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- D vitamini açısından en zengin 5 besin
D vitamini açısından en zengin 5 besin
- Özel İçerik
- 21.10.2021 - 17:41
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:49
D vitamini vücudunuza 2 şekilde alabilirsiniz. Birincisi ve en çok elde etmenin yolu güneşlenmektir. İkinci yol ise belirli gıdaları tüketmektir.
Gelen sonbahar ve kış günlerinde besinlerden alınan D vitamini özellikle önem kazanmaktadır. Çünkü güneşin ışınları bahar ya da yaz aylarında olduğu gibi yoğun olarak gelmez.
İlkbahar ve yaz aylarında vücudumuz 15 dakika güneşlenme ile günde yaklaşık 1.000 IU D vitamini üretiyorsa, aynı temas süresi ile sonbahar ve kış aylarında bu miktar 220 IU'ya düşer.
Bu nedenle, günlük önerilen miktara (günde en az 600-800 IU) ulaşmak için hem sonbahar ve kış aylarında güneş ışınlarını almaya devam etmek hem de D vitamini bakımından zengin gıdaları menülerimize dahil etmek gerekir.
İşte D vitamini açısından en zengin 5 besin:
EN İYİ SEÇENEK: YAĞLI DENİZ BALIKLARI
Sardalya, uskumru, hamsi ve somon gibi yağlı deniz balıkları, D vitamini açısından besin şampiyonudur. Ayrıca yağlı balıklarda bol miktarda bulunan bir diğer bileşen omega 3 sayesinde vücudumuz D vitaminini daha iyi emebilir.
D vitamini yağda çözülen bir vitamindir ve yağlı balıkların içeriğindeki omega 3 sayesinde emilim oranı çok yüksektir.
Yağlı balıklar haftada en az 2-3 kez, mümkünse ızgara veya fırınlanmış olarak tüketilmelidir. D vitamini diğer vitaminlerin aksine yemek pişirme sırasında yok olmaz ve buharlaşmaz.
Bir porsiyon, yaklaşık 150 gr temizlenmiş balık demektir.
KONSANTRE BİR SÜRPRİZ: YUMURTA
Bir orta boy yumurta, önerilen günlük alımının onda birinden fazlası olan 1,6 mikrogram D vitamini içerir.
D vitamini, yağın yoğunlaştığı yumurta sarısında bulunur. İdeal olanı haftada ortalama 4 ila 5 yumurta tüketmektir. Yumurtalar kolay sindirilir, kalorisi düşüktür, biyolojik değeri yüksek proteinler içerir ve C hariç ihtiyacımız olan tüm vitaminleri sağlar.
Ayrıca, herhangi bir yemeği D vitamini mücevherine dönüştüren çok yönlü ve birleştirilebilir bir besindir.
MÜKEMMEL BİR İÇECEK: SÜT
D vitamini süt yağında bulunur. Bu nedenle yağsız ve yarım yağlı sütler, yağ çıkarma işlemi sırasında D vitaminini kaybeder. yani yağsız ve yarım yağlı sütler D vitamini içermez.
Aslında çoğu kişinin sadece yağsız veya yarım yağlı süt tüketmesi, var olan D vitamini eksikliğini açıklamaya bir argüman daha ekliyor. Bunu düzeltmek için süt endüstrisi, pek çok yağsız ve yarım yağlı süt ürününü D vitamini ile zenginleştirmektedir ancak vücutta aynı emilimin sağlandığı gösterilmemiştir.
LEZZETLİ BİR SEÇİM: PEYNİRLER
Yağlı peynirler iyi miktarda D vitamini içerirler. Mantıksal olarak, ne kadar az yağ, o kadar az D vitamini demektir.
Ancak, doymuş yağ açısından çok zengin ve önemli bir kalori değeri olan tam yağlı peynirleri tüketirken dikkatli olunması önerilir.
AKILLICA BİR SEÇİM: MANTARLAR
Mantarlar, güneş sayesinde D vitaminine dönüşebilen bir madde olan ergosterol içerdiğinden D vitamini açısından zengindir.
Cildimiz gibi mantarlar da güneşin ultraviyole ışınlarını D vitaminine dönüştürür ve hasat edildikten sonra bile bunu yapmaya devam ederler.
Bu nedenle, onları pişirmeden 30 ila 60 dakika önce güneşe bırakırsanız, bu D vitamini seviyeleri artacaktır.