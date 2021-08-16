Meyveler, sebzeler, süt ürünleri, kuru yemişler... Sağlıklı ve ışıltılı bir gülümseme için bu doğal yardımcılara dikkat edin. İşte daha beyaz dişler için düzenli olarak tüketilmesi gereken 10 besin.

Gülümseme; ruhun ve ruh halinin aynasıdır ve aynı zamanda yüzün en güzel kısımlarından biridir. Bu yüzden beyaz ve parlak tutmak önemlidir. Hijyen ve diş sağlığınız için özel yapılan uygulamalara ek olarak, dişleri beyazlatmanıza yardımcı olan birçok gıda bulunmaktadır. Diş macunlarının yerine geçmezler, ancak ağzınızın güzelliğine ve sağlığına dikkat etmek için doğal bir seçenektir.

Özellikle sebze ve meyveler plakla (diş tartarı) savaşmak, dişlerdeki lekeleri çıkarmak ve diş minesini güçlendirmek için idealdir. Ana avantajlarından biri, dengeli bir diyetle besleniyorsanız, hepsi doğal ve erişilebilir olduğu için herhangi bir alışveriş sepetinde kolaylıkla bulunabilmesidir.

Tütün, kahve vb. maddelerin dişlerde neden olduğu sarımsı rengi yok etmek istiyorsanız estetik işlemler çok etkilidir, ancak hem çok pahalı hem de zahmetlidir. Bu nedenle, bu listedeki yiyecekleri menünüze dahil etmek, pırıl pırıl beyaz bir gülümseme elde etmenize çok yardımcı olacaktır. Unutmayın, hiçbiri mucizeler yaratmaz veya kendi başlarına güçlü bir diş beyazlatıcı değildir. Bunu bir gecede beklemeyin ve yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte düzenli olarak tüketin.

İşte daha beyaz dişler için 10 besin:

BROKOLİ

Brokoli, besin içeriği nedeniyle çoğunlukla süper besin olarak adlandırılır ve bu süper besinin sahip olduğu birçok özellik arasında bir de diş beyazlatma var. Hem brokoli hem de karnıbahar çok fazla çiğneme gerektirir, bu da artan tükürük salgısına neden olur. Tükürük, dişler için doğal bir temizleyicidir. Ayrıca bu gıdalardaki yüksek demir seviyeleri, mineyi zararlı bakterilerden ve asit erozyonundan koruyarak leke oluşumunu engeller.

ÇİLEK

Hiç şüphesiz dişlerinizin en iyi dostlarından biri çileklerdir. Çiğnendiklerinde saldıkları sıvıya rağmen dişlerinizi kırmızıya boyayacaklarını düşünmeyin, çünkü yapacakları aslında antioksidanlar, malik asit ve C vitamini ile parlak dişler sağlamaktır. Dişlerinizi doğrudan çileklerle ovabileceğinizi biliyor muydunuz?

ELMA

Elmalar, dişleri doğal bir şekilde temizleyerek kalıntı ve lekelerin yok olmasına ve dolayısıyla daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Elmalar ayrıca diş eti sağlığını koruyan ve çürükleri önleyen pH'ı değiştirerek ağızdaki asitlik derecesini düzenlemek için kullanılır.

PORTAKAL

Dikkat; çünkü işin püf noktası portakalın kabuğunu kullanmaktır. Portakal tüketmenin yanı sıra kabuğun altındaki beyaz kısım; C vitamini, lif, pektin, glukrat ve limonen gibi maddeler sağlar. Bu kısım, doğal bir çözücü ve temizleyicidir. Yapmanız gereken portakalın kabuğunu soymak ve dişlerinizi içini ovmaktır. Daha sonra diş macunu ile normal şekilde fırçalayabilirsiniz.

ÜZÜM

Üzümler, tükürük üretimini uyaran ve ağızdaki bakterileri azaltabilen malik asit içerir. Düzenli olarak üzüm tüketmek, dişlerinizdeki lekeleri azaltarak görünüşlerini iyileştirir.

PEYNİR

Peynir, yoğurt ve süt gibi süt ürünleri, diş minesini güçlendiren ve beyazlatan laktik asit ve kalsiyum içerir.

KEREVİZ

Birçok kişinin tadından dolayı bu sebzenin hayranı olmadığını biliyoruz, ancak seviyorsanız, sorunsuz bir şekilde gülümsemek için her gün bir parça yiyin. Elmalar gibi, doğal bir diş temizleyicidir. Kerevizler, plağı yok eder, C vitamini açısından zengindir ve diş eti iltihabını önler.

CEVİZ

Ceviz, sağlığa çok faydalı vitaminler, mineraller ve proteinler sağlamanın yanı sıra dişlerimizi sarartan diş plağı ile savaşır.

SUSAM

Susam tohumları, kalsiyum içerir, bu nedenle çiğnerken diş temizleyici olmanın yanı sıra diş sağlığını da güçlendirir. Susam tohumlarını salatalarınıza ve çeşitli tariflerinize ekleyerek etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

LİMON

Limonlar güçlü bir beyazlatıcıdır, ancak diş minesine zarar vermemesi için her zaman suyla seyreltilmesi gerekir. Fırçanızı limon suyuna batırarak da dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Beyazlatma etkisini elde etmek için haftada en fazla iki veya üç kez limon kullanabilirsiniz. Dişlerinize limon uyguladıktan sonra, ağzınızı iyi bir şekilde çalkaladığınızdan emin olun.