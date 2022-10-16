Daha iyi kan dolaşımı için içebileceğiniz 4 bitki çayı

Daha iyi kan dolaşımı için içebileceğiniz 4 bitki çayı

Elleriniz ve ayaklarınız sürekli üşüyor ve onları ısıtamıyor musunuz? İşte doğru kan dolaşımı ve normal kalp kan akışı sağlayan 4 bitki çayı tarifi ve sağlıklı kan dolaşımı için ipuçları...

Zayıf kan dolaşımına çoğunlukla sigara içmek ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıkları neden olur. Sağlıksız beslenme ile birlikte hareket eksikliği obeziteye neden olur ve sıklıkla dolaşım bozukluklarına yol açar. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon ve kolesterol, dolaşımın bozulmasının başlıca nedenleri arasındadır.

Zamanında tedavi olabilmek için belirtilere dikkat etmek gerekir. Belirtileri zamanında fark ederek sağlık durumu bozulmadan kan akışını iyileştirebilirsiniz.

Yetersiz dolaşımın en yaygın belirtileri şunlardır:

- Soğuk ayaklar ve ayak parmakları,

- Uzuvların karıncalanması veya sürekli uyuşması,

- Yorgunluk,

- İştah kaybı,

- Varisli damarlar,

- Kırılgan saç ve tırnaklar,

- Sık baş dönmesi,

- Ciltte lekeler veya renk değişikliği,

- Ödem.

Sağlıklı beslenmenin ve daha fazla hareket etmenin yanı sıra, düzenli çay tüketimi ile dolaşımı doğal olarak canlandırabilirsiniz.

İşte sağlıklı kan akışını sağlayan ve dolaşımı iyileştiren 4 bitki çayı.

Beyaz söğüt kabuğu çayı

Beyaz söğüt kabuğu, kan akışını iyileştiren güçlü antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) özelliklere sahiptir. Söğütün en popüler bileşeni, vücutta daha çok doğal aspirin olarak bilinen salisilik aside dönüşen salisindir. Kan sulandırıcı etki gösterir.

Beyaz söğüt kabuğunun sürekli tüketimi kanın pıhtılaşma riskini azaltabilir.

Beyaz söğüt kabuğu çayı tarifi:

- 250 ml sıcak suya bir yemek kaşığı beyaz söğüt kabuğu koyun.

- 5 dakika kaynatın ve ardından ocaktan alın.

- 10 dakika üzeri kapalı olarak bekletin.

- Bir bardağa süzün ve isteğinize göre bal ile tatlandırın.

- Günde 2 kez için.

Sarımsak çayı

Düzenli sarımsak kullanımı tansiyonu ve kolesterol seviyelerini dengeler. Kan damarlarını genişletme ve vücuttaki nitrik oksit üretimini artırma yeteneği ile bilinen sarımsak, antiviral, iltihap önleyici ve mantar önleyici özellikler de dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahiptir.

Çalışmalar, bir hafta boyunca sarımsak çayı tüketen kişilerin bacak kaslarındaki dolaşımın artması ile rahatlama hissettiklerini göstermektedir.

Sarımsak çayı tarifi:

- Bir diş sarımsağı ezin ve bir bardak kaynamış suya koyun.

- 5 dakika üzeri kapalı bırakın.

- Süzün.

- Günde 2-3 kez için.

Zencefil çayı

Zencefil kökü dolaşım için doğal bir ilaçtır. İltihap önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir, bu da onu artrit ve zayıf dolaşımı olan kişiler için doğal bir ilaç haline getirir. Damarlarda pıhtı oluşumunu da engeller.

Yüksek tansiyonu düşürmek için yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Zencefil kan akışını uyardığı için dolaşım sistemini de iyileştirir.

Zencefil çayı tarifi:

- 250 ml kaynamış suya bir halka taze zencefil koyun.

- 3-5 dakika kaynatın, sonra ocaktan alın.

- 5-10 dakika üzeri kapalı olarak bekletin.

- Süzün ve isteğinize göre taze limon suyu ekleyin.

- Günde 2-3 kez için.

Zeytin yaprağı çayı

Zeytin yaprağı antioksidanlar açısından zengindir ve kalp ve kan dolaşımı sağlığı için çok faydalıdır. Tansiyonu düşürmede, damar genişlemesini ve kalsiyum kanal blokerlerini iyileştirmede etkilidirler. Araştırmalar, zeytin yaprağı ekstraktının kolesterol ve kan şekerini kontrol ettiğini göstermiştir.

Araştırmalara göre, zeytin yaprağı ekstresi artritin tedavisinde ve önlenmesinde iyi bir etkiye sahiptir. Bu, kan damarlarının daralmasını önleyebileceği anlamına gelir.

Zeytin yaprağı çayı tarifi:

- 15 adet kuru zeytin yaprağını 250 ml kaynar suya koyun.

- 3 dakika kaynatın, ardından ocaktan alın.

- 10 dakika üzeri kapalı olarak bekletin.

- Çayı süzün ve isteğinize göre bal veya limon ekleyin.

- Günde 2 kez için.

Dolaşımı iyileştiren en iyi besinler

Zencefilin yanı sıra tarçın, kırmızı biber, zerdeçal, turp, kimyon ve kakule gibi dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan diğer besinleri de diyetinize ekleyebilirsiniz.

Zerdeçal, damarları genişletmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur ve içeriğinde bulunan aktif bileşen kurkumin, kan trombositlerinin pıhtılaşmasını önlemede etkili ve faydalıdır.

Acı biber metabolizmayı hızlandırır, kalp sağlığını destekler, atardamarları ve damarları güçlendirir ve sağlıklı dolaşım için harikadır. İçeriğinde bulunan bileşik kapsaisin, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve atardamarlarda plak birikimini önler.

Tarçın, kan akışını uyaran bir baharattır. Araştırmalar, damarları gevşeterek tansiyonu etkili bir şekilde düşürebildiğini, böylece dolaşımı iyileştirdiğini ve kalbi sağlıklı tuttuğunu gösteriyor.

Soğan da kalp sağlığına fayda sağlayan mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Kan akışı güçlendirerek damarların genişlemesine yardımcı olur ve dolaşımı iyileştirir.

Ayrıca damarları gevşeten ve kas dokusuna kan akışını artıran pancar da tüketilebilir.