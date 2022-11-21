Daha ötesi yok: Maca tozu nedir, faydaları nelerdir? Doktor yüzü unutturan besin!

Aktar raflarının yeni çok satanı Maca tozu, yüzyıllardır şifa olarak tüketiliyor. Peki Maca tozu nedir, ne işe yarar? Maca tozu nasıl kullanılır? Maca tozunun faydaları...

Peru ginsengi olarak bilinan "Maca tozu", son dönemlerde ülkemizde de popülerleşti. And dağlarında yetişen Maca kökü, toz haline getirilerek tüketiliyor.

Matcha ile sıklıkla karıştırılan Maca tozu, tamamen birbirinden farklı besinlerdir.

7 yıl raf ömrü bulunan ve şifa kaynağı olarak tüketilen Maca tozu hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Maca tozu, hormonları dengelemek, libido ve doğurganlığı artırmak, kaygıyı azaltmak, zihinsel berraklığı artırmak ve dayanıklılığı ve gücü artırmak gibi sebeplerle yüzyıllardır kullanılıyor.

Peki Maca tozu nedir, ne işe yarar? Maca tozu faydaları nelerdir? Maca tozu zararlı mı? Maca tozu nasıl tüketilir? İşte tüm merak edilenler...

Maca kökü nedir

Peru kökenli olan bitkiler arasındaki Maca, And Dağları’nın yüksek bölgelerinde yetişen adaptojenik bir kök bitkidir.

Peru’lu savaşçıların besini olarak bilinen Maca kökü, kaliteli karbonhidratlar, protein, sağlıklı yağlar ve liflerle doludur.

Demir, potasyum, magnezyum ve bakır içeren maca kökü tozu diğer tüm adaptojen bitkiler gibi vücudunuzun daha dayanıklı hale gelebilmesine yardımcı olur.

Maca tozu faydaları nelerdir

Maca bitkisi doğal afrodizyak etkisi yaparak cinsel performansı artırır ve sperm kalitesini artırdığı belirlenmiştir.

Menopoz belirtilerini düzeltmeye yardımcı olur.

Kadınlarda, uykusuzluk, kuruluk değişken ruh hali ve sinirlilik gibi semptomları hafifletmektedir.

Osteoporoz gibi kemik sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Menopoz dönemindeki depresyon belirtilerini ve anksiyete azaltarak zihinsel ve ruh halini düzeltmektedir.

Enerji verir, dayanıklığı artırır, yorgunluk ve halsizliği giderir, vücudun denge bulmasını sağlar.

Vücut geliştirici sporcular arasında tercih edilen maca kökü, kas kazanmanıza ve enerjinizi artırmanıza yardımcı olur.

Karbonhidrat, protein, mineraller, selenyum, kalsiyum, magnezyum, linolenik asit, palmitik asit, oleik asit, steroller ve polisakkaritler içeriyor.

Güneşten gelen ultraviyole ışınlarından cildinizi korumaya yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını artırmaya yönelik destekleyicidir.

Bellek bozukluklarını düzeltir ve iyileştirmeye destek olur.

Prostat ve prostat kanserlerine karşı korumada destekleyicidir.

Maca tozu nasıl tüketilir?

Maca kökü tozunu smoothie, kahve, taze sıkılmış meyve sebzeler, yoğurt ve süt çeşitlerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dondurma, ev yapımı hamur işleri, çiğ ve pişirilerek hazırlanmış özel atıştırmalık tariflerinde de değerlendirebilirsiniz.