Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reçetesi! Bu dörtlü karışımı gece yatmadan önce yiyen şifa buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her akşam yatmadan önce tükettiği şifa reçetesinin tarifini paylaştı. İşte kestane balı, Medine hurması, manda yoğurdu ve yulaf ezmesi karışımının faydaları...

Geçtiğimiz gün Tokat'a ziyarete giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çiftçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sırasında konunun bala gelmesi üzerine her akşam tükettiği şifa reçetesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her akşam yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi karışımı tükettiğini söyledi.

Akabinde Cumhurbaşkanı'nın şifa reçetesi olan manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi karışımı, günün en çok konuşulan ve araştırılan konuları arasında yerini aldı.

Peki kestane balı, Medine hurması, manda yoğurdu ve yulaf ezmesi karışımının faydaları nelerdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reçetesinde bulunan karışımın faydaları ve hazırlanışı...

KESTANE BALI AYRI, ÇİÇEK BALI AYRI ETKİYE SAHİP

Uzmanlar, özellikle anzer balı, çam, çiçek ve kestane balı gibi doğal olarak üretilen ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan balların tüketilmesini öneriyor.

Özel tatlandırıcıların ve çeşitli kimyasalların eklendiği ballar, şifa kaynağı olmaktan çok uzak olduğu biliniyor.

Üstelik bu ballar, birçok farklı sağlık problemine de neden olabiliyor. Bu nedenle balın iyisini bulmak önem arz ediyor.

BALIN FAYDALARI

Şifa kaynağı olan bal; çiçek balı, çam balı ve kestane balı gibi türüne göre farklı etkilere sahip. Örneğin; kestane balı astım ve akciğer gibi solunum yolu problemlerine iyi geliyor.

Kalsiyum ve demir açısından çok daha zengin olan çiçek balı ise bu tür sorunların tedavisi için kullanılabiliyor.

Bağışıklık sistemi üzerinde en etkili besinlerden biri olan bal, çiçeklerdeki nektarın vücutta emilmesini sağlar.

Özellikle kış dönemlerinde artan gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.

İçerisinde bol miktarda barındırdığı vitamin, mineral, aminoasit ve enzim sayesinde vücutta eksiklik duyulabilecek vitamin ve minerallerin alınmasını sağlar.

Bu sayede çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önler ve vücut daha sağlıklı bir şekilde çalışır.

Antimikrobiyal ve antifungal etkisi bulunan bal, yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Demir ve kırmızı kan hücrelerinin eksikliğine kadar pek çok farklı rahatsızlıkta da etkin bir rol üstlenir.

Bağırsak florasının düzenlenmesinde oldukça etkili rol oynayan probiyotiklerden biridir.

İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde enerji verir.

MANDA YOĞURDUNUN FAYDALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıın yulaf ezmesi, hurma ve bal karışımından oluşan reçetesinin kalsiyum kaynağı ise manda yoğurdu oluyor.

Zonguldak'ın yöresel ürünü olan manda yoğurdu, içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunan protein kaynağı olan manda sütünden yapılıyor.

B12, demir, kalsiyum, fosfor, protein bakımından çok zengin bir besin olan nanda yoğurdu, yetiştiriciliği az olması nedeniyle fazla bulunamayan bir yoğurt türüdür.

Kırmızı et tüketmeyen insanlar için oldukça besleyici bir alternatif olan manda yoğurdunun yüzde 60'ında kalsiyum, yüzde 40'ında ise protein ve çok düşük kolesterol bulunuyor.

Laktoz oranı oldukça düşük olduğundan laktoz alerjisi olan yetişkin ve çocuklar da rahatlıkla tüketebiliyor.

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanser ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Yaşlanmayı geciktirir.

Kemik erimesini önler.

Mide rahatsızlıklarına iyi geli.

Vücudun zinde kalmasına yardımcı olur.

Antibiyotik etkisi vardır.

Yüksek enerji sağlar.

Doyurucudur.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığını korur.

HURMANI FAYDALARI

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak görülen hurma, Ramazan ayının da olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Hemen hemen her sofrada yerini alan hurmanın yüzlerce çeşidi bulunuyor. İran hurması, Kudüs hurması, Medine hurması ve Acve hurması ise en çok tercih edilen hurmalar arasında yer alıyor.

Kalori ve şeker bakımından zengin olan hurma, enerji kaynağıdır.

Yüksek lif içerikli olan hurma, aynı zamanda kilo kaybına da destek verir.

Kolayca sindirilir.

NOT: Hurmada potasyum ve fosfor bulunduğundan hemodiyalize giren hastaların hurma tüketmesi sakıncalı bulunur.

Metabolik sendrom veya diyabet gibi kronik bir rahatsızlığınız yoksa günde 2-3 adet tüketebilirsiniz. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa doktora danışarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

YULAF EZMESİNİN FAYDALARI

Yulaf ezmesi, yüksek lif oranı ve tok tutma özelliği sayesinde diyet yapanların ilk tercihler arasında yer alıyor.

Ancak içine eklediğiniz malzemeler, kalorisini ve besin değerlerini etkileyeceğinden yulaf ezmesi, kilo aldıran bir besine dönüşebiliyor.

Bu nedenle ne kadar kilo almak istediğinizi belirlemeli ve yulaf ezmenizi ona göre şekillendirmelisiniz.

ERDOĞAN'IN ŞİFA REÇETESİNİN TARİFİ

Malzemeler:

4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı manda yoğurdu

3-4 adet Medine hurması

1 çay kaşığı kestane balı

Dilerseniz içine çiğ badem veya 1-2 adet ceviz de atabilirsiniz.

Yapılışı ve tüketimi: