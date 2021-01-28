Daha iyi bir gece uykusu için 5 temel besin

Daha iyi bir gece uykusu için 5 temel besin

Dinlendirici bir gece uykusunun genel sağlık ve bağışıklık için anahtar olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, daha iyi ve uzun bir gece uykusu için 5 temel besini sıraladı.

Her gece dinlendirici bir gece uykusu almakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre birçok kişi önerilen gecelik 7-9 saatten daha az uyuyor. Uykusuzluk genellikle sağlık, yaşlanma ve stres gibi çeşitli nedenlerle bağlantılıdır ancak yedikleriniz de uyku kalitenizi büyük ölçüde etkiler.

Araştırmalar, ne yediğinizin geceleri nasıl uyuduğunuzu etkilediğini gösteriyor. Diyetinizdeki besinler, uyku süresi ve kalitesi konusunda rol oynuyor. Araştırmalar uyku süresinin demir, çinko ve magnezyum seviyeleri ile pozitif olarak bağlantılı olduğunu gösterirken, bakır, potasyum ve B12 vitamini seviyeleri ile negatif ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

İşte İyi bir gece uykusu için tüketilmesi gereken 5 temel besin öğesi.

DEMİR

Araştırmalar, demir eksikliğinin uyku bozuklukları ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Birçok çalışma, uyku bozukluğu olan hastalar için demir araştırması ve takviyesinin dikkate alınması gerektiğini öne sürüyor. Demir eksikliği ayrıca uyku sorunlarına yol açabilen huzursuz bacak sendromunun altında yatan bir neden olarak öne çıkıyor.

Demir içeriği yüksek yiyecekler arasında ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru üzüm ve kayısı gibi kuru meyveler, fasulye, bezelye, yumurta, kuru baklagiller, karaciğer, kırmızı et ve kümes hayvanları bulunuyor.

ÇİNKO

Çinko, demirden sonra insan vücudunda en çok bulunan ikinci mineraldir. Araştırmalar çinkonun uykunun düzenlenmesinde rol oynadığını ve çinko eksikliğinin zayıf uykuya neden olabileceğini gösteriyor.

Çinkonun en önemli besin kaynakları arasında hindi, kuzu eti, yer fıstığı, dana karaciğeri, ıspanaki mantar, sarımsak, tam tahıllar, fasulye ve kuru yemişler bulunuyor.

TRİPTOFAN

Çeşitli yiyeceklerde bulunan triptofan, ihtiyaç duyduğunuz kadar dinlenmenize yardımcı olabilecek temel bir amino asittir. Araştırmalar, triptofanın uyku verimliliğini ve dinç uyanmayı geliştirdiğini gösteriyor.

Yatmadan 45 dakika önce vücuda giren triptofan uykuya dalma süresini azaltır. Hızlıca uykuya dalmak istiyorsanız yatmadan bir saat önce şu yiyeceklerden bir veya daha fazlasını tüketmeyi deneyin: Çikolata, yulaf, peynir, kuru yemiş ve yağlı tohumlar, ekmek, muz ve elma gibi meyveler, yumurta, badem, hindi, tavuk, soya, süt ve süt ürünleri. Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, sadece tatlı bir atıştırmalık değil aynı zamanda beyin sağlığı için de harika bir besindir.

MAGNEZYUM

Magnezyum, sinir sistemine ve beyne sinyaller gönderen nörotransmiterleri düzenleyerek vücudun ve beynin gevşemesine yardımcı olur. Aynı zamanda uyku-uyanıklık döngülerini yönetmekten sorumlu bir hormon olan melatonini de düzenler. Araştırmalar, kısa uykunun düşük magnezyum seviyeleri de dahil olmak üzere besin eksiklikleri ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Magnezyum içeriği en yüksek yiyecekler arasında fındık, badem, kaju, soya, keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, deniz ürünleri, hindistan cevizi ve baklagiller bulunuyor. Magnezyum ve protein açısından zengin olan kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar her öğün için mükemmeldir.

B6 VİTAMİNİ

Geceleri rüya görmek istiyorsanız, B6 vitamini en iyi seçeneğiniz olabilir. Piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini, genel sağlığınız için oldukça önemlidir. Araştırmalar, yatmadan önce B6 vitamini içeren yiyecekler yemenin dinlendirici bir uykuya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

B6 vitamini açısından zengin yiyecekler arasında avokado, nohut, ıspanak, bezelye, süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et, yumurta, havuç, karnabahar, deniz ürünleri ve tahıllar bulunuyor. Rüya gibi bir gece için besleyici güç merkezleriyle dolu bir avokado veya mercimek çorbası deneyin.