Daha fazla sebze yemenin 70 kolay yolu

Günde 3 ila 5 porsiyon sebze yemek neredeyse imkansız mı görünüyor? Merak etmeyin. İşte günlük diyetinize daha fazla sebze katmanın 70 kolay ve lezzetli yolu.

En sevdiğiniz tatları kesmeden daha sağlıklı yemek mi istiyorsunuz? İşte en iyi ipucu: Daha fazla sebze yiyin! Sebzeler vücudunuzu besleyecek ve kendinizi harika hissettirecek su, lif ve besinler ile yüklüdürler.

Sebzeler öğünlerinize lif, vitamin ve mineraller katacak ve sağlıklı bir diyet izlemenizi sağlayacaktır. Sağlıklı beslenme; sağlıklı kolesterol ve tansiyon seviyelerini korumanıza ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olarak koroner kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi hastalıkları geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Daha fazla sebze yemeye çalışıyorsunuz ama onu zor mu buluyorsunuz? İşte diyetinizde büyük değişiklikler yapmadan sebze alımınızı artırmanın hızlı ve kolay 70 yolu.

DAHA FAZLA SEBZE YEMENİN 70 YOLU

1. Smoothie'leri küçümsemeyin

Smoothieler büyük ölçüde meyvelerle ilişkilendirilebilir, ancak smoothilerinize her türlü sebzeyi de ekleyebilirsiniz. Ispanak, karnabahar, roka vb. tüm sebzelerle harika bir içecek hazırlayabilirsiniz

2. Diyetinize sebze bazlı meyve suları ekleyin

Bazen sebzelerinizi içmek onları yemekten daha kolaydır. Havuç, domates veya pancar gibi sebzelerin suyunu sıkarak rahatlıkla içebilirsiniz. Ancak gereksiz şeker eklemeyin.

3. Güvecinizi kullanın

Sebze pişirme düşüncesi sizi korkutuyor mu? Sebze denilince akıllara her zaman haşlanmış sebze gelir ancak farklı pişirme yöntemlerini de deneyebilirsiniz. Daha lezzetli çorbalar ve diğer et bazlı yemekleri yapmak için güveç kullanın.

4. Etsiz gün planlayın

Diyetinize daha fazla sebze eklemek için vegan veya vejetaryen olmanıza gerek yok, ancak etsiz bir gün planlamak, sebze alımınızı artırmanın süper kolay bir yoludur. Haftada bir kez bitki bazlı bir yemek planlayın.

5. Çorba yapın

Günlük diyetinize daha fazla sebze eklemek istiyorsanız, çorbalar yeni en iyi arkadaşınız olmak üzere demektir. Olağanüstü lezzetli olan ve et ile de eşleştirilebilen çorbalar, doyurucu olmasıyla da ön plana çıkar.

6. Kahvaltınıza sebzeler ekleyin

Kahvaltıda genelde sebze tercih edilmez ancak buna karşın meyveler tüketilir. Kahvaltıyı düşündüğünüzde, sadece meyve suyu veya dilimlenmiş muz gibi seçenekler aklınıza gelmesin. Herhangi bir kahvaltı tabağında sebzeler de kullanılabilir. Yumurtalarınıza mantar, ıspanak veya domates ekleyin. Yan olarak biraz patates, pancar veya başka bir kök sebzeyi soteleyin. Ayrıca omletlerde pek çok sebze iyidir; biber, domates, ıspanak, mantar, kuşkonmaz, adını siz koyun...

7. Daima sebzeli tarafı tercih edin

Eğer bir restoranda yemek yiyorsanız, daima sebze bazlı bir garnitür tercih edin. Mümkünse patates kızartmasını atlayın ve bunun yerine havuç, ıspanak, karnabahar, kavrulmuş sebzeler veya yeşil fasulye seçin.

8. Belirli yemeklerdeki her ete bir sebze ekleyin

Diyelim ki etli bir yemek yapıyorsunuz. Normalde yaptığınız eti yine ekleyebilirsiniz, ancak her et için sebze bazlı bir katman eklemeyi deneyin. Omlet yapmak mı?

9. Tek tavalı tabaklara güvenin

Bir grup malzemeyi bir tavaya atmanıza izin veren herhangi bir pişirme durumu, yeni en iyi arkadaşınızdır.

10. Tek kaplık tabaklar da yapın

Aynı şekilde tek bir kapta birçok farklı makarna ve çorba tarifi yapılabilir. Sadece tüm malzemelerinizi atın ve pişmesine izin verin.

11. Izgarayı ısıtın

Sebzeleri ızgarada rahatlıkla pişirebilir ve hem kızartmaya göre daha sağlıklı hem de daha lezzetli tatlar elde edebilirsiniz.

12. Sebzeleri soslara ekleyin

Tüm gün almanız gereken sebze miktarını ev yapımı salata sosundan alabilir misiniz? Muhtemelen hayır. Ancak bazı ev yapımı tarifler, sebzelerin karşımını gerektirir. Bazı sebzeleri de eklediğinizde domates sosunun tadı daha da güzelleşir. Ya sebzeleri püre haline getirebilir ve domates sosunuza ekleyebilir ya da soğan, kabak ve hatta pancar gibi bazı lezzetli sebzeleri birleştirerek farklı soslar elde edebilirsiniz.

13. Peynirinize bir sebze ekleyin

Ne tür peynir yediğiniz önemli değil; peynirler her zaman bir sebzeyle eşleştirilebilir. Biraz çeri domates, kereviz sapı, karnabahar çiçeği ve daha fazlasını ekleyin veya biraz soğan ve domates ekleyin. Peynirler mantarlarla da harika eşleşirler. Seçenekler sonsuzdur. Biber, ıspanak gibi her türlü sebzeyi peynirle eşleştirebilirsiniz.

14. Mikro filizlere ulaşın

Mikro filizlerde yeni misiniz? Mikro yeşillikler, salatalar, hamburgerler ve daha fazlasında sos olarak servis edilebilen yenilebilir sebzeler ve bitkilerden oluşan küçük fidelerdir. Ayrıca besinlerle doludurlar.

15. Bir sebze bahçesi oluşturun

Balkonunuzda herhangi bir saksıya veya imkanınız varsa bahçenize kolay yetiştirilebilen sebzeler ekmeyi deneyin. Ektiğiniz sebzeleri yetiştirmekten sorumlu olduğunuzda, öğünlerinizi etraflarında planlamak isteyebilirsiniz.

16. Yemeğinizi planalyın

Sağlıklı yemek pişirme savaşının yarısı hazırlık süresidir. Hepsini birkaç gün önceden planlarsanız, sağlıklı seçeneklere ulaşma olasılığınızı artırmış olursunuz. Planlarken sebzelere ağırlık vermeyi unutmayın.

17. Günde bir salata için gayret edin

Her gün en az bir kase salata yemeye çalışın. Salatalarınıza yağ ve tuz eklemekten kaçının. Yağsız yamayanlardansanız, bir çay kaçığı kadar zeytinyağı kullanabilirsiniz.

18. Yemekten önce deneyin

Herkes ana yemekten önce atıştırmalık yemeyi sever, bu nedenle küçük bir sebze tabağı yapma alışkanlığı kazanırsanız, daha ana yemeğe gelmeden önce sebzenizi yemiş olursunuz.

19. Fırınınıza sebze ekleyin

Birkaç kabak veya havuç, keklere ve hatta kurabiyelere belirgin bir tat vermezken, tüm sağlık faydalarını katar.

20. Otları unutmayın

Kişniş, biberiye, nane, kekik... Tüm bunlar hem sağlık faydalarıyla hem de tatlarıyla harikadır.

21. Yeşil soğanı deneyin

Yeşil soğan, herhangi bir yemeğe sebze patlaması eklemenin basit bir yoludur. Çorbalar, yumurtalar, salatalar, sandviçler, dürümler, et yemekleri gibi neredeyse her türlü tarife eklenebilir.

22. Ekmeği atlayın

Sandviç mi yapıyorsunuz yoksa dürüm mü? Ekmeği tamamen marul sarması haline getirebilirsiniz.

23. Toz pancarları smoothielerinize karıştırın

Pancar kalsiyum, demir ve potasyum bakımından zengindir, ancak çoğu insan kıvamından ve açıkçası tadından şikayet eder. Ama bir mixer'de çekerek smoothie'ye eklenirse tüketilmesi çok daha kolay olacaktır.

24. Vegan bir meydan okuma deneyin

Baskı yok, ama eğer hazırsanız, bir hafta vegan olmayı deneyebilirsiniz. Hafta bittikten sonra bile kendinizi hayvansal yan ürünler yerine sebze ve meyvelere ulaşırken bulabilirsiniz.

25. Kendi burger köftelerinizi yapın

Burger yememeniz gerektiğini söylemiyoruz, ancak burger köftelerinizi evde yaparsanız, pişirmeden önce biraz sebze (rendelenmiş havuç ve ıspanak gibi) karışımını içine ekleyebilirsiniz.

26. Diğer sebzelerden de "patates kızartması" yapın

Günümüzde brokoli, karnabahar, kabak, yeşil fasulye ve daha pek çok sebze "kızartmas" haline getirilebilir.

27. Sebze suyuna geçin

Elbette, yemeklerde ve özellikle çorbalarda et ve tavuk suyu harikadır, ancak bunun yerine sebze suyunu temel olarak değiştirerek çorbanıza daha fazla besin ekleyeceksiniz.

28. ​​Makarnayı sebze bazlı erişte ile değiştirin

Makarnalarınızı yarı yarıya değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Yarı geleneksel makarna ve yarı sebzeli erişte/makarna olarak pişirmeyi deneyin.

29. Asitlemeye başlayın

Hemen hemen her sebzeyi evde biraz sirke ve tercih ettiğiniz baharatlar ile birlikte bir turşuya çevirebilirsiniz.

30. Sebzeli pizza hamurlarını tercih edin

Brokoli, ıspanak ve karnabahar, lezzetli sebzeli pizza hamuru seçenekleridir. Daha da iyisi, ev yapımı pizzanıza bir kat ıspanak püresi ekleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı bir sos elde edebilirsiniz.

31. Kendinizi farklı soslara alıştırın

Yemekleriniz için yeni soslar denemeye hazırlanın. Ev yapımı soslarınızın lezzetinden şüphe duyduğunuzda mantar, ıspanak ve soğanı deneyin.

32. Yulaf ezmesinin her zaman tatlı olması gerekmediğini unutmayın.

Tuzlu yulaf ezmesi diye bir şey de vardır. Yulafınıza meyveler yerine havuç, mantar veya ıspanak gibi sebzeler ekleyin.

33. Sebzeleri ana yemek yapın

Olduğu gibi, sebzelerinizin içinde biber dolması gibi başka şeyler pişirin.

34. Sebzeleri çikolatalı kek haline getirin

Çikolatalı bir pastayla birleştirildiğinde kabak ve havuç tatları maskelenir. Bu, özellikle çocuklar için harikadır.

35. Sebzeli burgerleri tercih edin

Burgeriniz için bitki bazlı yemek, daha fazla sebze yemenin en kolay yollarından biridir.

36. Mutfak robotuna ulaşın

Süpermarkette önceden hazırlanmış sebze sularından ve sebze soslarından şüpheleniyorsanız, kullanışlı ve zarif bir mutfak robotu (veya hatta iyi bir blender) yardımıyla kendinizinkini hazırlayın.

37. Patates cipsini değiştirin

Patates tek çeşit cips değildir. Ispanak ve havuç ile evde sağlı cipsler hazırlayabilirsiniz. Evde cips yapmak için sevdiğiniz sebzeleri kendiniz kızartın.

38. Sebzeleri krem ​​peynirinize karıştırın

Olduğu gibi çırpın!

39. Biraz havuçlu kek pişirin

Biraz elma ve belki bir muz ya da ikisi ile birden havuçları birleştirin ve harika lezzetli bir kek yapın.

40. Mısır ekmeğini unutmayın

Mısır ekmeği, lezzetli sebze bazlı ekmek seçeneğidir.

41. Pancarı çikolata ile birleştirin

Çikolata acı tatların üstünü örtmede gerçekten iyidir, bu yüzden pancarlarınızı biraz kakao ile eşleştirin.

42. Bir torba içinde yapraklı yeşillik satın almayı bırakın

Yeşil yapraklı sebzeler, sebze çekmecesinde plastik bir poşete tıkıldıklarında her zaman kötüleşirler. Marul ve diğer yeşillikleri buzdolabında unutmamak için taze satın alın ve tüketin.

43. Mevsiminde yiyin

Hangi sebzelerin mevsiminde olduğuna dair zihinsel bir liste (veya gerçek, fiziksel bir liste) yapın ve her alışverişe gittiğinizde en az bir veya iki tane almaya çalışın.

44. Sadece çiğ yiyin

Tamam, bu tam olarak sebzeleri diyetinize sokmak için bir ipucu değil ama bazen sadece bütün bir havucu çiğ olarak yemek oldukça harika bir atıştırmalık olabilir.

45. 'Bir tane daha ekle' kuralına göre yaşayın

Yaptığınız yemek ne olursa olsun, ona bir sebze daha ekleyin. Özellikle sebzeler için harika bir kuraldır.

46. Normal makarnayı karnabahar ile değiştirin.

Makarna yerine karnabahar çiçeği kullanın.

47. Milkshake'lerinize sebzeleri karıştırın

Unutmayın, yeterince çikolata sebzenin tadını gizler. Milkshake'lerinize havuç suyundan ıspanağa kadar her şeyi eklemeyi deneyin.

48. Bir meyve sıkacağı alın

Daha fazla sebze almanın en kolay yollarından birinin (özellikle de seçici iseniz) onları içmek olduğunu unutmayın. Kendinize kaliteli bir meyve sıkacağı almak, başlangıç için iyi bir fikir olabilir.

49. Kurabiye hamuruna sebze püresi ekleyin

Bu tarif fikri genellikle en iyi çikolatalı kurabiye hamurunda işe yarar (yine çikolata her şeyi kapsar), ancak tüm kurabiye hamurlarıyla denemekten de çekinmeyin. Daha acı bir sebze denemeden önce hamura havuç püresi ekleyebilirsiniz.

50. Şüphe duyduğunuzda, dondurucu rafına bakın

Dondurulmuş sebzeler de aynı derecede besleyicidir ve çok daha uzun bir raf ömrüne sahiptir.

51. Her öğünde mini bir salata yapın

Salata ana yemek olmak zorunda değildir, ancak her öğünün (küçük) bir parçası olabilir.

52. Patates püresini karnabahar püresi ile değiştirin

Dürüst olmak gerekirse, tadı da aynı derecede güzeldir.

53. Sebzeleri köfte ile karıştırın

En sevdiğiniz sebzelerden birkaçını köfte ile karıştırarak etinize harika bir tat ekleyebilirsiniz.

54. Kabak krep hamuru yapın

Krep hamurunuza balkabağı veya muz eklemeyi duymuş olabilirsiniz. Balkabağı gerçekten harika bir seçenektir.

55. Sebzelerinizi rendeleyin

Sebzelerinizi yeterince küçük rendelerseniz ve karabiber veya parmesan peyniri gibi yemeklerin üzerine eklerseniz, muhtemelen tadını bile anlamazsınız, ancak tüm faydalarından yararlanırsınız.

56. Kıyma yerine ezilmiş mantarları tercih edin

Hamburgerlerde ve köftelerde kıyma yerine biraz ezilmiş mantar kullanılabilir.

57. Veya değiştirmek yerine karıştırın

Kıymayı tamamen çıkarmak zorunda değilsiniz, kıyma ile mantarı karıştırabilirsiniz. Püre haline getirilmiş mantarı seçtiğiniz yağsız kıyma ile karıştırın. Karışımı ikiye bölerek, sebzelerden bir avuç dolusu besin elde edersiniz.

58. Buz patlatmaları yapın

Ispanak, nane ve diğer bazı otlar, serinletici bir buz patlaması yapmak için diğer narenciye meyveleriyle iyi bir şekilde eşleşir.

59. Tavada kızartmalara mutlaka sebze ekleyin

Yağlı bir seçenek olduğu için çok sağlıklı kabul edilmese de tavada kızartmalar çok yaygın olarak tüketilir ve her zaman tercih edilir. Tavuk, hindi veya kırmızı etlerinizi tavada yaparken çeşitli sebzeler karıştırabilirsiniz.

60. Herhangi bir sandviçe salatalık dilimleri ekleyin

“Bir tane daha ekle” kuralını yerine getirirken hangi sebzeyi ekleyeceğinizden emin değilseniz, her zaman salatalığa ulaşın. Sadece birkaç dilim salatalık ekleyerek birçok sağlık faydası ve ek bir gevreklik elde edebilirsiniz.

61. Sebzeli tahılları kesin

Pirinç mi pişiriyorsunuz? Kuskus? Arpa? Kinoa? İçine birkaç sebze de atarak pilavınızı harika bir tarife dönüştürün.

62. Tabağınızın yarısını sebzelerle doldurmayı unutmayın

Tabağınızın porsiyon ölçülerini belirleyin. Tabağınızın yarısını sebzelerle, dörtte birini karbonhidratla ve kalan dörtte birini proteinle doldurun.

63. Patlıcandan köfte yapın

Tıpkı mantarlar gibi patlıcan da konu ev yapımı köfte olduğunda harika bir et alternatifi oluyor. Yine mantarlarda olduğu gibi kıymayı tamamen kesmenize gerek yok. Harika bir karışım yapabilmeniz mümkün.

64. Sebzelerinizi doldurun

Dolmalık biber, patlıcan, kabak, domates ve hatta mantarlar (büyük olanlar) doldurulacak en iyi sebzelerden bazılarıdır.

65. Ezmeleri tercih edebilirsiniz

Bazen gözden kaçan patlıcan, mantar veya zeytin ezmeleri sandviçlere, krakerlere ve hatta bir dilim ekmeğe gerçekten çok fazla lezzet katabilir.

66. Domatesli tostu deneyin

Domates ve beyaz peynir ile lezzetli bir tost yapabilir ve güne harika bir şekilde başlayabilirsiniz. Tostunuza ayrıca pul biber ve karabiber ekleyebilirsiniz.

67. Daima bir gökkuşağı yapmaya çalışın

Elbette, her tabak tam bir gökkuşağı olmaz ancak tabağınız ne kadar renkli olursa, hem meyve hem de sebzeden sağlıklı bir porsiyon alma olasılığınız o kadar yüksek olacaktır.

68. Sebze salatası yapın.

Brokoli, lahana ve havuç gibi sebzelerde salata yapın.

69. Pirince bezelye ekleyin

Yaptığınız tek şey pirinç pilavı olsa bile, pirinç pişirme işleminin son üç dakikasında, bir miktar besin için bir avuç bezelye ekleyin.

70. Salata ve yemeklerinizde karalahana tercih edin

Tadı biraz acı olsa da çok daha sağlıklı ve bunun sizin için de daha iyi olduğunu unutmayın.