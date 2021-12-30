Daha sağlıklı tiroid için uzak durulması gereken 7 gıda

Daha sağlıklı tiroid için uzak durulması gereken 7 gıda

Bazı gıdalar tiroid fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığın belirtilerini kötüleştirebilir. İşte tiroid hastalığı olanların sınırlaması gereken gıdalar.

Kadınlar giderek daha fazla tiroid sağlığı sorunları yaşıyor ve hastalığa yakalanma konusunda erkeklere göre 10 kat daha duyarlı oldukları biliniyor.

Tiroid bezi, çok küçük olmasına rağmen sağlığımızda önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir tiroid sürekli çalışır ve tüm vücut için önemli hormonlar üretir. Aşırı aktif veya yetersiz tiroid bezi (hiper veya hipo) vücudun dengesini büyük ölçüde bozabilir.

Her ikisi de sağlığı bozabilir, kilo alımı veya kilo kaybı, aşırı yorgunluk, endişe ve saç dökülmesi gibi belirtilere neden olabilir.

Tiroid bezi ürettiği hormonlar sayesinde vücuttaki hemen hemen tüm metabolik süreçleri etkiler. Tiroid bozuklukları, tedaviye ihtiyaç duymayan küçük, zararsız bir guatrdan (büyümüş bez) yaşamı tehdit eden kansere kadar değişebilir. En yaygın tiroid sorunları arasında anormal tiroid hormon üretimi bulunur ve çok fazla hormon hipertiroidizm olarak bilinen bir duruma neden olur. Yetersiz hormon üretimi ise hipotiroidizme yol açar. Tiroid hastalığı can sıkıcı olabilse de, çoğu tiroid sorunu doğru teşhis ve tedavi edildiğinde iyi bir şekilde çözülebilir.

Çeşitli tiroid hastalıklarıyla savaşmanın en kolay yollarından biri diyettir. Özellikle tiroid ile ilgili bir bozukluğu olan kişilerin diyetlerinde sınırlaması gereken besinler vardır.

İşte tiroid problemlerinde sınırlanması gereken gıdalar:

BEYAZ EKMEK VE GLÜTENLİ ÜRÜNLER

Glüten, tiroid sorunları olan kişilerde iltihaplanmaya neden olabilir, bu nedenle beyaz ekmeği diyetinizden çıkarmaya çalışın. Tiroidle ilişkili otoimmünitesi ve çölyak hastalığı olan kişiler arasında belirli bağlantılar vardır. Bu hastalar glütensiz bir diyetten yararlanabilir.

Beyaz ekmek yapmak için kullanılan işlenmiş un tamamen lifsizdir, bu nedenle sindirime hiç yardımcı olmaz ve tiroid için iyi değildir.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Uzmanlara göre sandviçin içine ne koyduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. İşlenmiş et ürünleri genellikle aşırı iyot emilimine ve ayrıca tiroid bezinin büyümesine neden olabilen nitratlar içerir.

Uzmanlar salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin diyetten çıkarılmasını öneriyor. Genel olarak işlenmiş gıdaları azaltmak tüm vücuda fayda sağlayacaktır.

KAHVE VE KAFEİN

Kahve, sabahları insanı harekete geçiren bir içecek olsa da tiroid problemi olanlar için bir tuzak olabilir.

Kafein ve kahve tiroid bozukluklarında belirtileri ağırlaştırabilir, bu nedenle bazı etkileri hissetmeye başlarsanız kafein alımınızı sınırlamalı veya tamamen bitirmelisiniz.

Kafeinin tiroid bozukluklarında neden olduğu sorunlardan bazıları güne başlamak istediğimizin tam tersi olan uykusuzluk, çarpıntı ve titremedir.

ALKOL

Aşırı alkol alımının karaciğer fonksiyonunu bozabileceğini biliyoruz, ancak aynı zamanda aşırı tiroid hormonu levotiroksin gibi atıkların da birikmesine neden olabilir.

Alkolün neden olduğu karaciğer hasarı, tiroid hastalığını kötüleştirebilecek hormonların veya ilaçların birikmesine neden olabilir.

LİF AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Diyette bol miktarda lif tiroid ilaçlarının etkilerini azaltabilir, bu nedenle fasulye veya pirinç tüketilecekse, ilacı birkaç saat önce almak önemlidir.

Doğal kaynaklardan lif almak da önemlidir, ancak kadınlar için önerilen günlük 25 gramı veya erkekler için 38 gramı aşmamaya dikkat edin.

SOYA ÜRÜNLERİ

Soya ürünleri tiroid tedavisinde kullanılan bazı ilaçları etkileyebilir. Hipotiroidizm için tiroksin alıyorsanız, soya ürünleri ilacı bloke edebilir. Bu ürünleri ilacı aldıktan üç saat sonra tüketmek önerilir.

Ayrıca kullanma talimatında yazanları okumak kadar, yiyeceğin etiketindeki malzemeleri okumak da çok önemlidir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Çoğu süt ürünü iyot bakımından zengindir ve bu nedenle süt ürünleri tüketimi söz konusu olduğunda denge çok önemlidir.

Yeterli süt ürünleri tüketmek önemlidir, çünkü tiroid sağlığı sorunları kemiklerin kırılgan olmasına neden olabilir. Yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum çok önemlidir. Ancak tüketimde tiroid fonksiyonunuzun durumuna göre dengeli bir beslenme programı ayarlanmalıdır.