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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi

    3 yıl önce yakalandığı ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ hastalığı nedeniyle 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen ATT Kübra Nur Palut, tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
    • 27.04.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 16:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi

    Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut (30), 3 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

    Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur’a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ (CAID) hastalığı teşhisi kondu.

    28 kiloya kadar düştü

    Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

    Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi.

    28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu VİDEO

    Maddi yetersizlik

    Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi.

    Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı.

    Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #1

    Cumhurbaşkanı talimat verdi

    Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.

    İnegöl Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 kiloya düşen Kübra için talimat verdi #6


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