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    Dipçik gibi yapan reçete! Karpuza limon sıkmanın etkilerine bakın...

    Yaz aylarının biricik meyvesi karpuza limon sıkıp yemenin sağlığınıza faydalarını öğrenmeye hazır mısınız? Duyan bu lezzetten vazgeçemiyor...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:09
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    Dipçik gibi yapan reçete! Karpuza limon sıkmanın etkilerine bakın...

    Sıcak havalarda ferahlatan bir lezzet şöleni sunan karpuz, aynı zamanda binbir derdin şifasını barındırıyor.

    Kan basıncından nem seviyesine kadar vücuda sıcak yaz günlerinde oldukça iyi gelen karpuz, içerdiği su miktarı ve vitaminler sayesinde sağlığın dostu sayılıyor.

    Ancak karpuzun faydaları arasında en dikkat çekici olanlardan birisi de cinsel hayata etkisi.

    Viagra olarak bilinen libido arttırıcıdan daha etkili ve doğal olduğu söylenen karpuz, cinsel istek ve iktidarsızlık sorunu yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor.

    Libidoya karpuz-limon desteği

    ABD’de yapılan son araştırmaya göre, karpuzda bulunan “citrulline” adlı madde, erkeklerde rastlanan ereksiyon bozukluğunu önlüyor ve tedavi ediyor.

    Özellikle üzerine limon sıkılarak tüketilen birkaç dilim karpuz, antioksidan etkiye sahip olması vesilesiyle dolaşım sistemine etki ederek cinselliği daha aktif hale getirebiliyor.

    Dipçik gibi yapan reçete! Karpuza limon sıkmanın etkilerine bakın... #1

     

    Öte yandan libidoyu arttırmanın stres, beslenme ve ruh hali ile ilişkisini de göz ardı etmemek gerekiyor.


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