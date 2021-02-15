Daha fazla D vitamini almanın 3 pratik yolu

Bağışıklık için oldukça önemli bir rolü olan D vitaminini özellikle kış aylarında yeterince alamayabiliyoruz. İşte tüm yıl boyunca daha fazla D vitamini almanın pratik yolları.

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri, onu önlemeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olmak için ek D vitamini almamız gerekip gerekmediği konusunda çok fazla tartışma yapıldı.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudumuz güneş ışığına maruz kaldığında üretilir ve özellikle sonbahar ve kış aylarında, insanlar dışarıda daha az zaman geçirdiği için eksiklikler yaşanabilir.

Kış aylarında, kemik ve kasları sağlıklı tutmak ve genel sağlığı desteklemek için birçok kişiye D vitamini takviyesi almaları tavsiye edilir. Ancak koronavirüs bağlamında, D vitamini takviyesi bir yardım olabilir mi? Sağlık uzmanları, net bir bağlantı kurmaya dikkat ediyor.

Haziran 2020'de, İngiltere’de yapılan araştırmalar, koronavirüsün tedavisi veya önlenmesi için D vitamini takviyelerinin kullanılmasında sağlık yararları olsa da, yeterli kanıtın olmadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, daha fazla klinik denemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ancak genel sağlığınız için D vitamini seviyelerinizin sağlıklı olması şart. İşte tüm yıl boyunca güneş ışığı vitaminini hayatınıza sokmanın üç yolu.

GÜNEŞ

Mart ayının sonundan Eylül ayının sonuna kadar, çoğu insan normalde güneş ışığı ve dengeli beslenmenin karışımıyla yeterli D vitamini alır. Ancak 2020'de başlayan kısıtlamalarla birlikte insanların evlerinden daha az çıkması noktasında durum böyle olmayabilir.

Dışarıda çok fazla zaman geçirmeyen, bakım evlerinde yaşayan veya dışarıda ciltlerinin çoğunu kapatan kişilere D vitamini takviyeleri almaları tavsiye edilir. Bir doktor veya diyetisyen, ihtiyaçlarınıza göre bir dozaj belirleyebilecektir.

D VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

Yağlı balıklar

Somon harika bir D vitamini kaynağıdır. Uskumru, ton balığı, çiroz, alabalık ve sardalyada da bulabilirsiniz D vitamini açısından zengindir.

Yumurta

Yağlı balıklardan sonra yumurtalar en iyi D vitamini kaynağıdır. Bu, özellikle yumurtaların güneş ışığına ve iyi bir diyete erişimi olan tavuklardan geldiği durumlarda geçerlidir. Yumurtadaki D vitamini içeriği yumurta sarısında bulunur.

Kırmızı et

Sığır eti ve kuzu eti gibi kırmızı etler, yeterli sayılabilecek miktarda D vitamini içerir. Sığır karaciğeri ve böbrekleri gibi sakatatlar da önemli miktarda D vitamini sağlar.

Mantarlar

Bahsedilen yiyeceklerin çoğu vegan dostu değildir, ancak bitki bazlı bir diyet uyguluyor olsanız bile D vitamini almanın yolları vardır ve mantarlar bir numaralı arkadaşınız olmalıdır. Mantarların D vitamini içeriği üzerine yapılan bir incelemede, pişirildikten sonra mantarlarda D vitamini seviyelerinin biraz azalabileceği gösterilse de D vitamini seviyesi muhtemelen 10 mikrogramın üzerinde kalacaktır.

Mantarlar, tek bir porsiyonda önemli miktarda D vitamini sağlayabilen, hayvansal olmayan, zenginleştirilmemiş tek besin kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

TAKVİYELER VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GIDALAR

Bu en kolay seçenektir ancak kesinliği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Özel ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız önemlidir. Çoğu uzman, kemiklerinizi ve kaslarınızı sağlıklı tutmak için Ekim ile Mart ayı başları arasında günde 10 mikrogram (400 IU) D vitamini önereceklerdir. Koyu tenli kişilerin tüm yıl boyunca almaları önerilir.

Zararlı olabileceğinden günde 100 mikrogramdan fazla D vitamini almayın. Uzun bir süre boyunca çok fazla takviye almak, vücutta hiperkalsemi olarak bilinen, kemikleri zayıflatıp böbreklere ve kalbe zarar verebilecek kalsiyum birikmesine neden olabilir.

Bazı tahıllar da dahil olmak üzere D vitamini ile zenginleştirilmiş çeşitli yiyecekler de vardır. Ürün etiketlerini okuyarak tahıllarda ve birçok süt ürününde ilave D vitamini içeriğini bulabilirsiniz.