Daha güçlü bağışıklık için en iyi 5 çay

Daha güçlü bağışıklık için en iyi 5 çay

Antioksidanlar açısından zengin çayları düzenli olarak tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir ve çeşitli hastalıklarla daha kolay mücadele edebilirsiniz.

Bir fincan sıcak çayda inanılmaz rahatlatıcı şeyler bulabilirsiniz. Çay içmenin sinirleri yatıştırması ve rahatlık sağlamasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı vardır.

Vücudunuz sürekli olarak metabolizmanın yan ürünleri olan serbest radikallerle savaşır. Normal şartlar altında vücudunuz bu serbest radikalleri tolere edebilir, ancak yaşlanma, beslenme alışkanlıkları, sigara ve bazı çevresel faktörler bağışıklık sisteminizi etkileyebilir.

Zamanla bu serbest radikaller, hücrelerinize zarar veren, onları daha az verimli hale getiren, kronik hastalık ve erken yaşlanma riskini artıran oksidatif strese neden olabilir.

Çeşitli çaylardaki antioksidanlar, özellikle polifenoller serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bitkisel bileşiklerdir. Bol miktarda antioksidan almak sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına da yardımcı olur.

Çayda bulunan antioksidanların türleri ve konsantrasyonları, çayın çeşidine ve çayın yetiştirilme ve işlenme şekline bağlı olarak değişir. Bir çay aşığıysanız ve hangi çayların bağışıklık sisteminizi geliştirmeye yardımcı olabileceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki beş favorimize göz atın.

MATCHA ÇAYI

Matcha, Japon kültürünün bir parçası olan ancak dünya çapında popülerlik kazanmış bir yeşil çay türüdür. Yeşil çay ve matcha arasındaki fark, yeşil çay bitkisinin hasattan birkaç hafta önce güneş ışığından uzakta yetiştirildiği yetiştirme ve işlemede yatmaktadır. Yapraklar ve saplar temizlenir ve çay yaprakları toz haline getirilir.

Matcha'nın antioksidanlar, özellikle de bir polifenol türü olan kateşinler açısından zengin olduğu bilinmektedir. Matcha'da bulunan belirli kateşin türleri, diğer bazı yeşil çaylardan 137 kat daha yüksektir.

Kateşinler çayda bulunan bir maddedir ve serbest radikallerle savaşarak iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu hücre hasarını minimumda tutmak, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Matcha çayı toz olduğu için çay yaprağının bütün besinlerini tüketmiş olursunuz. Bu nedenle, mevcut kafein miktarı da bir fincan sade yeşil çaydan önemli ölçüde daha yüksek olacaktır. Ayrıca, sağlık yararlarından yararlanmak için yalnızca az miktarda matcha tozuna ihtiyacınız olacak.

Tüm çaylar arasında matcha çayı muhtemelen en çok yönlü olanıdır. Bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı matcha tozunu sıcak suya ekleyerek kolayca bir fincan matcha çayı hazırlayabilir veya buz ilavesiyle soğutulmuş bir içeceğin tadını çıkarabilirsiniz. Farklı bir tat için matcha latte hazırlayabilir, çayınıza sütün yanı sıra damak tadınıza göre çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz.

BEYAZ ÇAY

Kafein tüketimini daha düşük bir seviyede tutmak istiyorsanız, beyaz çaylar harika alternatiflerdir.

Aslen Çin ve Hindistan'dan gelen beyaz çay, esasında yeşil çaydır, ancak yapraklar gençken ve tomurcuklar ince beyaz tüylerle kaplıyken hasat edilir. Beyaz çay, çay türleri arasında en az işlenen türdür. Oksidasyon, çay yapraklarının rengini ve tadını koyulaştırabileceğinden, oksidasyonu minimumda tutmak için hasattan kısa bir süre sonra güneşte kurutulur.

Yeşil çay ve matcha çayı ile karşılaştırıldığında, beyaz çay genellikle yüzde 15 daha az kafein içerir ve çeşidine bağlı olarak, sanki bahçeden taze toplanmış gibi hassas ve hafif bir tat sunar.

Minimum düzeyde işlendiğinden, kateşinler gibi antioksidan bileşikleri yüksek oranda içerirler. Çalışmalar, beyaz çayda bulunan yüksek konsantrasyondaki antioksidanların, hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak kanserin önlenmesinde rol oynayabileceğini göstermiştir.

GOJİ BERRY ÇAYI

Kafeinsiz çay arıyorsanız, en iyi seçeneklerden biri kesinlikle goji berry çayıdır. Goji berry çayı tam anlamıyla gerçek çay değildir, ancak rengi çayın rengini andırdığı için çay olarak adlandırılır (kuru ot ve meyvelerden yapılan diğer sıcak içecekler gibi).

Bu küçük kırmızı meyveler, bağışıklığı artırabilen ve kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilen birçok iyileştirici ve antioksidan özelliğe sahiptir.

Goji meyvelerini en güçlü çaylardan biri yapan şey, bol miktarda A vitamininden gelir. Her 5 yemek kaşığı (28 gram) kuru goji berry, günde ihtiyacınız olan A vitamini miktarının üç katını içerir. A vitamini ağız, mide, bağırsak ve akciğerlerdeki deri ve dokuları sağlıklı tutarak bağışıklık sistemini düzenlemede ve vücudu enfeksiyonlardan korumada önemli rol oynar.

Çayı yapmak için kullanacağınız 5 yemek kaşığının tamamını yemediğiniz sürece, goji berry çayından önerilen günlük A vitamini alımını aşmanız olası değildir.

Bu sağlıklı ve lezzetli çayı yapmak için sıcak suya 1 ila 2 çay kaşığı kuru goji berry ekleyip 10 ila 15 dakika demlenmesini beklemek yeterlidir. İster sade olarak içebilir, isterseniz zevkinize göre tatlandırabilirsiniz. Genellikle bir dilim zencefille birlikte harika bir tat verir.

EBEGÜMECİ ÇAYI (HİBİSKUS)

Bağışıklık güçlendirici özellikler de sağlayan ekşi tadı olan bir çay mı arıyorsunuz? Hibiskus çayını denemek isteyebilirsiniz.

Hibiskus çayı, kurutulmuş ebegümeci çiçek yapraklarının karışımıdır. Çiçekler çeşitli renklerde bulunur. Zengin antioksidan içeriği, antosiyaninler, bitkiye kırmızı, mavi ve mor bir renk verir. Antosiyaninler, hücre zarlarını güçlendirerek hücreleri, dokuları ve organları koruyabilir ve serbest radikallere karşı duyarlı hale getirir.

Hibiskus çayı, çay tozu olarak, çay poşetlerinde veya diğer malzemelerle birlikte çay karışımının bir parçası olarak satılmaktadır. Bir fincan çayın tadını çıkarmak için beş dakika bekletin, süzün ve tatlılığını kendinize göre ayarlayın.

ZERDEÇAL ÇAYI

Zerdeçal baharat olarak kullanılır ancak zerdeçal kökünden elde edilen toz suya eklendiğinde çay olarak da tüketilebilir.

Zerdeçal, en çok ona ayırt edici bir turuncu-sarı renk veren aktif bileşen olan kurkumin ile bilinir. Kurkumin bileiğinin bağışıklık sistemi hücrelerinin ve kansere neden olan hücrelerin büyümesini düzenleyerek, vücuttaki iltihabı azaltarak bağışıklık sistemini desteklediğine inanılmaktadır. Artrit ve diğer iltihaplı hastalıklara sahip kişiler için faydalı olabileceği bilinmektedir.

Ayrıca antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu söylenir ve geleneksel olarak bazı kültürlerde soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmek için kullanılır.

Zerdeçal çayı yapmak için fazla bir şeye ihtiyacınız yoktur. 2 bardak suya yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin ve suyu kaynatın. Sonra ısıyı azaltın ve 5 ila 10 dakika kaynatın. Ayrıca daha ekşi bir tat elde etmek için öğütülmüş tarçın veya bir veya iki dilim limon ekleyerek çayınızı renklendirebilirsiniz.