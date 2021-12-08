Daha çekici daha kırmızı ve daha sağlıklı dudakların sırrına: 'Merhaba'

Daha çekici daha kırmızı ve daha sağlıklı dudakların sırrına: 'Merhaba'

Dudak kuruluğu ve çatlaması özellikle kış aylarında ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumdan kurtulmak için evde deneyeceğiniz bazı tedavi yöntemleri var. Bu yöntemler, dudaklarınıza canlılık katacak.

Kış aylarında cilt kuruluğu ile mücadele etmek oldukça zorlaşıyor. Özellikle kuruyan ve çatlayan dudaklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuru ve çatlak dudaklar hem kötü bir görüntüye neden oluyor hem de yemek yerken canımızı yakabiliyor.

Yazın dudak ya da cilt kuruluğu yaşama ihtimalimiz azdır ancak kış aylarında ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Bazı kozmetik ürünler dudak kuruluğuna iyi gelmeyebilir. Bu nedenle kozmetik ürünlere gereksiz para harcamamaya dikkat etmek önemli.

Dudak kuruluğu ile savaşan en büyük destekçiniz ise su olacaktır. Su tüketimi vücut ve cilt için etkili bir ilaçtır.

Su dışında da evde bazı doğal maskeler yaparak, daha canlı ve sağlık dudaklara kavuşabilirsiniz. Bu durum hayal olmaktan çıkabilir.

Maskeleri doğru uygulamalı ve dudaklarınıza gereksiz ürünler sürmemelisiniz. Her maskenin temeli nemlendiricidir. Bu nedenle dudak nemlendiricinizi çantanızdan eksik etmeyin.

Kanayan ve çatlayan dudaklarınız için uyguladığınız maskeler eğer işe yaramazsa, mutlaka bir uzmana başvurun.

Bu maskelerin işe yaramadığı durumlarda, dudaklarınızın başka bir sağlık sorunu için sinyal verdiğini unutmayın.

Önereceğimiz maskeleri sıklıkla değil ancak belirli aralıklarla yapmaya çalışın. Fazlası cildinize zarar verebilir.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR İÇİN DOĞAL TEDAVİLER

Dudaklarınızın kuruluğundan şikayetçiyseniz, aşağıda yer alan maskeleri deneyebilirsiniz. Bu maskeler canlı hatta daha çekici dudaklara kavuşmanızda size destek olacak.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı cildinizi nemlendirmek konusunda sizin bir numaralı destekçiniz olacak.

Kış aylarında kuruyan ve çatlayan dudaklar için, etkili bir ilaç görevi görecektir. Hindistan cevizi yağını gün içinde ihtiyaç duyduğunuz ölçüde uygulayın.

Yağı dudaklarınıza sürmek için pamuk, kulak çubuğu ya da elinizi kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı günde 2 defa yapmanız yeterli olacaktır. Ancak dudaklarınızın duruma göre ayarlama yapabilirsiniz.

DOĞAL, SAF SU TÜKETİMİ

Sadece su içerek dudaklarınızı tedavi edebilirsiniz. Su içmenin vücut için binbir faydası var. Bu nedenle gün içinde su içmeyi azaltmak size zarar olarak geri dönecektir.

Su içmeyi unutmamak için kendinize hatırlatıcı bazı yollar koyabilirsiniz. Su içmemeye bağlı olarak dudaklarda kuruluk ve kanama meydana gelebilmektedir. Dudak çatlamasını önlemek için günde en az 10 bardak su içmeniz gerekiyor.

ALOE VERA SÜRÜN

Aloe veranın faydalarını artık bilmeyen yoktur. Aloe vera cilt için bulunmaz bir nimettir diyebiliriz. Cilde binbir faydası olan aloe vera, kurumuş ve çatlamış dudaklar için etkili bir şifacıdır.

Aloe vera yaprağını kesin ve içindeki jeli çıkarın. Çıkardığınız jeli bir kaba koyun ve dudaklarınıza düzenli olarak sürün. Günde en az 3 defa bu işlemi yapabilirsiniz.

LİMON SÜRÜN

Limon içeriğindeki C vitamini sayesinde, sağlıksız gözüken dudaklarınızı tedavi edecektir.

Limon ve limon suyu sayesinde dudaklarınızın çatlamasına engel olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken limon suyunu dudaklarınıza sürmek.

Bir pamuk yardımı ile limon suyunu dudaklarınıza sürün ve 30 dakika bekletin. Bu sayede çatlamaların önüne geçebilirsiniz.

BAL UYGULAYIN

Eğer alerjiniz yoksa hem yüze hem de dudaklarınıza bal uygulayabilirsiniz. Balı dudaklarınıza sürerek gün boyu bekletin. Ancak doğal bal olmasına dikkat edin.

Balı doğal olması daha iyi sonuç almanıza neden olur. İsterseniz yüzünüze sürüp 15 dakika boyunca bekletebilirsiniz.

SALATALIK SÜRÜN

Gözleri ve cildi dinlendiren salatalık, dudak çatlamaları için oldukça önemli. Sağlık için bolca tüketmemiz gereken salatalık sayesinde, dudaklarınızı kurtarabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken yarım saat boyunca, salatalığın sulu tarafını dudaklarınıza sürmek. Bu işlemi yaptıktan sonra bir pamukla kalan suyu dudaklarınıza iyice yedirin. Bu uygulamanın ardından dudaklarınıza herhangi bir kozmetik ürün sürmeyin.