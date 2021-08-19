Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir canlı yayında, Türk aşısına ilişkin yöneltilen sorulara cevap verdi. Bunun üzerine, "Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?" sorusu gündeme getirildi.

Türkiye aşılama hızını her geçen gün artırmaya devam ediyor ve vatandaşlarına istedikleri aşıyı olma hakkı sunuyor.

Türkiye, BioNTech ve Sınovac dışında kendi aşısını yapmak için ise uzun bir süredir çalışmaları sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yerli aşının adını "Turkovac"olarak duyurmuştu.

Turkovac'a ilişkin son bilgileri, dün katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Bunun akabinde, "Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?" soruları gündeme taşındı.

Peki, Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Bir projenin bitiş süresi geldiğinde o projeyi yapanlarla pazarlık yapıyorsunuz. 'Şu kadar erkene çek, şu kadar gün önce bitir' diyorsunuz ve birçoğu zamanından önce bitiyor.

Aşı olmayanların bir kısmı 'Ben Türk aşısını bekliyorum' diyor. Bu süreçle ilgili bir hızlandırma ya da bu konu ile ilgili olarak bir an evvel Türk aşısının da gündeme gelmesi söz konusu olacak mı?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle cevapladı:

"Murat Bey bu inşaat yapmaya benzemez. Bu farklı bir şey. Yani şimdi inşaatta böyle bir şeyi matematik iki kere iki dört diyebilirsin ama yani aşıyla ilgili çalışmaların şu anda başında olanlar, hocalarımız vesaire onlar bize kalkıp böyle bir matematik esasına dayalı bir tarih veremiyorlar ancak tahmini olarak yıl sonuna kadar en geç bunu bitireceğiz diyorlar.

İnşallah kendi aşımızı en kısa zamanda bitireceğiz diyen hocalarımız var ve bu konudaki dışa bağımlılığımızı inşallah azaltmayı hedefliyoruz diye bu müjdeyi bize bu şekilde hep söylediler. Temennimiz odur ki TURKOVAC en kısa zamanda elimizde olsun."