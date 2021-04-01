Daha üretken olmanızı sağlayacak 7 besin

Üretkenlik ve odaklanmak söz konusu olduğunda yiyecek ve içecek seçimleri oldukça önemli ve doğru beslenmeyle verimliliği en üst düzeye çıkarabilmek mümkün.

Sıkılmış, stresli, gergin, mutlu... Tüm bunlar, mutfağa gitmek için çok haklı sebepler. Ancak sizinle yemek yemeniz için başka bir neden paylaşmak için buradayız: Daha fazla üretkenlik.

Muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz: Olmaz, bu sadece daha fazla yemek için uydurulmuş bir bahane. Açıklamamıza izin verin. Glikoz, beynimize tetikte olmak ve odaklanmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan şeydir. Hemen hemen yediğiniz her şey glikoza dönüştürülür. Glikoz azaldığında, odaklanmayı kolayca kaybetme eğiliminde oluruz. Bu yüzden aç karnına çalışmak zordur.

Ne yediğiniz, iş performansınız ve üretkenliğiniz üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. İşinizi zamanında bitirmek için mücadele ediyorsanız veya daha verimli çalışmak istiyorsanız, iyi beslenme anahtardır. Ancak tüm yiyecekler vücudumuz tarafından aynı şekilde işlenmez. Örneğin, yüksek karbonhidrat veya şeker içeren yiyecekler hızlı bir şekilde glikoz salgılar, bu nedenle ani bir enerji patlaması ve ardından bir çöküş yaşarız. Bu nedenle, üretkenlik söz konusu olduğunda yiyecek seçimlerinizin sonuçlarını değerlendirmek önemlidir.

İşte üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için atıştırmalıklar.

BADEM

Odaklanmayı artıran yiyecekler ararken badem en iyi tercihlerden biri olabilir. Gününüzü geçirmeniz için çok sayıda sağlıklı yağ ve gerekli kalori ile doludur. Sadece bu da değil, bademdeki protein, halsizlik hissetmeden iştahınızı azaltmaya yardımcı olur.

Farklı kuru yemişler de tercih edebilirsiniz. Küçük olabilirler, ancak kuru yemişler beyin güçlendirici besinlerle doludur. Kuru yemişler, doğal olarak hafızayı ve beyin performansını artırmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengindir. Aynı zamanda daha sakin hissetmenizi sağlayan iyi bir folat kaynağıdır. Tüm kuru yemişler besleyicidir, ancak badem ve ceviz beyin güçlendirici besinler bakımından en iyisidir.

YEŞİL ÇAY

Evet, bu gerçekten bir atıştırmalık değil. Ancak kafein dolu olan kahveye sağlıklı, bir alternatiftir ve size beslenme ve üretkenlik sağlaması garantilidir. Yeşil çay, odaklanmayı geliştiren ve beynin uyanık kalmasına yardımcı olan L-theanine adlı bir amino asit içerir. Doğru miktarda kafein ile karıştırılmış L-theanine, verimli bir gün için mükemmel bir reçetedir. Diğer faydalar arasında metabolizmayı hızlandırmak, kolesterolü düşürmek, kan basıncını düşürmek ve cilt sağlığını iyileştirmek yer alır.

AVOKADO

İyi bir tekli doymamış yağ kaynağı olan avokado, damarlarınızdaki plak oluşumunu azaltarak vücutta daha iyi kan akışına izin verir. Gelişmiş kan akışı, beyne daha fazla besinin ulaşması, beyin hücrelerinizi ateşlemesi ve üretkenliğinizi ve odaklanmanızı artırması anlamına gelir.

YUMURTA

Kahvaltının günün en önemli öğünü olmasının bir nedeni var. Yumurtalar, hafızayı geliştirmeye ve reaksiyon sürelerini hızlandırmaya yardımcı olduğu bilinen kolin adı verilen bir B vitamini ile doludur. Yumurta hazırlamanın çok kolay yollarından bahsetmiyoruz bile; çırpılmış, haşlanmış, yumurta salatası... . Yumurta, kan şekerinizi ve enerji seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olacağı için güne başlamak için harika bir yüksek proteinli yoldur.

BİTTER ÇİKOLATA

Evet, doğru okudunuz. Bitter çikolata, iş performansınıza katkıda bulunan bol miktarda besin içerir. Bitter çikolatadaki şeker ve kafein, işinizi halletmeniz için size doğru miktarda enerji verir. Çikolatadaki magnezyum ayrıca stresi ve endişeyi gidermeye yardımcı olur.

MEYVELER

Meyveler antioksidanlar açısından zengindir, hafızanızı güçlendirmeye ve beyninizi oksidatif hasardan korumaya yardımcı olur. Bu hafıza artışı, kısa vadeli olabileceği gibi uzun vadeli de olabilir; bazı çalışmalar, meyve alımının Alzheimer ve Parkinson hastalığını yaşamın ilerleyen dönemlerinde önleyebileceğini gösteriyor.

ESMER PİRİNÇ

Bu besin dolu tam tahıl, duygularınızı ve ruh halinizi düzenlemeye ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olan magnezyum içerir. Diğer iyi magnezyum kaynakları arasında kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve keten tohumu bulunur. Esmer pirinç, diğer tam tahıllarla birlikte, beyninizin yakıtı olan glikoza parçalanan iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Yüksek lifli kepekli tahıllar yavaş sindirilir, kan şekeri seviyenizi sabit tutar ve beyninizi saatlerce keskin tutar. Esmer pirince ek olarak yulaf ezmesi ve kinoa deneyebilirsiniz.

KAÇINILMASI GEREKEN ATIŞTIRMALIKLAR

Tatlılar

Tabii ki, şekere hücum kısa bir enerji patlaması için harikadır, ancak hızla yukarı çıkan şey, hızla aşağı inebilir. Aşırı şeker tüketimi sonrası üretken yaratıcılık yerine kendinizi başınızı dik ve gözlerinizi açık tutmakta zorlanırken bulacaksınız. Elma, kuruyemiş veya yeşil çay gibi daha besleyici yüksek enerjili atıştırmalıklar deneyin.

Tuzlu yiyecekler

Tuz, en iyi arkadaşınız olabilir, ancak aynı zamanda en büyük düşmanınızdır. Özellikle paketlenmiş ürünlerdeki her tuzlu yiyecek sizi şişkin ve susuz hissettirecek. Daha hafif bir şeyler atıştırmaya çalışın veya tuzlu atıştırmalık havasındaysanız, hafif sodyum içerenleri tercih edin ve derin yağda kızartılmış ürünlerden uzak durun.