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ise konuyla ilgili yeni bir adım attı: Covid Seyahat Kartı..

Peki Covid seyahat kartı nedir, ne zaman ve nasıl kullanılacak? İşte detaylar..

COVİD SEYAHAT KARTI NEDİR?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Covid Seyahat Kartı'nın birkaç hafta içinde çıkacağını açıkladı.

Yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak olan kartta testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

COVİD SEYAHAT KARTI NE ZAMAN VE NEREDE KULLANILACAK?

Herhangi bir yolcunun bir ülkeye girebilmesi için gerekli olan Covid-19 testlerini ve aşılarını yaptırıp yaptırmadığının kontrol edileceği uygulamada, ülkelerin sağlık birimlerinin onayı da olacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dijital Covid Seyahat Kartı'nın uluslararası hava yolculukları için gerekli olduğunu düşündüklerini belirtirken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havalimanları ve dış ilişkiler bölge müdürü Vinoop Goel konuyla ilgili, "Önemli olan güvendir. Yolcuların, yaptıkları testlerin doğru olduğundan ve ülkeye girmelerine izin verileceğinden emin olmaları gerekir" şeklinde konuştu.

IATA, dijital Covid Seyahat Kartı "modüler" bir şekilde tasarlandığını, böylece dünya çapında denenmekte olan diğer dijital çözümlerle çalışabileceğini belirtti.

Dijital Covid Seyahat Kartı'nın, İOS ve Android platformlarında kullanıcılara ücretsiz şekilde sunulması bekleniyor.

Singapur Hava Yolları, Aralık'ta seyahat kartını deneyen ilk havayolu şirketi olmuştu. Etihad, Emirates, Qatar Airways ve Air New Zealand da denemelere katılan diğer şirketler arasında.