Daha güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarı: Uyku

Daha güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarı: Uyku

İyi bir gece uykusunun bağışıklık sistemine etkilerini, ideal uyku süresini ve uykusuzluğun üstesinden gelmek için yapılabilecekleri listeledik.

Uykunun bağışıklık sisteminin işlevi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Araştırmalara göre, az miktarda uyku kaybı bile, doğal öldürücü (NK) hücreler olarak bilinen önemli bağışıklık hücrelerini yüzde 72'ye kadar azaltabilir.

Düzenli olarak iyi uyumak, bağışıklık sisteminize aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar:

- Bağışıklık hücrelerinin patojenlere bağlanmalarına yardımcı olur

- Aşıların etkinliğini artırır

- T hücrelerinin lenf düğümlerine yeniden dağıtılmasının sağlanması (bakterileri ve virüsleri enfeksiyona neden olmadan önce yakalayan küçük bezler)

- Sağlıklı seviyelerde beyaz kan hücresi üretimi

Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin süper kahramanları olarak kabul edilir. Beyaz kan hücreleri, hastalığa neden olan organizmaları arar ve onları yok eder. İki ana beyaz kan hücresi türü vardır, B hücreleri ve T hücreleri. B hücreleri, patojenleri tanımlar ve yabancı istilacılara kilitlenen antikorlar üretir. T hücreleri ise, B hücreleri tarafından tanımlanan zararlı mikropları yok eder.

UYKUSUZLUĞUN ETKİLERİ

Güçlü bir bağışıklık sistemi için faydalı uyku nasıl gerekliyse, kronik uyku yoksunluğu (sürekli uyku eksikliği) bağışıklık tepkinizi zayıflatabilir. Farklı uyku düzenlerine sahip 11 tek yumurta ikizinden alınan kan örneklerinin değerlendirildiği bir araştırmada, kronik kısa uykunun, patojenlerle savaşan beyaz kan hücrelerini salgılayan mekanizmaları kapattığı tespit edildi.

Araştırmalar, ara sıra meydana gelen bir uyku kaybının bile bağışıklık sisteminize zarar verebileceğini göstermiştir. Araştırmalar, kısa süreli uyku yoksunluğunun bağışıklık sistemini tıpkı stres gibi olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Bu bağışıklık değişiklikleri sizi yalnızca soğuk algınlığı veya gribe karşı daha savunmasız bırakmakla kalmaz, daha ciddi sorunlara da zemin hazırlayabilir. Çalışmalar, zayıf uykunun kalp hastalığı riskini artırdığını göstermektedir. Araştırmalar, zayıf uyku ile tip 2 diyabette rol oynayan önemli bir faktör olan insülin direnci arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Kronik uyku yoksunluğu veya uyku bozukluğu, bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı geliştirme riskini bile artırabilir.

Ayrıca araştırmalara göre, rutin olarak gece başına yedi saatten az uyumak, aşıları önemli ölçüde daha az etkili hale getirebilir.

UYKU APNESİNİN ETKİLERİ

Uykusuzluğa ek olarak, obstrüktif uyku apnesi de bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yolunun tekrar tekrar tıkandığı, akciğerlere hava akışını azalttığı veya durdurduğu bir durumdur.

Araştırmalar, uyku apnesinin neden olduğu bölünmüş uykunun vücuttaki T hücrelerinin sayısını azalttığını, iltihabı tetiklediğini ve bağışıklık sistemi işlevini baskıladığını gösteriyor. Zamanla, bu değişiklikler sadece hastaları enfeksiyona karşı savunmasız hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler hastalık ve metabolik bozuklukların yanı sıra diğer organların zarar görme riskini de artırabilir.

Uyku apnesi sadece yetişkinleri etkilemez. Özellikle bademcik ve geniz eti olan çocuklarda da görülebilir ve bağışıklık tepkilerini olumsuz etkiler.

KAÇ SAAT UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?

Sağlıklı bir bağışıklık tepkisi için ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanlara göre, yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. 65 yaşın üzerindeki kişilerin 7 ila 8 saate ihtiyacı vardır.

Yeterince uyumak önemli olsa da, önemli olan aldığınız uykunun kalitesidir. Kalitesiz uyku, yeterince uyumamak kadar zararlı olabilir. Gürültü, stres, ağrı, tütün dumanına maruz kalma, yatmadan önce alkol kullanımı veya uykudan kısa bir süre önce yorucu egzersiz, yetersiz uykuya neden olabilir.

KENDİNİZİ UYKUYA HAZIRLAYIN

Rutin olarak iyi bir gece uykusuna ihtiyacınız varsa, uyku hijyeninize odaklanmanın zamanı gelmiş demektir. Uyku hijyeni, sağlıklı uyku alışkanlıklarını benimsemek için kullanılan teknik bir terimdir. Başlamak için en iyi yerlerden biri, hafif esneme veya sıcak bir banyo gibi rahatlatıcı aktiviteler içeren bir uyku vakti rutinidir. Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlamak da önemlidir.

Uykunuz hala düzene girmiyorsa, melatonin takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Melatonini uykuyu tetikleyen birkaç alışkanlıkla birleştirmek uyku kalitenizi ve dolayısıyla bağışıklığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Uyku, bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamada kritik bir rol oynar. Araştırmalar, gece başına 7 saatten az uyumanın, hücresel düzeyde bağışıklık tepkinize müdahale edebileceğini bulmuştur. Rutin olarak 7 ila 9 saatlik yüksek kaliteli uyku, T hücrelerini geliştirebilir, enfeksiyonla savaşan sitokinlerin üretimini artırabilir ve iltihaplanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Bu faydalar yalnızca soğuk algınlığı veya gribe karşı koruma sağlamaz, aynı zamanda kalp hastalığı veya tip 2 diyabet gibi daha ciddi sağlık sorunları riskini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Uyku apnesi veya diğer tıbbi durumların uyku problemlerinizin temelinde yattığından şüpheleniyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım alın.