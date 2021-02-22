Daha iyi uyumanıza yardımcı olabilecek 12 besin

Sinir sistemini sakinleştirmeye ve melatonin hormonunun üretimini düzenlemeye yardımcı olan magnezyum oranı yüksek besinlerle uyku kalitenizi artırabilmeniz mümkün.

Kaliteli bir uyku almak, kemiklerinizi güçlü tutmak ve daha mutlu hissetmek istiyorsanız, diyetinizde yeterli magnezyum olduğundan emin olun.

Pek çok faydasının yanı sıra magnezyum, iyi uykuyu desteklemeye yardımcı iki ana faktör olan sinir sistemini sakinleştirmeye ve melatonin hormonunun üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Toplumda başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin yeterli magnezyum alamadığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre 19 ila 30 yaşları arasında hedef, günde 310 miligram magnezyumdur.

Siz de günlük magnezyum dozunuzu almıyorsanız, endişelenmeyin. Biraz çabayla, bu hedef miktara ulaşmak için yeterli magnezyum tüketebilir ve karşılığında mineralin sunduğu tüm faydalardan yararlanabilirsiniz. İşte daha iyi uyumanıza yardımcı olabilecek magnezyum açısından zengin 12 besin.

CEVİZ

Ceviz, porsiyon başına (yaklaşık 30 gr) 44 miligram magnezyum içerir ve bu da onları bu önemli mineral için bitki bazlı harika bir kaynak yapar. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve lif bakımından da zengindirler ve araştırmalar, cevizleri diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmenin bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Depresif belirtilerden muzdaripseniz, ceviz yemek o konuda da size yardımcı olabilir. 25 binden fazla kişinin değerlendirildiği bir çalışmada, özellikle ceviz yiyenlerde, yemeyenlere göre depresyon oranları önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlemlendi.

SOMON

Somon, kalp dostu omega-3 bakımından zengindir ve mükemmel bir protein kaynağıdır ve somon aynı zamanda küçük bir magnezyum takviyesi ile birlikte gelir. Somonuzu seçerken en güvenli ve en kaliteli seçenekleri tercih edin. Sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş somon balıklarını tüketin.

PORTAKAL SUYU

Sabah bir bardak portakal suyu içmek, sağlıklı bir C vitamini ve folat ile birlikte size 27 miligram magnezyum verecektir . Ayrıca, yüzde 100 doğal sıkma portakal suyu ilave şeker içermez.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Bir porsiyon (yaklaşık 30 gr) kabak çekirdeği 74 miligram magnezyum içerir, bu da onları biraz dinlendirici bir uyku çekmenize yardımcı olacak mükemmel bir uyku öncesi atıştırmalığı yapar.

MERCİMEK

Bir fincan kadar mercimek, 72 miligram magnezyum içerir. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olacak sağlıklı bir yemek için onları çorbalarınıza, salatalarınıza ve hatta smoothielerinize ekleyin.

ISPANAK

Bir fincan kadar ıspanak, 150 miligramdan fazla magnezyum sağlar ve ıspanak, makarnalardan salatalara ve tatlılalara kadar tüm tariflerde kullanabileceğiniz çok yönlü harika bir bitkidir.

BİTTER ÇİKOLATA

Canınız çikolata çektiğinde bu, vücudunuzun magnezyuma ihtiyacınız olduğunu söyleme yolu bu olabilir. 30 gram kadar bitter çikolata 65 miligram magnezyum içerdiğinden, bir parça bitter çikolata, tatlı isteklerinizi tatmin ederken ruh hali değişimlerini önlemeye yardımcı olabilir.

SÜT

Kemik sağlığı faydaları için sütün faydalarını biliyor olabilirsiniz, ancak kemiklerinizi güçlü tutmaya yardımcı olan sadece sütteki kalsiyum değildir. Süt aynı zamanda doğal bir magnezyum kaynağıdır ve magnezyum, osteoporoz gelişme riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

PATATES

Fırında patates dilimlerinin tadını çıkarırken, kendinize sağlıklı bir magnezyum dozu da vermiş olursunuz. Patateslerinizi kabuğu üzerindeyken pişirdiğinizden ve yediğinizden emin olun, çünkü en çok magnezyum alacağınız yer orasıdır.

AVOKADO

Tost, salata ve neredeyse tüm tariflerde kullanılab ilen bu sevilen meyve, magnezyum içeren nadir meyvelerden biridir. Yarım avokado 22 miligram magnezyum içerir.

KARABUĞDAY

Karabuğday en iyi magnezyum kaynaklarından biridir ve aynı zamanda antioksidan, lif ve protein ile doludur. Karabuğday, çok yönlülüğü ile birçok tarifte kullanılabilir.

YER FISTIĞI

Sadece 30 gr kadar yer fıstığı 48 miligram magnezyum içerir ve hareket halindeyken günlük dozunuzu almanıza yardımcı olmanın basit bir yoludur. Doyurucu ve besin açısından zengin bir atıştırmalık için bir avuç fıstığı bir parça meyveyle eşleştirin.