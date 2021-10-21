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    D vitamini açısından en zengin 5 besin

    Vücutta birçok fonksiyona katılan D vitamini, hayati öneme sahiptir. Güneş vitamini olarak bilinen D vitamini aynı zamanda belirli yiyeceklerden de elde edilebiliyor. İşte D vitamini zengini besinler.
    • Özel İçerik
    • 21.10.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:49
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    D vitamini açısından en zengin 5 besin

    D vitamini vücudunuza 2 şekilde alabilirsiniz. Birincisi ve en çok elde etmenin yolu güneşlenmektir. İkinci yol ise belirli gıdaları tüketmektir.

    Gelen sonbahar ve kış günlerinde besinlerden alınan D vitamini özellikle önem kazanmaktadır. Çünkü güneşin ışınları bahar ya da yaz aylarında olduğu gibi yoğun olarak gelmez.

    İlkbahar ve yaz aylarında vücudumuz 15 dakika güneşlenme ile günde yaklaşık 1.000 IU D vitamini üretiyorsa, aynı temas süresi ile sonbahar ve kış aylarında bu miktar 220 IU'ya düşer.

    Bu nedenle, günlük önerilen miktara (günde en az 600-800 IU) ulaşmak için hem sonbahar ve kış aylarında güneş ışınlarını almaya devam etmek hem de D vitamini bakımından zengin gıdaları menülerimize dahil etmek gerekir.

    İşte D vitamini açısından en zengin 5 besin:

    D vitamini açısından en zengin 5 besin #1

    EN İYİ SEÇENEK: YAĞLI DENİZ BALIKLARI

    Sardalya, uskumru, hamsi ve somon gibi yağlı deniz balıkları, D vitamini açısından besin şampiyonudur. Ayrıca yağlı balıklarda bol miktarda bulunan bir diğer bileşen omega 3 sayesinde vücudumuz D vitaminini daha iyi emebilir.

    D vitamini yağda çözülen bir vitamindir ve yağlı balıkların içeriğindeki omega 3 sayesinde emilim oranı çok yüksektir.

    Yağlı balıklar haftada en az 2-3 kez, mümkünse ızgara veya fırınlanmış olarak tüketilmelidir. D vitamini diğer vitaminlerin aksine yemek pişirme sırasında yok olmaz ve buharlaşmaz.

    Bir porsiyon, yaklaşık 150 gr temizlenmiş balık demektir.

    D vitamini açısından en zengin 5 besin #2

    KONSANTRE BİR SÜRPRİZ: YUMURTA

    Bir orta boy yumurta, önerilen günlük alımının onda birinden fazlası olan 1,6 mikrogram D vitamini içerir.

    D vitamini, yağın yoğunlaştığı yumurta sarısında bulunur. İdeal olanı haftada ortalama 4 ila 5 yumurta tüketmektir. Yumurtalar kolay sindirilir, kalorisi düşüktür, biyolojik değeri yüksek proteinler içerir ve C hariç ihtiyacımız olan tüm vitaminleri sağlar.

    Ayrıca, herhangi bir yemeği D vitamini mücevherine dönüştüren çok yönlü ve birleştirilebilir bir besindir.

    D vitamini açısından en zengin 5 besin #3

    MÜKEMMEL BİR İÇECEK: SÜT

    D vitamini süt yağında bulunur. Bu nedenle yağsız ve yarım yağlı sütler, yağ çıkarma işlemi sırasında D vitaminini kaybeder. yani yağsız ve yarım yağlı sütler D vitamini içermez.

    Aslında çoğu kişinin sadece yağsız veya yarım yağlı süt tüketmesi, var olan D vitamini eksikliğini açıklamaya bir argüman daha ekliyor. Bunu düzeltmek için süt endüstrisi, pek çok yağsız ve yarım yağlı süt ürününü D vitamini ile zenginleştirmektedir ancak vücutta aynı emilimin sağlandığı gösterilmemiştir.

    D vitamini açısından en zengin 5 besin #4

    LEZZETLİ BİR SEÇİM: PEYNİRLER

    Yağlı peynirler iyi miktarda D vitamini içerirler. Mantıksal olarak, ne kadar az yağ, o kadar az D vitamini demektir.

    Ancak, doymuş yağ açısından çok zengin ve önemli bir kalori değeri olan tam yağlı peynirleri tüketirken dikkatli olunması önerilir.

    D vitamini açısından en zengin 5 besin #5

    AKILLICA BİR SEÇİM: MANTARLAR

    Mantarlar, güneş sayesinde D vitaminine dönüşebilen bir madde olan ergosterol içerdiğinden D vitamini açısından zengindir.

    Cildimiz gibi mantarlar da güneşin ultraviyole ışınlarını D vitaminine dönüştürür ve hasat edildikten sonra bile bunu yapmaya devam ederler.

    Bu nedenle, onları pişirmeden 30 ila 60 dakika önce güneşe bırakırsanız, bu D vitamini seviyeleri artacaktır.

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