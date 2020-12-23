Daha genç bir cilt için doğal ipuçları ve 5 maske tarifi

Daha genç bir cilt için doğal ipuçları ve 5 maske tarifi

Doğal yollarla cildinizi içten dışa gençleştirmek ve sağlıklı ve parlak bir cilt elde etmek için yapmanız gerekenleri derledik.

Cilt yaşlanmasını tersine çevirmeye ve en iyi yaşlanma karşıtı cilt bakımını bulmaya çalışıyorsanız, yalnız değilsiniz. Yaşlandıkça, güneşe maruz kalma ve diğer hava koşulları gibi faktörler, genetik, stres seviyeleri ve yaşam tarzı alışkanlıkları cildimizin nasıl göründüğünü etkileyebilir. Hava kirliliği seviyeleri, kilo alma veya verme ve hatta uyku pozisyonu da cildimizin görünümünü ve yaşını etkileyebilir. Hepimiz sağlıklı, yumuşak ve esnek cilde sahip olmak istesek de bu değişiklikler herkes için doğal olarak gerçekleşir.

CİLT YAŞLANMASININ NEDENLERİ

Çoğu insan için, cilt yaşlanması, yaş ilerlemesinin doğal süreçlerinin bir parçasıdır ve güneş hasarı da zamanla hızlandırır. Ancak bu, güneşin görünür yaşlanmanın tek suçlusu olduğu anlamına gelmez. Cildin yaşlanmasında birkaç dış faktör de rol oynayabilir.

Tıbbi cilt rahatsızlıkları: Rosacea gibi bazı tıbbi durumlar kızarıklığa, şişliklere ve erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Bu gibi durumlar genellikle kalıtsaldır.

Sigara içmek: Hepimiz sigara içmenin vücuda ve genel sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz, ancak aynı zamanda cilt sağlığına da zararlıdır. Sigaradaki nikotin ciltteki kan damarlarının daralmasına neden olur, cilde kan akışının yanı sıra yaşamsal oksijen ve besinlerin verilmesini kısıtlar. Sigaradaki tehlikeli kimyasallar da cilt dokularına zarar verir ve sigara içerken büzülen dudak gibi yüz hareketleri de kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Sık sigara içenler, benzer yaştaki sigara içmeyenlere göre genellikle daha fazla kırışıklığa ve daha mat cilt tonlarına sahiptir. Sigara içmekten kaynaklanan cilt kırışması, kişi sigara alışkanlığını ne kadar uzun süre sürdürürse o kadar artar. Sigaradan kaynaklanan kırışıklıklar, üst kollar gibi vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. Sigara içenlerin derisinin yaralandığında iyileşmesi daha uzun sürebilir ve ciltleri genellikle daha kuru ve daha kırılgandır.

Hava koşulları: Yıl içinde çok fazla değişiklik gösteren iklimler ve çok fazla değişen hava koşulları cildimize zarar verebilir. Soğuk hava iklimlerinde, soğuk hava, rüzgar, kar ve daha fazlası, ciltte daha çok kuruluk, kızarıklık ve çatlak olmasına neden olur. Öte yandan, sıcak ve nemli bir iklim de cilt için zor olabilir. Bu tür koşullarda yaşayanlar genellikle aşırı yağ üretimi, tıkanmış gözenekler ve ciltte mantar enfeksiyonları ile mücadele ederler.

Hidrasyon seviyeleri: Kaliteli cilt nemlendiricilerinin yanı sıra yeterince su içmek de dahil olmak üzere doğru hidrasyon, genel cilt nemlenmesine yardımcı olabilir, kuru cilt semptomlarını ve zamanla kırışma olasılığını azaltabilir.

Stres seviyeleri: Aşırı stres sadece zihinsel sağlığı değil, aynı zamanda ciltte gözle görülür belirtiler de dahil olmak üzere vücuttaki birçok fiziksel semptomu etkiler. Stres, kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerinin yanı sıra yetişkinlerde akne ve daha yağlı, gözenekli ciltleri hızlandırabilir.

Erkekler daha büyük yağ bezlerine sahip olma eğilimindedir ve bu bezler vücut ısısını ter ve nem bakımı yoluyla düzenlemekten sorumludur. Bu çoğu zaman yağlı cilt, daha fazla siyah nokta ve biraz daha fazla dikkat gerektiren tıkanmış gözenekler gibi cilt sorunlarına neden olabilir.

Bu ipuçları ile cildin mevcut yaşlanma oranını azaltabilir, halihazırda yaşadığınız yaşlanma ile ilgili sorunları en aza indirebilir ve cildinizde genel olarak sağlıklı görünen ışıltıyı kazandırabilirsiniz.

1. GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmanın belki de en etkili yolu güneş kremi kullanmaktır. Güneşin ürettiği zararlı UVA ve UVB ışınlarına maruz kalmayı sınırlamak için gerekli önlemleri alırsanız, cildinizdeki yaşlanma etkilerini büyük ölçüde yavaşlatabilirsiniz.

Her zaman yüksek SPF'li bir güneş kremi kullanın. Çoğu dermatolog, SPF 30 veya daha yüksek bir güneş kremi kullanmanızı ve her 2 saatte bir güneş koruyucuyu yeniden uygulamanızı önerir.

Ayrıca, genellikle 10.00'dan 14.00'e kadar olan yoğun güneş saatlerinde dışarıda geçirdiğiniz zamanı sınırlandırmaya çalışmalısınız. Ayrıca gömlek, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu giysiler giymelisiniz.

2. DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Yaşlanma belirtilerini azaltmak istiyorsanız, diyetinizde bazı ciddi değişiklikler yapmanız gerekebilir. Cildiniz için endişeleniyorsanız, abur cuburları, antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzelerle değiştirmenin zamanı geldi. Cildinizi canlandıracak lezzetli ve vitamin içeriği yüksek sebzeler arıyorsanız, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler yemelisiniz. Diğer sağlıklı yiyecek seçenekleri somon, ceviz ve keten tohumu yağlarıdır. Bunlar, ciltte sağlıklı hücre oluşumunu destekleyen temel bir yağ asidi olan Omega-3 ile doludur. Diyetinize C vitamini yönünden zengin yiyecekleri de eklemeyi unutmayın.

Cilt yaşlanma etkilerini azaltmak istiyorsanız, diyetinizdeki şeker miktarını büyük ölçüde azaltmalısınız. Diyetinizdeki yüksek miktarda şeker zamanla kırışıklıklara ve cildin matlaşmasına neden olabilir.

3. ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN

Alkol, cildinizin yaşlanmasına katkıda bulunuyor olabilir. Bunun nedeni, alkolün derideki damarların genişlemesine neden olması ve deri yüzeyine yakın kan akışının artmasıdır. Kan damarları alkol nedeniyle kalıcı olarak hasar görebilir ve bu da lekeli, düzensiz, kırmızı bir cilde yol açabilir.

Doğrudan akciğer kanserine neden olmasına rağmen, insanlar hala sigara içmeyi tercih ediyor. Sigara içmek sadece genel sağlığınız için kötü olmakla kalmaz, aynı zamanda çok sayıda cilt sorununa da neden olabilir. Sigaradaki nikotin kan damarlarının şişmesine neden olarak cildin incelmesine neden olabilir.

Sigara içmek ayrıca vücudun kollajen üretimini de azaltır, bu da ciltte sarkmalara neden olur. Dudakların tekrar tekrar buruşması dudak ve ağız çevresinde kırışıklıklara ve çizgi oluşumlarına neden olabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Cildiniz size teşekkür edecek.

4. SICAK YÜZ HAVLUSU KULLANIN

Sıcak havlu ile kan dolaşımını iyileştirebilirsiniz. Havluyu ılık suya batırın. Sıkın ve ardından cildinize uygulayın. Bu, kan dolaşımını hızlandırmaya ve cildi sakinleştirmeye yardımcı olacaktır. Sıcak havlu ayrıca kirden ve ölü deri hücrelerinden kolayca kurtulmak için cilt gözeneklerini açabilir. Cildinize bir buz küpü ile hafif masaj yapmak da iyi sonuçlar doğurabilir. Ciltteki kızarıklık ve iltihabı azaltmaya ve dolayısıyla yorgun, hoş olmayan bir cildi gençleştirmeye yardımcı olur.

5. CİLDİNİZİ NEMLİ TUTUN

Su çok güçlü bir cilt gençleştirme maddesidir; sadece cildinizi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vücuttaki kirleri ve toksinleri atar. Böylece gözenekleri açar ve cildinizin oksijeni emmesini kolaylaştırır. Bu, cildin daha genç, sağlıklı ve canlı görünmesini sağlamak için gençleşmeyi kolaylaştırır.

6. DÜZENLİ EGZERSİZ

Cildinizi gençleştirmek söz konusu olduğunda egzersiz yapmanın faydaları ve değeri küçümsenemez. Düzenli egzersiz, metabolizmanızı hızlandırır ve vücuttaki kan dolaşımını iyileştirir, böylece toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, egzersizin sağlıklı bir diyetle el ele gittiğini belirtmekte fayda var. Bu, vücudun cilt yaşlanmasını tersine çevirmek için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almasını sağlar.

7. YETERİNCE UYUYUN VE DİNLENİN

Bu bir başka önemli cilt gençleştirme ipucudur. Günde en az 6 saat uyuduğunuzdan emin olun. Ayrıca, stresi ve yorgunluğu azaltmak veya önlemek için iyice dinlenerek gevşeyin. Yeterli dinlenme ve uyku, vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olur ve böylece cildinizi çekici, sağlıklı ve genç görünmesi için gençleştirir.

8. CİLT BAKIMI RUTİNİNİZİ UYGULAYIN

Cildiniz için doğru ürünleri bulduğunuzda, bunları her gün kullanmak çok önemlidir. Yüzünüzü günde iki kez temizleyin, her zaman nemlendirici uygulayın. Cilt bakım ürünleri, daha genç bir görünüm istiyorsanız başlamak için mükemmel bir yerdir, ancak topikal kremlerin ve serumların kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini kendi başlarına tamamen silemeyeceğini unutmamak gerekir.

9. CİLT TİPİNE GÖRE CİLT BAKIMI UYGULAYIN

Yaş, uygun cilt bakımı rutinini bulmak için çok önemli olsa da cilt tipiniz de hangi ürünleri kullanmanız gerektiği konusunda önemli bir fark yaratır. En iyi sonuçları elde etmek için cilt tipinize en uygun cilt bakım ürünlerini bulun.

Kuru cilt: Kuru cilt, doğru nem seviyelerini korumak için gerekli sebum ve lipitlerden yoksundur. Sonuç olarak, cildin koruyucu bariyeri tehlikeye atılabilir, sert ve donuk görünebilir. Kuru cilde sahip olanlar için daha ağır nemlendiriciler gerekli olabilir. Cildi kurutmayan nazik temizleyiciler ve ölü cildi soyan nazik eksfoliantlar kullanmak da önemlidir.

Yağlı cilt: Yağlı cilt, aşırı sebum üretiminden kaynaklanır ve bu da parlak veya yağlı görünüme ve genişlemiş gözeneklere neden olur. Yağlı cilde bakım yapmak için aşırı yağ üretimine katkıda bulunmayan yumuşak ürünler kullanın. Hafif nemlendiriciler en iyisidir.

Karma cilt: Bu cilt tipinin özellikleri arasında yağlı bir T bölgesi ve normalden kuru yanaklara sahip genişlemiş gözenekler bulunur. Karma cilt bakımı için sizin için neyin işe yaradığını bulana kadar farklı ürünler denemek biraz fazladan çalışma gerektirebilir. Ayrıca yüzünüzü dengelemek için uygun bölgelerde hem yağlı cilt hem de kuru cilt ürünlerini kullanarak farklı ürünlerle yüzün çeşitli bölgelerini tedavi etmeyi deneyebilirsiniz.

Akne eğilimli cilt: Yağlı cilde benzer şekilde, akneye eğilimli ciltte de aşırı yağ üretimine katkıda bulunmayan nazik ürünler kullanabilirsiniz. Akne eğilimli ciltler için formüle edilmiş temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanın ve sivilceleri daha fazla tahriş edip hassas cilde zarar verebilecek sert eksfoliantlardan kaçının. Tüm nemlendiricilerin ve makyaj ürünlerinin gözenekleri tıkamadığından emin olun ve özellikle akne eğilimli ciltler için yaşlanma karşıtı ürünler arayın.

Hassas cilt: Kuru ciltler gibi hassas ciltler de riskli bir koruyucu bariyere sahip olabilir, bu nedenle daha ağır nemlendiriciler genellikle en iyisidir. Belirli bileşenlere karşı alerjiler veya hassasiyetler ciltte tahribata neden olabilir, bu nedenle sert kimyasallardan ve kokulardan kaçınmak en iyisidir. Temizlemek için yumuşak temizleyiciler kullanmayı deneyin. Her zaman yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra nemlendirici kullanın ve hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş yaşlanma önleyici kremleri tercih edin.

10. YAŞLANMA KARŞITI CİLT BAKIM KÜRÜNÜZÜ GELİŞTİRİN

Cilt bakımı, kişiye özel günlük cilt bakımı rutiniyle başlar. Mevcut cilt bakımı rutininiz, yıllardır kullandığınız aynı ürünleri veya televizyon ve dergilerden en son trendleri takip edip en sevdiğiniz ünlülerin kullandıkları ürünleri içeriyorsa, cilt bakımı zamanınız gelmiş olabilir; cilt bakım rutininizi yenileyin. Bu yöntemler, işe yarayan ve cildinizin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir cilt bakım rutini geliştirmek için her zaman en iyisi değildir.

Cilt iltihabını azaltmak için çuha çiçeği yağı, vitaminleri ve nemlendirici özellikleri için hindistancevizi yağı veya cildinizi onarmaya yardımcı olacak E vitamini içeriği için badem yağı da dahil olmak üzere yüz yağlarını en yakın arkadaşınız yapın.

Tüm bunların yanında genel cilt bakımınızı yapmanız da çok önemlidir. Yaşınız ve cilt tipiniz ne olursa olsun, herkesin bazı temel cilt bakım maddelerine ihtiyacı vardır. Bu bileşenleri özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve isterseniz başka ürünler ekleyebilirsiniz, ancak bunlar herkesin günlük olarak kullanması gereken üç temel unsurdur.

Temizleyici: Cilt tipinize göre formüle edilmiş nazik bir temizleyiciyle yüzünüzü günde iki kez yıkamak, gün boyunca yüzünüzde oluşan kir, yağ, makyaj, çevresel kirlilikler ve ölü cilt hücrelerini giderir. En iyi sonuç için yüzünüzü hem sabah hem de yatmadan hemen önce temizleyin.

Nemlendirici: Temizledikten sonra, cildin doğal koruyucu bariyerinin düzgün çalışmasını ve cildin yumuşak ve pürüzsüz hissetmesini sağlamak için bir yüz nemlendirici uygulayın. Gündüzleri daha hafif, geceleri ekstra nemlendirme için daha ağır bir nemlendirici kullanmak isteyebilir veya cilt tipinize özel bir formül bulabilirsiniz.

Güneş kremi: Birçok nemlendiricinin içinde güneş kremi vardır, ancak nemlendiricinizin içinde güneş kremi yoksa, bazılarını ayrı olarak uygulamanız gerekir. Hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen geniş spektrumlu güneş kremi aldığınızdan emin olun. Kış aylarında en az bir SPF 15 ve yazın veya doğrudan güneş ışığı altında diğer aktiviteler yaparken SPF 30 kullanın. Gün boyunca, özellikle terlerseniz veya ıslanırsanız, güneş kremini gerektiği kadar tekrar uygulayın. Güneş kremi hem cilt kanserlerine hem de kozmetik güneş hasarına karşı korunmaya yardımcı olacaktır.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN EVDE YAPABİLECEĞİNİZ 5 TARİF

Avokado

Neye iyi gelir: Kuru Cilt / Kolajen Büyüme

Neden işe yarıyor: Avokado, yumuşaklığı artıran ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olan cildi besleyen E vitamini içerir.

Nasıl kullanılır: Olgun bir avokadoyu cildiniz için nemlendirici bir maskeye dönüştürmek kolaydır. Bir kasede ezin, biraz çiğ bal ekleyin ve karışımı yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve bir havluyla kurulayın. (Avokado alerjiniz varsa kullanmayın.)

Çay Ağacı Yağı

Neye iyi gelir: Akne

Neden işe yarıyor: Çay ağacı yağının antimikrobiyal ve antienflamatuvar özellikleri vardır ve hafif veya orta derecede sivilceniz varsa sivilcelerin azalmasına yardımcı olduğu iyi bilinmektedir. Araştırmalar, seboreik dermatiti de iyileştirebileceğini ve yara iyileşmesini hızlandırdığını gösteriyor.

Nasıl kullanılır: Lekeleri kurutmak için bir pamuk topunun üzerine birkaç damla seyreltilmiş çay ağacı esansiyel yağı koyun ve etkilenen bölgeye sürün. Gerektiği kadar tekrar uygulayın.

Siyah, Yeşil ve Beyaz Çay

Ne olarak kullanılır: Toner

Neden işe yarıyor: Siyah çay yaprağı genellikle yeşil çaydan çok daha yüksek kafein içeriğine sahiptir, bu nedenle etkili bir antibakteriyeldir. Aynı zamanda cilt kızarıklığı ve şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur ve güneşin zarar görmesini engeller. Cilt rutininizin bir parçası olarak düzenli olarak uyguladığınızda sivilceyle mücadele etmeye yardımcı olabilir.

Yeşil ve beyaz çay (genç yapraklar), cildi canlandıran, ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltan tanenler ve cildi aydınlatmak için kateşinler olarak bilinen anti-inflamatuar bileşikler içerir. Yeşil çay, serbest radikalleri nötralize etmek ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için antioksidan görevi gören polifenoller olarak bilinen yüksek miktarda doğal olarak oluşan bileşiklere sahiptir.

Nasıl kullanılır: 2 yemek kaşığı demlendirilmiş ve soğutulmuş siyah, yeşil veya beyaz çayı 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı ile karıştırın. Yüzünüze uygulayın. İki ila üç dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

Karahindiba

Neye iyi gelir: Detoks, Egzama ve Sedef hastalığı

Neden işe yarıyor: Asteraceae (papatya) ailesinin bir üyesi olan karahindiba, yaşlanmayla ilişkili serbest radikal hasarını nötralize eden A ve C vitaminleri antioksidanları içerir. Karahindiba, mikrop öldürücü ve mantar öldürücü özelliklere sahiptir ve karahindiba kökü egzama ve sedef hastalığını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Nasıl kullanılır: Çeyrek fincan temizlenmiş karahindiba çiçeği yapraklarının üzerine kaynar su dökün, beş dakika bekletin, süzün ve için. Hazır çay da kullanabilirsiniz. Aynı ailedeki bitkilere (yakupotu, papatya, kadife çiçeği ve ayçiçeği) alerjiniz varsa veya hamileyseniz veya antiasit veya kan sulandırıcı kullanıyorsanız, önce sağlık uzmanınıza danışın.

Papaya

Neye iyi gelir: Cildi Beslemek / Eksfoliye Etmek

Neden işe yarıyor: Papaya, besleyici ve koruyucu olan A, C ve E vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca doğal bir enzim olan papain ve cildin tonunu, dokusunu ve görünümünü iyileştiren alfa-hidroksi asit içerir. Papaya, cildi nemlendirir ve ince çizgiler, kırışıklıklar ve hiperpigmentasyon gibi yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Nasıl kullanılır: Daha yeşil, daha az olgun papayaları seçin, çünkü daha yüksek miktarda papain içerirler. Papaya derisinin iç kısmıyla yüzünüze iki ila üç dakika nazikçe masaj yapın ve soğuk suyla durulayın. Hassas bir cildiniz varsa, olgunlaşmış papayaları seçin çünkü iltihaplanma reaksiyonunu tetikleme olasılıkları daha düşüktür.